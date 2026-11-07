Social se consagra campeón del Torneo Clausura tras vencer a CRAR 29 a 16

Social mantiene su racha en el Torneo Clausura, logrando su cuarta victoria consecutiva y asegurando el primer puesto de su grupo con 20 puntos. Mientras tanto, Matacos de Chamical busca afianzarse en la lucha por el segundo puesto tras vencer a El Nevado.

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El equipo de Social continuó su excelente desempeño en el Torneo Clausura, logrando su cuarta victoria consecutiva y asegurando el primer puesto de su grupo con puntaje perfecto, lo que le otorga un lugar en las semifinales. Este sábado, en un partido disputado en la cuarta fecha de la Zona La Rioja, el Rojo venció a CRAR con un marcador de 29 a 16, tras un segundo tiempo decisivo.

El encuentro comenzó de manera equilibrada, con el local, CRAR, tomando la delantera gracias a los puntos de Nicolás Peñaloza. Sin embargo, Social logró empatar con un try de Paul Ávalos. A pesar de esto, CRAR se fue al descanso ganando 16-7. En la segunda mitad, Social ajustó su estrategia y, con dos tries de Nazareno Peralta, logró revertir el marcador.

En otro partido de la zona, Matacos de Chamical superó a El Nevado de Chilecito por 24 a 10, obteniendo así su segundo triunfo consecutivo. Con estos resultados, Social lidera la tabla con 20 puntos, seguido por Matacos con 8, mientras que CRAR y Chelcos tienen 6 puntos, y El Nevado no suma. La próxima fecha verá a Matacos enfrentarse a CRAR, mientras que El Nevado recibirá a Chelcos.