Nicolás Lepore brilla en Lomas de Zamora y suma dos medallas para Argentina

Nicolás Lepore del Tiro Federal La Rioja se consagró campeón en la categoría Clase A y logró el tercer puesto en la Clasificación General Nacional en un exigente torneo en Buenos Aires. Su actuación resalta el prestigio del tiro deportivo local, impulsando el interés en nuevos talentos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El tiro deportivo en Argentina se ve fortalecido por la destacada actuación de Nicolás Lepore, quien se consagró en un prestigioso torneo realizado en el Tiro Federal de Lomas de Zamora, Buenos Aires. Durante cuatro jornadas intensas, Lepore compitió en un recorrido complejo que incluyó 18 etapas y más de 350 disparos, logrando posicionarse entre los mejores del certamen.

El representante del Tiro Federal La Rioja alcanzó el 1.º Puesto en la categoría Clase A y el 3.º Puesto en la Clasificación General Nacional, reafirmando su gran momento deportivo y elevando el prestigio de la institución. Este logro no solo es un hito personal, sino que también resalta el compromiso y dedicación de la comunidad deportiva de la región.

La actuación de Lepore es un ejemplo que podría inspirar a nuevos talentos a involucrarse en el tiro deportivo. La institución ha sido clave en su preparación, lo que augura un futuro prometedor para más atletas de La Rioja, consolidándose como un referente en la formación de tiradores y promoviendo el crecimiento de este deporte en la región.