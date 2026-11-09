Accidente en la zona Sur: tres vehículos involucrados en choque múltiple

Un accidente en la intersección de avenida Ortiz de Ocampo y Perito Moreno dejó varios heridos tras una colisión en cadena entre un automóvil y dos camionetas. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue clave para asistir a los afectados.

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Ayer, alrededor de las 11.50, se produjo un grave accidente de tránsito en la intersección de avenida Ortiz de Ocampo y Perito Moreno, donde colisionaron un automóvil y dos camionetas. Este siniestro generó la movilización de numerosos servicios de emergencia para atender a los afectados.

El choque involucró a un Chevrolet Joy, conducido por Norberto Rodolfo Romero, de 57 años; una Volkswagen Amarok, al mando de Benjamín Escudero, de 24 años; y una Ford Ranger, guiada por Ignacio Solórzano, de 35 años, quien estaba acompañado por una menor. Los equipos del DEM 107 llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a asistir a los heridos, que fueron trasladados a distintos centros médicos.

Los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja realizaron tareas de seguridad y prevención, asegurando el área del accidente. Además, el personal policial se encargó de controlar el tránsito y llevar a cabo las pericias necesarias para esclarecer las causas del siniestro. Este evento resalta la necesidad urgente de mejorar la seguridad vial en las intersecciones más transitadas de la ciudad.