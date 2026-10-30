Claudia López toma el cargo de senadora nacional y promete trabajar por el país

Claudia López asumió como senadora nacional, completando el mandato de Juan Carlos Pagotto hasta 2029. Su trayectoria en La Libertad Avanza y conexión con el peronismo impactarán la política local.

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Claudia López asumió como senadora nacional en una sesión reciente, ocupando el cargo que dejó vacante el fallecido senador Juan Carlos Pagotto. Su mandato se extenderá hasta el año 2029. Conocida también como Claudia López de Brigido, es una figura destacada en el ámbito empresarial y político de La Rioja, donde administra estaciones de servicio de YPF junto a su esposo, Horacio Brigido.

Antes de su llegada al Senado, López tuvo una carrera significativa en la administración pública. En 2003, fue secretaria de Economía, Hacienda y Finanzas en la ciudad capital bajo el gobernador Ricardo Quintela. En 2009, se postuló como candidata a diputada nacional por el espacio peronista Lealtad y Dignidad. Su cercanía con figuras como los primos Menem la convierte en una referente política local.

Previo a su asunción, presentó su renuncia a la banca en la Legislatura de La Rioja, cargo que ocupaba desde las elecciones provinciales de 2025. La llegada de Claudia López al Senado marca un cambio relevante en el panorama político provincial, con la expectativa de que impulse políticas que favorezcan el desarrollo local y la economía.