Franco Ibarra se consagra campeón de la Copa Tinkunaco en San Lorenzo

Franco Ibarra se consagró campeón de la "Copa Tinkunaco Riojano III" tras vencer a Sergio Blanco por puntos, consolidando su récord profesional en el Club San Lorenzo de Vargas.

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El boxeador Franco Ibarra se consagró campeón de la "Copa Tinkunaco Riojano III" tras derrotar al cordobés Sergio Blanco por puntos en un combate emocionante celebrado en el Club San Lorenzo de Vargas. Este triunfo, que suma su segundo en su carrera profesional, se dictó por un fallo unánime de los jueces, quienes le otorgaron un puntaje de 40 a 36.

Ibarra, de 25 años, comenzó la pelea imponiendo su estilo, utilizando combinaciones efectivas que le permitieron establecer una ventaja en el marcador. A pesar de que Blanco intentó reaccionar en el segundo round, el púgil local mantuvo el control con su jab de izquierda y un potente cross de derecha, asegurando un triunfo merecido que mejora su récord a 2-4-0.

En el semifondo, Alex Ortiz se consagró campeón interprovincial en la categoría hasta 64 kg al vencer por puntos a Jonathan Alcayaga, mientras que Leonel Reynoso ganó por abandono ante Rodrigo Reitertt en la categoría hasta 75 kg. El mendocino Brian Pérez también destacó al vencer al local Benjamín Moreno en la categoría hasta 69 kg.

El evento fue organizado por Puñalada Promotions, que entregó dos cinturones durante la velada.