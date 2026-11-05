Jueves, 5 de Noviembre 2026
Policiales

Accidente en la intersección de Urquiza e Hipólito Yrigoyen deja a motociclista herido

Un motociclista resultó con heridas leves tras chocar con un automóvil en Urquiza e Hipólito Yrigoyen. El incidente destaca la urgencia de mejorar la seguridad vial en la capital provincial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Accidente en la intersección de Urquiza e Hipólito Yrigoyen deja a motociclista herido
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Un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las calles Urquiza e Hipólito Yrigoyen, donde un joven motociclista colisionó con un automóvil. El choque ocurrió en las primeras horas de la jornada en una esquina céntrica y concurrida.

El impacto provocó que el conductor de la motocicleta cayera al asfalto, resultando con heridas leves, entre ellas cortes y escoriaciones en una mano. A pesar de la gravedad del accidente, se determinó que sus lesiones no eran severas, gracias a la rápida intervención de personal del servicio de emergencias médicas que llegó al lugar para asistirlo.

Asimismo, la policía trabajó en la zona para ordenar el tránsito y llevar a cabo las pericias necesarias. Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial en la capital provincial, donde el tránsito intenso requiere una atención especial en las intersecciones.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motociclista seguridad vial emergencias policía
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