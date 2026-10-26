Lunes, 26 de Octubre 2026
Política

Quintela celebra el triunfo de Lula da Silva en Brasil y su impacto en la región

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, felicitó a Lula da Silva por su victoria electoral, considerándola un hito histórico y un triunfo de la inclusión sobre el odio. Su mensaje resalta la importancia de la integración regional y la justicia social.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, considerándola un evento histórico para América Latina. A través de su cuenta en la red social X, Quintela se dirigió a Lula como un «querido compañero» y destacó la importancia del desafío electoral superado.

Quintela expresó sus felicitaciones señalando que Lula enfrentó al aparato de la ultraderecha y demostró que la voluntad popular prevalece. En su mensaje, enmarcó el triunfo como un punto de inflexión en la política regional, contrastando el modelo de gobierno de Lula con discursos de odio.

Además, el gobernador afirmó que este triunfo representa un avance de la esperanza, el amor y la inclusión, subrayando la posibilidad de cuidar al pueblo brasileño mediante la justicia social, el trabajo y la soberanía. Concluyó su mensaje reafirmando su apoyo a los ideales de integración regional y al camino de dignidad y desarrollo.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela lula da silva política elecciones latinoamérica
TL;DR

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