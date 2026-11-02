Lunes, 2 de Noviembre 2026
La Rioja

Protesta de trabajadores de Urbano afecta entregas de Mercado Libre en La Rioja

La toma de la planta de logística Urbano en la Capital interrumpe la distribución de paquetería, afectando a cientos de usuarios y comercios locales. La protesta se intensifica mientras se espera la intervención de la Secretaría de Trabajo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 19 min 2 min de lectura
Protesta de trabajadores de Urbano afecta entregas de Mercado Libre en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La distribución de paquetería en la Capital se encuentra totalmente paralizada debido a una medida de fuerza indefinida implementada por los trabajadores de la empresa de logística y correo privado Urbano. Estos empleados tomaron las instalaciones de la planta operativa local en respuesta a una ola de despidos inesperados.

La toma de la planta impide tanto la entrada como la salida de unidades de reparto, afectando especialmente a Mercado Libre, que enfrenta un alto volumen de envíos detenidos. Esto ha dejado a numerosos usuarios y comercios locales sin la posibilidad de recibir o despachar sus compras programadas.

Los delegados de los trabajadores señalaron que la decisión de la toma se tomó en asamblea tras la confirmación de despidos sin aviso previo ni justificación. Durante la protesta, manifestaron que no se retirarán hasta obtener una respuesta de la empresa, que incluya la reincorporación de los despedidos o la apertura de un canal de negociación formal con la autoridad laboral.

El conflicto se intensifica mientras se espera la intervención de la Secretaría de Trabajo para establecer la conciliación obligatoria, manteniendo el movimiento de encomiendas detenido y afectando el circuito comercial de la ciudad.

Etiquetas: argentina protesta distribución de paquetería trabajadores logística mercado libre
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6424 articles →

Artículos relacionados

Gobierno provincial comienza a saldar deudas salariales con empleados públicos esta semana

Acceso al Aeropuerto de La Rioja afectado por incendio de pastizales controlado por bomberos

Justicia por "Manincho": Aimogasta se moviliza por derechos de los animales este sábado

Reactivación del Gasoducto de Chilecito: un paso clave para el desarrollo local

La Municipalidad lanza la plataforma Maxim para mejorar la movilidad en la ciudad

Vecinos de La Rioja podrían enfrentar un aumento en la tarifa del agua por costos crecientes

La Rioja se prepara para brillar en arteba 2026 bajo el liderazgo de Quintela

Bancos de La Rioja cerrarán cuatro días en noviembre: ¿Cómo afecta a los clientes?

Cambios en las licencias de conducir: lo que deben saber los conductores riojanos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar