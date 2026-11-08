Franco Colapinto inicia el Gran Premio de Brasil desde el 15° puesto con ambiciones altas

Franco Colapinto, piloto de Alpine, competirá desde la posición 15 en el Gran Premio de Brasil, donde buscará redimirse tras una penalización en México. La afición argentina será clave en este desafío.

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Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, se prepara para el Gran Premio de Brasil, donde comenzará la carrera desde la posición 15. Este evento, parte del calendario de la Fórmula 1 para 2026, representa una oportunidad importante para el joven pilarense, quien busca mejorar su desempeño tras un fin de semana complicado en México.

En la última carrera celebrada en el país azteca, Colapinto había finalizado en el octavo lugar, pero una penalización de 10 segundos lo relegó al puesto 15. Este resultado no solo impactó su puntuación, sino que también supone un reto personal, ya que competirá en Brasil ante una gran cantidad de aficionados argentinos que lo apoyarán fervientemente.

El circuito brasileño, conocido por su ambiente vibrante, se presenta como el lugar ideal para que Colapinto busque redimirse. La presión de tener que destacar en un escenario donde la comunidad argentina será mayoritaria podría ser un factor clave en su rendimiento. La expectativa entre los aficionados es alta, y cada punto cuenta en su objetivo de ascender en el ranking de pilotos.

Con la vista fija en el Gran Premio, Colapinto está decidido a demostrar su talento y competitividad, lo que podría marcar un punto de inflexión en su temporada. La comunidad de Argentina se unirá en apoyo a su compatriota durante esta emocionante competencia.