Brian Gribaudo, campeón sudamericano de judo, fue recibido por el gobernador Quintela

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El gobernador Ricardo Quintela recibió este martes en Casa de Gobierno a Brian Asael Gribaudo, un joven judoca de Sanagasta que se consagró campeón sudamericano en Lima, Perú. Durante el encuentro, el mandatario felicitó a Brian por sus logros, subrayando su esfuerzo y dedicación como ejemplo para la juventud riojana, además de ratificar el acompañamiento del Gobierno provincial al desarrollo del deporte. También estuvieron presentes el intendente de Sanagasta, Luis Flores, y el diputado provincial Federico Sbiroli.

Brian, que tiene 14 años, comenzó a practicar judo a los 6. Su trayectoria incluye participaciones en torneos locales, provinciales e interclubes, donde se consagró campeón riojano, antes de proyectarse a competencias nacionales e internacionales. Entre sus logros de este año se destaca la medalla de bronce en su primera participación en el Campeonato Argentino, disputado en San Juan, y el título de campeón sudamericano obtenido en Lima. Además, fue seleccionado en el Centro Nacional de Entrenamiento para competir en el Campeonato Panamericano de Judo, que se realizará en noviembre en Cancún, México.

El joven se entrena en el Judo Municipal Sanagasta, bajo la dirección del sensei Héctor Javier Rojas, quien cuenta con 20 años de trayectoria en la enseñanza de la disciplina en el departamento. En relación con la participación en Perú, el diputado Sbiroli resaltó el apoyo provincial: “Con la ayuda del gobernador y del Gobierno provincial, Brian pudo viajar a Perú y consagrarse campeón sudamericano”, comentó.

Sobre su experiencia en el certamen sudamericano, Brian expresó: “Fue una experiencia muy linda, donde pude competir con representantes de otros países. Fue un torneo muy competitivo y exigente para llegar al podio”. Además, dejó un mensaje para otros jóvenes: “Que se esfuercen al máximo para cumplir sus sueños y que den todo por aquello que quieren”.

El profesor Rojas también valoró el recorrido de su alumno y se refirió a la próxima competencia: “Obtuvo la medalla de bronce en la apertura en San Juan, se consagró campeón sudamericano en Lima, Perú, y fue convocado y seleccionado para el Panamericano que se realizará a fines de noviembre. Vamos con muchas expectativas; su entrenamiento fue muy exigente y quiere traer el campeonato”.

Con una notable dedicación y el respaldo de su comunidad, Brian continuará con su preparación, buscando no solo desarrollar su carrera, sino también representar a La Rioja y a Argentina en nuevas competencias. Su historia es un claro reflejo de que el esfuerzo y la pasión pueden llevar a los jóvenes a alcanzar sus sueños en el deporte.