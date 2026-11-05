Accidente en Ruta 38 deja a dos personas atrapadas en La Higuerilla, emergencias en acción

Un accidente de tránsito ocurrió recientemente en la Ruta Nacional 38, específicamente en el paraje La Higuerilla. Un vehículo volcó, dejando a dos personas atrapadas en su interior, aunque las causas del siniestro aún no han sido determinadas.
Tras recibir la alerta, equipos de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y ambulancias del servicio de Emergencias Médicas 107 se dirigieron rápidamente al lugar para llevar a cabo las labores de rescate y asistir a los afectados. Además, el personal policial se encuentra en la escena para controlar el tránsito y asegurar la zona.
Se aconseja a los conductores que circulen con precaución en el tramo afectado mientras continúan las operaciones de asistencia. La situación está en proceso de desarrollo.