Propietarios reclaman la restitución de un burrito rescatado en Chamical tras maltrato

Un video de maltrato animal en Chamical revela la brutalidad sufrida por un burrito, ahora rescatado. La abogada de la rescatista iniciará acciones legales para inhabilitar a los propietarios. La situación legal se complica tras el intento de recuperación del animal.

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La alarmante situación de maltrato animal en La Rioja se ha intensificado tras la viralización de un video que muestra la brutalidad ejercida sobre un burrito en Chamical. La intervención de una proteccionista, Florencia Ortega, permitió el rescate del equino, que fue sometido a un tratamiento veterinario urgente después de ser atado y golpeado por sus propietarios.

La abogada Melanie Gaudio, representante legal de Ortega, informó que se presentará una denuncia penal para lograr la inhabilitación permanente de los implicados en este caso. El análisis veterinario reveló que el animal presentaba un estado crítico, con bajo peso, deshidratación y lesiones severas, evidenciando un historial de maltrato prolongado. La Dra. Ana Lucía Rico Pérez confirmó la presencia de cicatrices antiguas y llagas en el hocico, resultado del uso constante de sogas y bozales.

Inicialmente, la familia Cabrera, dueña del burrito, accedió a entregarlo voluntariamente ante la presión policial y el rechazo social que generó la situación. Sin embargo, han comenzado a solicitar la devolución del animal, lo que ha generado tensiones en el ámbito legal y mediático. Gaudio expresó su preocupación por aquellos que minimizan la gravedad del incidente.