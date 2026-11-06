Viernes, 6 de Noviembre 2026
Policiales

Búsqueda intensiva en La Rioja: dos hombres desaparecidos desde el 4 de noviembre

La Policía de La Rioja busca a Juan Thiago Tomas Gómez, de 20 años, y Alberto Avellaneda Bernardez, de 40, desaparecidos desde el 4 de noviembre. La comunidad puede colaborar con información.

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La Policía de la Provincia de La Rioja ha emitido comunicados oficiales para solicitar la colaboración de la comunidad en la búsqueda de dos hombres desaparecidos desde el 4 de noviembre de 2026. La preocupación por sus ausencias ha motivado a las autoridades a habilitar canales de comunicación para recibir información.

Uno de los desaparecidos es Juan Thiago Tomas Gómez, un joven de 20 años de contextura robusta, que mide aproximadamente 1,80 metros. Al momento de su desaparición, Gómez vestía un buzo gris con capucha y reside en la Calle Dr. Rolando Vega Nº 148, Barrio 12 de Junio.

El segundo caso involucra a Alberto Avellaneda Bernardez, de 40 años, con una estatura aproximada de 1,70 metros. Bernardez tenía ropa oscura al momento de ausentarse y su domicilio está en Calle Obispo Esquiú Nº 38, ciudad de Catamarca.

Las autoridades instan a la población a aportar cualquier información relevante a través del número de emergencias 911, o llamando al 380-4368992. También se puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Su colaboración es fundamental para resolver estas desapariciones y garantizar la seguridad de todos.

Etiquetas: la rioja desaparecidos búsqueda de personas policía colaboración comunitaria seguridad
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