Motocross en Chilecito: piloto de 54 años se encuentra en estado crítico tras accidente

Un piloto de 54 años se encuentra internado en terapia intensiva en Chilecito tras un accidente en el Campeonato Argentino de Motocross, lo que ha generado preocupación en el ámbito deportivo. Se prevé su derivación a Córdoba para continuar su recuperación. Este evento, que marcó el regreso de la competencia tras 14 años, impulsó la economía local y reavivó la pasión por el motocross en la región.

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Un piloto de 54 años, originario de Villa Dolores, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito tras un grave accidente ocurrido durante el Campeonato Argentino de Motocross. Aunque su estado es estable, presenta diversas lesiones y un traumatismo cerrado de tórax que requieren vigilancia constante.

Se prevé que el deportista sea trasladado este martes a un centro de alta complejidad en Córdoba para continuar su recuperación. Este incidente ha generado preocupación en el entorno del motocross, un deporte que ha cobrado relevancia en la región, especialmente con el retorno de este campeonato tras 14 años de ausencia en Chilecito.

El evento, que atrajo a numerosos competidores y espectadores, ha impulsado la ocupación hotelera y gastronómica durante el fin de semana largo en La Rioja. La comunidad local y los organizadores han mostrado su apoyo a los deportistas, reafirmando la importancia del motocross como un motor de desarrollo turístico y económico en la zona.

A pesar de los riesgos inherentes a los deportes de motor, la pasión por estas competencias sigue vigente, lo que podría favorecer la realización de futuras ediciones del campeonato, contribuyendo a la mejora de la infraestructura y servicios en Chilecito.