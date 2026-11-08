Domingo, 8 de Noviembre 2026
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Tinogasta se asegura un lugar en playoffs tras victorias clave en el Apertura

Tinogasta Basquet se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura tras vencer a Nonogasta y Atlético Chilecito. La comunidad espera un gran respaldo en los partidos decisivos.

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Tinogasta Basquet logró clasificarse para los playoffs del Torneo Apertura de la Asociación Chileciteña de Básquetbol tras obtener dos victorias clave. En su primer partido, el equipo se impuso a Nonogasta con un contundente 78 a 29, evidenciando un gran rendimiento en la cancha.

Posteriormente, se enfrentó a Atlético Chilecito, donde logró un nuevo triunfo por 99 a 79, asegurando así su lugar en la siguiente fase. Aún queda un encuentro por disputar en casa para completar la fase regular del torneo.

En cuanto a los playoffs, se han definido las semifinales, que enfrentarán a La Vieja Escuela con Atlético Chilecito y a Newell’s Old Boys contra Tinogasta. La comunidad local se muestra entusiasta, apoyando al equipo en esta etapa decisiva del campeonato y esperando que más aficionados se sumen para alentar en los partidos venideros.

Este desempeño de Tinogasta no solo refleja el crecimiento del baloncesto en la región, sino que también resalta la importancia del apoyo a los clubes para el desarrollo de jóvenes talentos y la cohesión social.

Etiquetas: tinogasta chilecito básquetbol playoffs asociación chileciteña deportes
TL;DR

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