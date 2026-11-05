Jueves, 5 de Noviembre 2026
Policiales

Accidente en Ruta 38 deja a dos personas atrapadas en La Higuerilla, emergencias en acción

Un accidente en la Ruta Nacional 38, cerca de La Higuerilla, dejó a dos personas atrapadas. Bomberos y ambulancias trabajan en el rescate. Precaución en la zona.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un accidente de tránsito ocurrió recientemente en la Ruta Nacional 38, específicamente en el paraje La Higuerilla. Un vehículo volcó, dejando a dos personas atrapadas en su interior, aunque las causas del siniestro aún no han sido determinadas.

Tras recibir la alerta, equipos de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y ambulancias del servicio de Emergencias Médicas 107 se dirigieron rápidamente al lugar para llevar a cabo las labores de rescate y asistir a los afectados. Además, el personal policial se encuentra en la escena para controlar el tránsito y asegurar la zona.

Se aconseja a los conductores que circulen con precaución en el tramo afectado mientras continúan las operaciones de asistencia. La situación está en proceso de desarrollo.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 38 accidente de tránsito bomberos voluntarios emergencia médica tráfico
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