Despedidos de la fábrica Chilcal en Chilecito buscan soluciones con Teresita Madera

Un grupo de 34 trabajadores despedidos de la fábrica Chilcal se reunió con la vicegobernadora Madera para buscar soluciones a la crisis laboral. La situación de despidos y deudas salariales refleja un problema más amplio en la economía regional. ¿Qué medidas se tomarán para ayudar a estos operarios?

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Un grupo de 34 trabajadores despedidos de la fábrica de indumentaria y botas Chilcal se reunió con la vicegobernadora Jisela G. Madera en la EPET N° 1 para solicitar su intervención ante la crisis que atraviesan. Durante el encuentro, Madera escuchó las preocupaciones de los operarios y se comprometió a gestionar alternativas con el Gobierno provincial.

Los operarios recibieron la notificación de despido el viernes pasado, después de experimentar varios meses de retrasos en el pago de salarios. El trabajador Oscar Pérez destacó la incertidumbre sobre las indemnizaciones, que se espera sean inferiores a lo debido y pagadas en cuotas. Madera se comprometió a elevar esta situación al gobernador Ricardo Quintela y a contactar al área de Industria para analizar posibles soluciones.

La crisis laboral que enfrentan los trabajadores de Chilcal refleja una problemática más amplia de desafíos económicos en la región, la cual afecta a diversas industrias. La vicegobernadora afirmó la importancia de generar vínculos y abrir espacios de diálogo para encontrar respuestas efectivas en estos momentos difíciles.