Protesta de trabajadores de Urbano afecta entregas de Mercado Libre en La Rioja

La toma de la planta de logística Urbano en la Capital interrumpe la distribución de paquetería, afectando a cientos de usuarios y comercios locales. La protesta se intensifica mientras se espera la intervención de la Secretaría de Trabajo.

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La distribución de paquetería en la Capital se encuentra totalmente paralizada debido a una medida de fuerza indefinida implementada por los trabajadores de la empresa de logística y correo privado Urbano. Estos empleados tomaron las instalaciones de la planta operativa local en respuesta a una ola de despidos inesperados.

La toma de la planta impide tanto la entrada como la salida de unidades de reparto, afectando especialmente a Mercado Libre, que enfrenta un alto volumen de envíos detenidos. Esto ha dejado a numerosos usuarios y comercios locales sin la posibilidad de recibir o despachar sus compras programadas.

Los delegados de los trabajadores señalaron que la decisión de la toma se tomó en asamblea tras la confirmación de despidos sin aviso previo ni justificación. Durante la protesta, manifestaron que no se retirarán hasta obtener una respuesta de la empresa, que incluya la reincorporación de los despedidos o la apertura de un canal de negociación formal con la autoridad laboral.

El conflicto se intensifica mientras se espera la intervención de la Secretaría de Trabajo para establecer la conciliación obligatoria, manteniendo el movimiento de encomiendas detenido y afectando el circuito comercial de la ciudad.