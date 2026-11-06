Viernes, 6 de Noviembre 2026
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La justicia impone 18 años de cárcel a un abusador en La Rioja capital

La Justicia de La Rioja condenó a Claudio Aníbal Lamas a 18 años de prisión por abuso sexual a una adolescente. La sentencia incluye medidas de protección para la víctima y tratamiento para el agresor.

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Redacción Equipo Editorial
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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja condenó a Claudio Aníbal Lamas a 18 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, afectando a una adolescente. La sentencia se dio a conocer el miércoles y fue presidida por la jueza Sara López Douglas, junto a los vocales Karina Cabral y Gustavo Díaz.

Según el fallo, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023 en una vivienda de la zona este de la ciudad Capital. Los jueces enfatizaron la gravedad del delito, que se enmarca dentro de la violencia contra la mujer en sus modalidades sexual y doméstica, así como el abuso sexual infantil, en conformidad con la legislación vigente.

La sentencia incluye medidas para proteger a la víctima, como restricciones de acercamiento y comunicación de Lamas con la adolescente y su madre, quienes serán informadas sobre cualquier beneficio penitenciario que se le otorgue. Además, se ordenó que la joven reciba un tratamiento psicológico sostenido a través de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

Asimismo, Lamas deberá recibir tratamiento psicológico especializado mientras esté en prisión, supervisado por el Juzgado de Ejecución Penal. La resolución también incluye el cómputo de la pena y la notificación al Registro Nacional de Reincidencia y al Registro Nacional de Datos Genéticos una vez que la sentencia sea firme.

Etiquetas: la rioja abuso sexual condena justicia violencia de género derechos de la mujer
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