Miércoles, 4 de Noviembre 2026
La Rioja

La Rioja se prepara para un asueto administrativo y escolar este martes 10 de noviembre

El próximo martes 10 de noviembre, La Rioja tendrá asueto administrativo y escolar por la histórica visita del papa León XIV. La medida busca facilitar la participación ciudadana en este evento de gran relevancia cultural y religiosa, con impacto en el turismo local. Además, se garantizarán servicios esenciales mediante guardias.

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Redacción Equipo Editorial
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El próximo martes 10 de noviembre, se implementará un asueto administrativo y escolar en toda la provincia de La Rioja, con motivo de la histórica visita del papa León XIV a la República Argentina. La medida afecta a todas las dependencias de la Administración Pública Provincial y a los establecimientos educativos, abarcando todos los niveles y modalidades.

Este asueto tiene como objetivo facilitar la participación de la comunidad en un evento de gran relevancia institucional y cultural. Se espera que la visita del Sumo Pontífice atraiga a numerosos fieles y turistas, lo cual podría beneficiar el turismo religioso y la economía local.

A pesar de la suspensión de actividades, los servicios esenciales se mantendrán operativos mediante un sistema de guardias, garantizando así la atención de las necesidades de los ciudadanos. Las autoridades locales han asegurado que se implementarán medidas de seguridad adecuadas para el evento, coordinando esfuerzos con distintos organismos para facilitar el tránsito y la organización.

Etiquetas: la rioja papa león xiv asueto administrativo turismo religioso eventos culturales comunidad
TL;DR

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