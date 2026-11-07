Sábado, 7 de Noviembre 2026
Deportes

Franco Ibarra se consagra campeón de la Copa Tinkunaco en San Lorenzo

Franco Ibarra se consagró campeón de la "Copa Tinkunaco Riojano III" tras vencer a Sergio Blanco por puntos, consolidando su récord profesional en el Club San Lorenzo de Vargas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Franco Ibarra se consagra campeón de la Copa Tinkunaco en San Lorenzo
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El boxeador Franco Ibarra se consagró campeón de la "Copa Tinkunaco Riojano III" tras derrotar al cordobés Sergio Blanco por puntos en un combate emocionante celebrado en el Club San Lorenzo de Vargas. Este triunfo, que suma su segundo en su carrera profesional, se dictó por un fallo unánime de los jueces, quienes le otorgaron un puntaje de 40 a 36.

Ibarra, de 25 años, comenzó la pelea imponiendo su estilo, utilizando combinaciones efectivas que le permitieron establecer una ventaja en el marcador. A pesar de que Blanco intentó reaccionar en el segundo round, el púgil local mantuvo el control con su jab de izquierda y un potente cross de derecha, asegurando un triunfo merecido que mejora su récord a 2-4-0.

En el semifondo, Alex Ortiz se consagró campeón interprovincial en la categoría hasta 64 kg al vencer por puntos a Jonathan Alcayaga, mientras que Leonel Reynoso ganó por abandono ante Rodrigo Reitertt en la categoría hasta 75 kg. El mendocino Brian Pérez también destacó al vencer al local Benjamín Moreno en la categoría hasta 69 kg.

El evento fue organizado por Puñalada Promotions, que entregó dos cinturones durante la velada.

Etiquetas: la rioja boxeo copa tinkunaco franco ibarra club san lorenzo deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6505 articles →

Artículos relacionados

Social se consagra campeón del Torneo Clausura tras vencer a CRAR 29 a 16

Independiente se clasifica a octavos del Torneo Clausura tras ganar en La Rioja

Festival boxístico en San Lorenzo: Ibarra y Blanco buscan consagrarse como campeones

La Liga Riojana de Fútbol establece nuevos aranceles para torneos en 2026

Brian Gribaudo, campeón sudamericano de judo, fue recibido por el gobernador Quintela

Nicolás Lepore brilla en Lomas de Zamora y suma dos medallas para Argentina

Intenso fin de semana deportivo: el Torneo Clausura 2026 se juega en La Rioja y Chilecito

Motocross en Chilecito: piloto de 54 años se encuentra en estado crítico tras accidente

Despedida a Messi: un emotivo amistoso que unió a todo el país en el Monumental
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar