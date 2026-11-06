Viernes, 6 de Noviembre 2026
Deportes

Festival boxístico en San Lorenzo: Ibarra y Blanco buscan consagrarse como campeones

El boxeo local se vivirá intensamente este viernes a las 22.00 en el Club San Lorenzo de Vargas, con un combate destacado entre Franco Ibarra y Sergio Blanco por la “Copa Tinkunaco Riojano III”. Además, habrá títulos interprovinciales y premios de 100 mil pesos en juego.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Festival boxístico en San Lorenzo: Ibarra y Blanco buscan consagrarse como campeones
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este viernes a las 22.00, el Club San Lorenzo de Vargas será el escenario de un destacado evento de boxeo organizado por Puñalada Promotions y supervisado por la Federación Riojana de Boxeo (FRB). El combate principal enfrentará al boxeador local Franco Ibarra, de 25 años y un récord de 1-4-0, contra el cordobés Sergio Blanco, de 43 años y un historial de 9-62-8. Esta será la segunda vez que Ibarra pelee en el año, buscando un triunfo tras su victoria anterior en febrero.

Además del combate estelar, habrá un título interprovincial y dos cinturones de la promotora en juego. En el semifondo, Alex Ortiz se enfrentará al mendocino Jonathan Alcayaga por un cinturón interprovincial. También se llevarán a cabo dos peleas adicionales con cinturones de la promotora Puñalada, cada una con un premio de 100 mil pesos. Los boxeadores Isaías Moreno e Ian Rodríguez competirán en la categoría de 56 kg, mientras que Maximiliano Contreras luchará contra Josías Cabrera en la división hasta 64 kg.

La cartelera incluye un total de doce peleas, donde se destacan enfrentamientos como Benjamín Blanco vs. Nazareno Rodríguez y Ignacio Argañaraz vs. Benjamín Moreno. El evento se perfila como una gran oportunidad para disfrutar del boxeo local y apoyar a los talentos de la región.

Etiquetas: la rioja boxeo evento deportivo club san lorenzo copa tinkunaco puñalada promotions
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6490 articles →

Artículos relacionados

La Liga Riojana de Fútbol establece nuevos aranceles para torneos en 2026

Brian Gribaudo, campeón sudamericano de judo, fue recibido por el gobernador Quintela

Nicolás Lepore brilla en Lomas de Zamora y suma dos medallas para Argentina

Intenso fin de semana deportivo: el Torneo Clausura 2026 se juega en La Rioja y Chilecito

Motocross en Chilecito: piloto de 54 años se encuentra en estado crítico tras accidente

Despedida a Messi: un emotivo amistoso que unió a todo el país en el Monumental

El legado de Messi en la Selección Argentina: un ícono difícil de igualar según Basualdo

Los cuartos de final de la Liguilla prometen emoción en la Liga Chileciteña este fin de semana

Diego Llanos se consagra campeón en Sañogasta tras la tercera fecha del Moto-Enduro
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar