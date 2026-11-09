Lunes, 9 de Noviembre 2026
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Cinco monjas accidentadas en Ruta 188 mientras viajan a Luján para el encuentro con el Papa.

Cinco monjas sufrieron un vuelco en la ruta 188 en Buenos Aires al dirigirse a Luján para ver al papa León XIV. Todas presentaron politraumatismos y dos fueron trasladadas a un centro de salud.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 188, en el partido de General Pinto, involucró a cinco monjas que se dirigían a Luján para asistir a la visita del papa León XIV. Las religiosas, que viajaban en una Renault Kangoo blanca, sufrieron politraumatismos, aunque afortunadamente ninguna de ellas perdió la vida. Dos de las mujeres debieron ser trasladadas a un centro de salud debido a heridas cortantes que requerían atención médica.

La causa del vuelco fue una falla mecánica, específicamente la rotura de uno de los neumáticos, lo que llevó a la conductora, Silvia Susana Berronda, a perder el control del vehículo. Junto a ella viajaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Todos los ocupantes fueron evaluados en el lugar del accidente y se constató que no tenían lesiones graves.

El operativo de asistencia fue llevado a cabo por personal policial de Coronel Granada y efectivos del Destacamento Vial de General Pinto, quienes gestionaron el tránsito mientras se realizaban los peritajes correspondientes. Las investigaciones están siendo dirigidas por el Destacamento policial de Coronel Granada con la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de General Pinto.

Etiquetas: argentina buenos aires accidente de tránsito ruta 188 política papa león xiv
TL;DR

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