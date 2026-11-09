Lunes, 9 de Noviembre 2026
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El Club Riojano celebra un destacado quinto puesto en torneo nacional de Chapadmalal

El Club Riojano alcanzó el quinto puesto en un torneo nacional de vóley en Chapadmalal, compitiendo entre 26 equipos. Este logro resalta el talento local y la creciente dedicación al deporte.

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Redacción Equipo Editorial
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El Club Riojano de vóley ha alcanzado un importante logro al finalizar en el quinto puesto del torneo nacional celebrado en Chapadmalal, donde compitieron 26 equipos de todo el país. Este evento se convierte en una vitrina para el talento de las jugadoras, que demostraron su capacidad al competir al más alto nivel.

Las jóvenes deportistas, bajo la dirección de las profesoras Jimena Gordillo y María Aguilar, previamente habían obtenido el subcampeonato en Tucumán, lo que refleja su continuo crecimiento y dedicación. En la clasificación final, el primer lugar fue para Progresista de Chaco, seguido por Villa Dora de Santa Fe, Parque Vélez Sarsfield de Córdoba, y Unión de Sunchales de Santa Fe.

Este torneo no solo representó un desafío competitivo, sino que también proporcionó a las participantes una valiosa experiencia de crecimiento personal y profesional. La comunidad deportiva de La Rioja sigue apoyando a sus equipos, y estos logros son testimonio del esfuerzo en las categorías formativas, resaltando el potencial de las jóvenes atletas y la importancia del deporte como motor de desarrollo local.

Etiquetas: la rioja vóley club riojano torneo nacional deportes mujeres deportivas
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