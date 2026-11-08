Boca Juniors logra la victoria en el último instante y se corona campeón anual

Boca Juniors se coronó campeón de la Tabla Anual tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en un dramático partido en La Bombonera. La victoria llegó en el minuto 93 gracias a un gol de Enner Valencia. ¿Qué implicaciones tendrá este triunfo para el equipo y sus hinchas?

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En un emocionante desenlace, Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en un partido disputado en La Bombonera. El gol decisivo llegó en el minuto 93 gracias a Enner Valencia, desatando la euforia entre los hinchas.

El encuentro, correspondiente a la 16ª fecha del Torneo Clausura 2026, comenzó con gran intensidad y oportunidades para ambos equipos. Boca, fiel a su estilo, buscó el ataque principalmente por la izquierda, mientras que Defensa y Justicia también mostró su capacidad ofensiva. A lo largo del primer tiempo, Boca tuvo varias ocasiones, incluyendo un gol anulado por offside tras revisión del VAR.

En la segunda mitad, Boca mostró una actitud más dominante, aunque también dejó oportunidades para los contragolpes de Defensa. A medida que avanzaba el partido, los cambios realizados por el entrenador Arruabarrena buscaban revitalizar el ataque, pero fue Valencia quien selló la victoria en el último suspiro del encuentro.