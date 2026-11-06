Viernes, 6 de Noviembre 2026
La Rioja

Controles viales en La Rioja: autoridades se preparan para el éxodo a Córdoba

El operativo especial de control de tránsito comenzará este viernes a las 6:00, con entre 30 y 40 efectivos en puntos estratégicos para la visita del Papa en Córdoba. Se reforzarán rutas nacionales y provinciales hasta el miércoles.

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Controles viales en La Rioja: autoridades se preparan para el éxodo a Córdoba
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Con el objetivo de garantizar la seguridad en las carreteras, la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía ha implementado un operativo especial. Este control se llevará a cabo en las principales rutas nacionales y provinciales a partir de este viernes a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles por la tarde, coincidiendo con el regreso de los automovilistas que viajarán a Córdoba para visitar al Papa.

El subdirector del área, Mario Reyes, informó que se trabajará en conjunto con la Policía de Córdoba en varios puestos de control, que estarán ubicados en Talamuyuna, Chamical, el sector de Las Salinas en la Ruta Nacional 38, el Puesto Caminero 1 de Chepes en la Ruta Nacional 141 y el paraje Valdecito en la Ruta Nacional 79.

Entre 30 y 40 efectivos policiales estarán destinados a cubrir estos puntos. La fuerza de seguridad ha enfatizado la importancia de que los conductores cumplan con los requisitos necesarios para circular, incluyendo la documentación del vehículo al día, la colocación de ambas placas patentes, el uso de luces bajas y el uso del cinturón de seguridad por parte de todos los ocupantes. Asimismo, se recuerda que es obligatorio llevar matafuegos vigentes y un juego de balizas portátiles.

Etiquetas: argentina tránsito operativo de control policía de córdoba seguridad vial rutas nacionales
TL;DR

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