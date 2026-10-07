El legado de Messi en la Selección Argentina: un ícono difícil de igualar según Basualdo

José Basualdo destaca la influencia de Lionel Messi en el fútbol argentino, subrayando su legado y madurez. Asegura que su paso a la MLS fue crucial para su carrera y resalta su rol como líder en el vestuario.

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José «Pepe» Basualdo, exfutbolista de Boca Juniors y de la Selección Argentina, compartió su visión sobre el legado de Lionel Messi en una entrevista con MEDIOS RIOJA. Destacó su madurez y la necesidad de valorar todo lo que ha aportado al país, especialmente en el contexto del cierre de su etapa en la selección nacional.

El exmediocampista subrayó que Messi se encuentra en la cúspide del fútbol argentino, junto a figuras como Kempes y Maradona, afirmando que pasará tiempo antes de que surja otro jugador de su calibre. Además, reflexionó sobre el deseo de los grandes deportistas de permanecer en el juego, señalando que siempre buscan ser eternos.

Basualdo también analizó la decisión de Messi de unirse a la Major League Soccer en Estados Unidos, considerándola estratégica para su carrera y su preparación para el Mundial 2026. Sin embargo, mencionó que las exigencias a lo largo de los años han dejado su huella, y observó un Messi más maduro.

Finalmente, resaltó que más allá de los títulos, Messi deja una enseñanza valiosa en el vestuario: su compromiso, unión y profesionalismo serán ejemplos para las futuras generaciones que representen a la selección argentina.