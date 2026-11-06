Festival boxístico en San Lorenzo: Ibarra y Blanco buscan consagrarse como campeones

El boxeo local se vivirá intensamente este viernes a las 22.00 en el Club San Lorenzo de Vargas, con un combate destacado entre Franco Ibarra y Sergio Blanco por la “Copa Tinkunaco Riojano III”. Además, habrá títulos interprovinciales y premios de 100 mil pesos en juego.

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Este viernes a las 22.00, el Club San Lorenzo de Vargas será el escenario de un destacado evento de boxeo organizado por Puñalada Promotions y supervisado por la Federación Riojana de Boxeo (FRB). El combate principal enfrentará al boxeador local Franco Ibarra, de 25 años y un récord de 1-4-0, contra el cordobés Sergio Blanco, de 43 años y un historial de 9-62-8. Esta será la segunda vez que Ibarra pelee en el año, buscando un triunfo tras su victoria anterior en febrero.

Además del combate estelar, habrá un título interprovincial y dos cinturones de la promotora en juego. En el semifondo, Alex Ortiz se enfrentará al mendocino Jonathan Alcayaga por un cinturón interprovincial. También se llevarán a cabo dos peleas adicionales con cinturones de la promotora Puñalada, cada una con un premio de 100 mil pesos. Los boxeadores Isaías Moreno e Ian Rodríguez competirán en la categoría de 56 kg, mientras que Maximiliano Contreras luchará contra Josías Cabrera en la división hasta 64 kg.

La cartelera incluye un total de doce peleas, donde se destacan enfrentamientos como Benjamín Blanco vs. Nazareno Rodríguez y Ignacio Argañaraz vs. Benjamín Moreno. El evento se perfila como una gran oportunidad para disfrutar del boxeo local y apoyar a los talentos de la región.