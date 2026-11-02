El Puesto Los Cornejos sufre cortes de luz por el impacto de un fuerte temporal

Un fuerte temporal de lluvia y ráfagas de viento, ocurrido el último sábado, dejó sin servicio de energía eléctrica a los habitantes de la localidad de El Puesto Los Cornejos en el departamento General San Martín. Las inclemencias climáticas provocaron la caída de varios postes del tendido eléctrico de media y baja tensión, lo que colapsó el suministro de energía en la zona rural.
El fenómeno meteorológico causó severos daños en la infraestructura eléctrica, afectando tanto las líneas principales como las redes domiciliarias. Cuadrillas técnicas y personal de emergencia están realizando una evaluación de los daños para comenzar con las tareas de remoción y reposición del cableado, así como el levantamiento de la estructura dañada. Se espera que estas acciones permitan restablecer el servicio a las familias afectadas lo más pronto posible.