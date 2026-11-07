Domingo, 8 de Noviembre 2026
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Boca se consagra campeón tras la victoria de Rosario Central sobre Estudiantes

Rosario Central venció 2-0 a Estudiantes (RC) en la fecha 16 del Torneo Clausura, pero su sueño de ser bicampeón se desvaneció por el triunfo de Boca Juniors. La confusión tras el partido dejó a los hinchas con una mezcla de euforia y frustración.

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Rosario Central obtuvo una victoria de 2-0 ante Estudiantes (RC) en la fecha 16 del Torneo Clausura, sin embargo, su aspiración de convertirse en bicampeón se desvaneció debido al triunfo de Boca Juniors sobre Defensa y Justicia. Los goles del partido fueron anotados por Julián Fernández y Emanuel Coronel, mientras que Gastón Ávila fue expulsado tras una revisión del VAR.

El encuentro se llevó a cabo en el Gigante de Arroyito, donde Central mostró un dominio claro desde el inicio, aunque tardó en abrir el marcador. A los 10 minutos, el equipo dirigido por Jorge Almirón comenzó a presionar, y tras varias oportunidades, Fernández anotó el primer gol tras un córner ejecutado por Sández.

En la segunda mitad, a pesar de la expulsión de Ávila a los 72 minutos, Central continuó controlando el partido y logró el segundo gol a los 86 minutos con un gran zurdazo de Coronel. Sin embargo, la alegría se convirtió en confusión tras el pitido final, cuando la hinchada celebró sin saber que Boca había anotado en el tiempo de descuento, asegurando el título. Central finalizó en la segunda posición, clasificándose a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Etiquetas: argentina fútbol rosario central torneo clausura boca juniors conmebol libertadores
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