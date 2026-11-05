Jueves, 5 de Noviembre 2026
La Rioja

Evangelina Celeste Maidana inicia su mandato como diputada provincial en La Rioja

Evangelina Celeste Maidana asumirá en la Cámara de Diputados de La Rioja, creando un bloque unipersonal. Su llegada podría diversificar los debates en un contexto político desafiante.

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Redacción Equipo Editorial
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La Cámara de Diputados de La Rioja se prepara para incorporar formalmente a Evangelina Celeste Maidana, quien asumirá el cargo tras la renuncia de Claudia López, que dejó su banca para unirse al Senado de la Nación. Maidana comenzará su mandato como representante independiente, lo que podría transformar la dinámica política en la Legislatura.

La nueva legisladora no se alineará con ninguna de las bancadas mayoritarias, formando un bloque unipersonal. Esta decisión podría enriquecer los debates legislativos, ofreciendo espacio para perspectivas alternativas en un contexto dominado por los partidos principales.

La salida de López, quien había jugado un papel importante en la defensa de políticas públicas, también señala un cambio significativo en la composición de la Cámara. Su renuncia abre oportunidades para nuevos enfoques en la discusión de leyes que afectan a la población.

Con desafíos económicos y sociales por abordar, Maidana ha expresado su compromiso de trabajar en temas prioritarios para la comunidad. Su experiencia puede contribuir a dar visibilidad a las problemáticas que enfrenta La Rioja, mientras la ciudadanía observa con interés cómo se desarrollarán las iniciativas en este nuevo escenario político.

Etiquetas: la rioja evangelina celeste maidana cámara de diputados política provincial legislatura representación independiente
TL;DR

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