Viernes, 23 de Octubre 2026
Política

Nepotismo en la Justicia: La UEJN cuestiona el nombramiento en el TOF de La Rioja

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación impugna el nombramiento de Daniela Herrera como Jefa de Despacho en el TOF de La Rioja, señalando nepotismo y falta de mérito. La controversia se intensifica ante denuncias de acoso laboral en el tribunal, lo que podría afectar la estructura judicial.

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Nepotismo en la Justicia: La UEJN cuestiona el nombramiento en el TOF de La Rioja
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La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ha presentado un recurso de reconsideración contra la designación de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe como Jefa de Despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de La Rioja. Esta decisión ha suscitado un fuerte rechazo entre los trabajadores, quienes sostienen que afecta la carrera administrativa de empleados con hasta 19 años de antigüedad.

Juan Pablo Tripputi, Secretario General de la UEJN para Córdoba y La Rioja, criticó la resolución, señalando que ignora la trayectoria de los agentes judiciales que han esperado por dos décadas por ascensos. Además, destacó que el nombramiento de Herrera Piedrabuena, quien proviene del Ministerio Público Fiscal, desplaza a quienes han trabajado en el tribunal por casi 20 años.

La controversia se intensifica por la relación familiar entre Herrera Piedrabuena y un juez titular del juzgado, lo que ha reavivado acusaciones de nepotismo. El sindicato cuestiona la falta de transparencia en el proceso de ascenso y exige un sistema democrático de mérito. Tripputi advirtió que, si el recurso no tiene éxito, el gremio solicitará la nulidad del acto y elevará el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que ya existen antecedentes de disputas similares en la jurisdicción.

La situación se complica aún más con una denuncia por presunto acoso laboral presentada por otra empleada del tribunal, quien también ha enfrentado obstáculos en su carrera administrativa.

Etiquetas: la rioja uejn nombramiento nepotismo justicia tribunal oral
TL;DR

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