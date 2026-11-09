Operativo en Talamuyuna: incautan 60 millones de pesos en control de rutina

Durante un control en Talamuyuna, la policía secuestró 60 millones de pesos en efectivo hallados en una camioneta. Las investigaciones continúan para determinar su origen ilícito.

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Durante un control vehicular de rutina en el Puesto Caminero N.º 1 de Talamuyuna, la policía secuestró 60 millones de pesos en efectivo que se encontraban ocultos debajo del asiento trasero de una camioneta Toyota Hilux. Este procedimiento se llevó a cabo el viernes por la noche a las 23:00, cuando los efectivos detectaron la suma significativa de dinero en el vehículo que circulaba de norte a sur.

El conductor, un hombre de Tupungato, Mendoza, no pudo justificar el origen lícito de los fondos, lo que llevó a las autoridades a notificar al juez federal correspondiente. Éste autorizó el secuestro del dinero, y las investigaciones continúan bajo las directrices de la autoridad judicial.

Este hallazgo resalta la labor de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Las autoridades han enfatizado la importancia de mantener un control riguroso en las rutas para prevenir delitos relacionados con el crimen organizado.

Se prevé que las investigaciones que surjan de este operativo permitan determinar la procedencia del dinero y potencialmente llevar a cabo detenciones de los involucrados en actividades delictivas. Las fuerzas de seguridad reafirman su compromiso con la justicia y la seguridad en la región.