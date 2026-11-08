Domingo, 8 de Noviembre 2026
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Huracán derrota a Argentinos Juniors y define la tabla anual del Clausura

Argentinos Juniors perdió 2-0 ante Huracán y se despidió de la lucha por la tabla anual, finalizando segundo en la Zona B con 31 puntos. La derrota dejó a Boca como campeón.

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Redacción Equipo Editorial
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Argentinos Juniors sufrió una derrota significativa al caer 2-0 ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, lo que le costó sus posibilidades de consagrarse campeón por la tabla anual. Con esta derrota, el equipo de La Paternal terminó la fase regular en la segunda posición de la Zona B con 31 puntos y acumuló un total de 60 unidades, quedando detrás de Rosario Central y Boca.

El encuentro comenzó de manera desfavorable para Argentinos, ya que a los ocho minutos, Oscar Cortés anotó el primer gol para el equipo visitante, que necesitaba la victoria para clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura. La situación se complicó aún más cuando Franco Paredes y el entrenador Nicolás Diez fueron expulsados antes de la media hora de juego, dejando al equipo en desventaja numérica.

Bruno Barticciotto sentenció el partido con el segundo gol de Huracán, tras una jugada colectiva destacada. Con este resultado, Huracán logró asegurarse su lugar en la siguiente fase del torneo.

Etiquetas: argentina fútbol torneo clausura argentinos juniors huracán deportes
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