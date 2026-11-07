Triunfo ajustado: Los Calamares se llevan la primera final del Torneo en Chamical

Los Calamares vencieron 1 a 0 a Tiro Federal en la final del Torneo Oficial 2026 en Chamical, gracias a un gol de Isaías Domínguez. La revancha será decisiva para el título.

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En el estadio “José Ángel Ponce” de la ciudad de Chamical, se llevó a cabo la primera final del Torneo Oficial 2026 de Primera División, donde Los Calamares se impusieron por 1 a 0 a Tiro Federal. Este resultado les otorga una ventaja significativa de cara a la revancha que se jugará la próxima semana.

El único gol del encuentro fue anotado por el delantero Isaías Domínguez a los 26 minutos del primer tiempo. Tras esta anotación, Los Calamares se concentraron en defender su ventaja, especialmente después de la expulsión de Matías Corzo de Tiro Federal, lo que complicó aún más la situación del equipo rival.

Con esta victoria, Los Calamares se encuentran a un empate de consagrarse campeones del Torneo "Marcelo Cuchi Hogas - Copa Gabriela Pedrali 2026". La presión recaerá sobre Tiro Federal, que necesita ganar la revancha para revertir la situación y mantener sus aspiraciones en el torneo.