Motociclista joven en estado grave tras accidente en avenida San Nicolás de Bari Este

Un motociclista de 21 años resultó herido tras chocar con una camioneta en la intersección de la avenida San Nicolás de Bari Este y calle Capayán. El joven sufrió varios traumatismos, pero no fue necesario su traslado a un centro de salud.

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Un joven motociclista de 21 años resultó herido tras un accidente de tránsito en la intersección de la avenida San Nicolás de Bari Este y calle Capayán este martes alrededor de las 18.49 horas. El impacto involucró a una motocicleta Motomel Blitz y una camioneta Renault Oroch.

El motociclista, identificado como Ávila Axel Nahuel, circulaba sin dominio colocado cuando colisionó con el vehículo conducido por Sánchez Nicolás, de 36 años. A causa del choque, el joven sufrió varios traumatismos y escoriaciones, pero el conductor de la camioneta resultó ileso.

En el lugar del siniestro, actuaron los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes le brindaron asistencia al herido hasta la llegada de una ambulancia del DEM 107. Tras ser examinado por los profesionales de la salud, se decidió que no era necesario su traslado a un centro médico, por lo que permaneció en el lugar del accidente.