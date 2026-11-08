Lunes, 9 de Noviembre 2026
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Boca Juniors alcanza la cima del Torneo Apertura tras derrotar a Ferrocarril SC

Boca Juniors lidera el Torneo Apertura de Primera División con 12 puntos tras vencer a Ferrocarril, mientras River Plate suma sus primeros puntos. La próxima fecha promete emociones decisivas.

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Este domingo se llevó a cabo la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera División organizado por la Liga Aimogasteña de Fútbol en la cancha del Club San Francisco. En un partido muy esperado, San Francisco empató 2 a 2 con Santa Rosa. Por su parte, Boca Juniors logró una victoria crucial al vencer a Ferrocarril Sport Club por 1 a 0, consolidándose como el único líder del torneo.

En otro encuentro, River Plate se enfrentó a San Lorenzo en lo que se conoció como el "duelo de colistas". River, al ganar 1 a 0, salió del último puesto de la tabla, sumando sus primeros puntos en esta competencia. El clásico entre Chacarita Juniors e Independiente de Machigasta culminó en un empate 1 a 1, lo que mantiene a Chacarita en una buena posición y a Independiente buscando mejorar su rendimiento.

La tabla actual muestra a Boca Juniors como líder con 12 puntos, seguido por Chacarita Juniors e Independiente con 11, San Francisco con 7, Santa Rosa y Ferrocarril con 6, River Plate con 3 y San Lorenzo con 0. La próxima jornada se jugará el fin de semana, siendo crucial para definir a los equipos que avanzarán y aquellos que buscarán evitar el descenso.

Etiquetas: aimogasta fútbol torneo apertura liga aimogasteña san francisco boca juniors
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