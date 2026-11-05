Jueves, 5 de Noviembre 2026
La Rioja

Estudiantes de La Rioja aportan su práctica profesional en construcción de viviendas

Estudiantes del Colegio Preuniversitario General San Martín realizan prácticas en la construcción de una vivienda en el barrio Agrario. La experiencia culminará en diciembre con la entrega del hogar y certificados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El gobernador Ricardo Quintela visitó una obra de construcción en el barrio Agrario, donde estudiantes del séptimo año del Colegio Preuniversitario General San Martín están realizando prácticas profesionalizantes. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda, permite a los alumnos participar en la construcción de un módulo habitacional desde su inicio hasta su culminación.

Quintela destacó la importancia de esta experiencia, que les permite a los estudiantes enfrentar desafíos reales del proceso constructivo. “Están viendo cómo se construye un contrapiso, una práctica fundamental para su formación”, afirmó. Los alumnos están recibiendo supervisión de docentes y profesionales del área, lo que enriquece su aprendizaje.

Además, el gobernador anunció la incorporación de los estudiantes a un programa de esfuerzo propio que facilitará su aprendizaje y la aplicación de lo aprendido. La subsecretaria de Vivienda, Maricel Maldonado, subrayó que esta colaboración beneficia tanto a la familia que recibirá la vivienda como a los estudiantes, quienes obtendrán experiencia valiosa para su futuro profesional.

La experiencia se completará entre fines de noviembre y principios de diciembre, con la entrega de certificados a los estudiantes y de la vivienda a la familia beneficiaria. Maldonado también resaltó la posibilidad de que los alumnos realicen consultas y revisen sus tareas junto a arquitectos e inspectores, algo que anteriormente no tenían.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela construcción de vivienda prácticas profesionalizantes ministerio de vivienda educación técnica
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