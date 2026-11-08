Tristeza en La Rioja: la comunidad despide a Martín Nievas González tras accidente de tránsito

La comunidad de La Rioja atraviesa un momento de luto tras la muerte de dos jóvenes en un accidente vial. La tragedia resalta la urgente necesidad de mejorar la seguridad en las calles. La sociedad clama por acciones concretas para prevenir futuros siniestros.

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La comunidad de La Rioja se encuentra en un estado de profunda tristeza tras la confirmación del fallecimiento de Martín Nievas González, quien se suma a la pérdida de Miguel Ángel Oliva, ambos jóvenes víctimas de un accidente de tránsito. El siniestro, ocurrido el pasado 31 de octubre en la avenida San Nicolás de Bari, ha conmocionado a las familias y a toda la sociedad.

Oliva, tras luchar por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva, falleció el 1 de noviembre debido a un shock hipovolémico y severas lesiones. Su deceso generó una ola de condolencias y homenajes en redes sociales, que se intensificaron con la trágica noticia de la muerte de Nievas González.

Este evento ha reabierto el debate sobre la seguridad vial en la provincia, con un llamado urgente a las autoridades para implementar medidas que prevengan accidentes. Los vecinos expresan su preocupación por la situación en las calles, especialmente en días con alto tráfico.

Las autoridades locales están analizando las circunstancias del accidente, subrayando la necesidad de promover la educación vial. Mientras tanto, se organizan actos en memoria de los jóvenes, reflejando el fuerte sentido de unión comunitaria en estos momentos difíciles.