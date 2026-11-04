Miércoles, 4 de Noviembre 2026
Policiales

La sociedad de Anillaco se moviliza tras la excarcelación de imputado por maltrato animal

El Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial ordenó la excarcelación de Edgardo Omar Contreras, acusado de maltrato animal en Anillaco. La investigación sigue en curso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial ha decidido la excarcelación de Edgardo Omar Contreras, de 43 años, quien estaba detenido por presuntos actos de crueldad y maltrato animal en Anillaco, departamento Castro Barros. La jueza Sandra Del Valle Molina dictó la medida bajo condiciones restrictivas, mientras avanza el proceso legal iniciado por infracción a la Ley 14.346.

Contreras fue liberado a las 13:30 horas tras cumplir con los trámites requeridos, que incluyeron un examen médico legal y la notificación de las medidas cautelares. La causa penal se inició el 18 de octubre de 2026 a raíz de una denuncia presentada por Mercedes Guadalupe Peña. La imputación se basa en la normativa que penaliza el maltrato hacia los animales.

A pesar de su excarcelación, fuentes judiciales han aclarado que esto no significa que el acusado sea considerado inocente, ya que la investigación sigue su curso. Contreras deberá cumplir con las pautas impuestas por la magistrada durante el proceso, lo que ha generado un amplio interés en la comunidad, donde hay diversas opiniones sobre el tratamiento de los delitos de maltrato animal.

Etiquetas: anillaco castro barros maltrato animal justicia ley 14.346 comunidad
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