Suspensión del sistema de títulos digitales afecta a usuarios en La Rioja

El Sistema Federal de Títulos Digitales está fuera de servicio por un problema técnico de alcance nacional, afectando la gestión educativa en la provincia. Se espera una pronta solución.

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El Sistema Federal de Títulos Digitales (SisFeT Web) enfrenta una interrupción temporal debido a una incidencia técnica que afecta su funcionamiento a nivel nacional. Esta situación impide realizar trámites relacionados con la carga y gestión de títulos digitales, lo que genera preocupación en la comunidad educativa.

La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, está trabajando activamente con la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios para solucionar el problema. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas sobre la reactivación del servicio, que es crucial para la digitalización de documentos académicos en Argentina.

Las autoridades provinciales están al tanto de la situación y se comprometieron a mantener informados a los usuarios a través de canales oficiales. La comunidad educativa ha expresado su necesidad de una pronta solución para poder retomar sus actividades sin inconvenientes.

Rodríguez ha subrayado la importancia del SisFeT Web en el sistema educativo, destacando que la falta de acceso puede afectar tanto a estudiantes como a instituciones que requieren la validación de títulos. Se continúa el seguimiento de la situación para minimizar los efectos negativos de esta interrupción.