Miércoles, 14 de Octubre 2026
Deportes

Intenso fin de semana deportivo: el Torneo Clausura 2026 se juega en La Rioja y Chilecito

Este sábado, La Rioja se vestirá de rugby con la segunda fecha de la Zona La Rioja, donde Nevado se medirá ante CRAR en Chilecito. Además, el clásico entre Social y Chelcos se jugará en cinco categorías, atrayendo a numerosos aficionados. La emoción y la rivalidad prometen un gran espectáculo.

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Este sábado se celebrará una jornada del Torneo Clausura 2026 organizado por la Unión Andina de Rugby. Los equipos de la región tendrán la oportunidad de demostrar su competencia en este deporte.

En Chilecito, el equipo de Nevado se enfrentará al CRAR a las 15.30, un partido que resalta la rivalidad entre ambos clubes. Mientras tanto, en la capital provincial, se llevará a cabo un esperado clásico entre Social y Chelcos, que contará con encuentros en cinco categorías. Este clásico comenzará a las 11.30 con la categoría M0, seguido de M1 a las 12.30 y el partido femenino a las 14.10. La Intermedia jugará a las 15.00, cerrando la jornada con el partido de Primera a las 16.30.

La pasión por el rugby en La Rioja se hará evidente este fin de semana, creando un ambiente de entusiasmo entre los aficionados y fortaleciendo la comunidad local a través de la actividad deportiva.

Etiquetas: la rioja rugby clásico riojano chilecito deporte comunidad
TL;DR

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