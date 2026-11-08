Impacto de la estatización de recursos: voces femeninas en la Cumbre Política de Mujeres

El gobernador Ricardo Quintela propuso la estatización de recursos esenciales durante la Cumbre Política de Mujeres en La Rioja, apuntando a un Estado fuerte que regule servicios como agua y energía. Su discurso criticó las políticas de ajuste del gobierno nacional y llamó a la unidad del peronismo para diseñar un futuro que priorice los derechos de los trabajadores.

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Durante la apertura de la Cumbre Política de Mujeres en La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela reafirmó su intención de estatizar recursos. En su discurso, hizo hincapié en la necesidad de un Estado fuerte que regule los servicios esenciales y reduzca el poder de sectores económicos concentrados.

Quintela propuso la nacionalización de recursos necesarios para garantizar el acceso a servicios como el agua y la energía, argumentando que su disponibilidad no puede quedar en manos del sector privado. Criticó el modelo económico del Gobierno de Javier Milei, señalando sus políticas de ajuste y sus efectos negativos sobre el empleo y los salarios.

El mandatario instó a los líderes políticos a colaborar en la construcción de una alternativa nacional, sugiriendo que la sociedad busca nuevas opciones más allá de la figura presidencial. En este contexto, destacó el papel clave que deben desempeñar los gobernadores y el peronismo en la formulación de propuestas políticas y económicas.

También abordó la problemática de la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de responder a las demandas de la población para asegurar una vida digna. Finalmente, subrayó la relevancia de la participación de las mujeres en la política provincial, alentándolas a continuar profundizando su trabajo en este ámbito.