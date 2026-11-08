Domingo, 8 de Noviembre 2026
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Colapinto reflexiona sobre su actuación en Brasil y busca mejorar en próximas competencias

Franco Colapinto finalizó 13° en Brasil, decepcionado por no sumar puntos. A pesar de problemas en la largada, mantuvo la 12° posición en el Campeonato de Pilotos. Su próxima oportunidad será en Las Vegas.

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Franco Colapinto finalizó en la 13° posición en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, expresando su decepción por no haber podido sumar puntos. El piloto argentino de 23 años realizó una autocrítica severa sobre su desempeño, señalando que la salida fue “pésima” y la “peor del año”.

El corredor, que no pudo avanzar desde el inicio debido a problemas con su A526, comentó sobre la dificultad de recuperar posiciones tras haber quedado estancado en la largada. A pesar de la frustración, destacó que tuvo “buenas maniobras” y se mantuvo “al límite toda la carrera”.

Colapinto, que se mantiene en la 12° posición del Campeonato de Pilotos con 27 unidades, envió un mensaje a su equipo, indicando que aunque el fin de semana fue complicado, se manejó bien y hay que trabajar para mejorar en el futuro. Su próxima participación será en el Gran Premio de Las Vegas, programado entre el 20 y el 22 de noviembre.

Etiquetas: argentina franco colapinto fórmula 1 gran premio de brasil deportes automovilismo
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