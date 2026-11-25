Cada 25 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 25 de noviembre de 2026
- 1842 – en Paraguay se inicia la reunión de un Congreso Nacional, en el que se crea la bandera paraguaya. El país se independiza de la Confederación Argentina.
- 1886 – en la bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), soldados argentinos liderados por el capitán Ramón Lista (1856-1897) matan a 28 indios onas (matanza de playa San Sebastián).
- 1910 – en Paraguay, Manuel Gondra asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Juan Bautista Gaona.
- 1955 – en Argentina se funda la Asociación Paleontológica Argentina, celebrándose en ese país el día de la paleontología por ello.
- 1956 – en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución cubana.
- 1959 – en La Habana (Cuba), el comandante Ernesto «Che» Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba.
- 1962 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Se renuevan los 9 cargos del Consejo Nacional de Gobierno, cuya mayoría sigue en manos del Partido Nacional.
- 1987 – Ricardo Acosta, futbolista argentino.
- 2011 – arriban al aeropuerto de Ezeiza dos helicópteros rusos Mi-171E, adquiridos por el Ministerio de Defensa para ser incorporados a la Fuerza Aérea Argentina. Llegan desarmados en la bodega de un avión ruso Antonov An-124; luego son ensamblados en un hangar especial, y trasladados en vuelo a la VII Brigada Aérea, Moreno, para operaciones antárticas (matrículas H-94 y 95).
- 2020 – Fallece el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.
El 25 de noviembre de 1963, se llevó a cabo el funeral del presidente estadounidense John F. Kennedy en la Catedral Nacional de Washington, D.C. Este evento atrajo a miles de personas y a numerosos líderes mundiales, marcando un momento de duelo nacional por el asesinato del presidente. La ceremonia fue un reflejo del impacto que tuvo JFK en la política estadounidense y global durante su tiempo en el cargo.
En el mundo: 25 de noviembre de 2026
- 1192 – en París, Juan de Mata (que posteriormente fundará la Orden Trinitaria) es ordenado sacerdote por el obispo Maurice de Sully.
- 1491 – en Santa Fe (Reino de Granada), Boabdil y los Reyes Católicos firman las Capitulaciones de Granada.
- 1500 – en Cádiz, España, luego de su 3.er viaje a América, llegan Cristóbal Colón y sus hermanos, presos y encadenados, por orden de Francisco de Bobadilla.
- 1541 – en Perú se funda la Villa de Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua (actual ciudad de Moquegua).
- 1550 – en el Virreinato de Nueva España, comienza el gobierno del virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón.
- 1578 – en Madrid (España), Felipe II ordena a los obispos americanos que reprendan a los clérigos que maltratan a los indios.
- 1601 – en la región de Zelanda (Países Bajos), una inundación hace desaparecer para siempre la aldea de Vremdijke (también Vroondijk, Vremdic, Frondic o Vrandic).
- 1724 – en Madrid se realiza la primera reunión de las Cortes generales del reino español.
- 1741 – Isabel I de Rusia encierra en una prisión al zar niño Iván VI y es nombrada emperatriz de Rusia; será llamada La Clemente.
- 1776 – en Guayana, el español Manuel Centurión toma posesión de su cargo como comandante general.
- 1783 – en Estados Unidos, tras la guerra de independencia, zarpa del puerto de Nueva York el último barco británico de las colonias norteamericanas.
- 1812 – en México, durante la Guerra de Independencia, un grupo de patriotas mexicanos toman la ciudad de Oaxaca que estaba en poder de los españoles.
- 1821 – en la villa de Alajuela, la República de Costa Rica se independiza de España.
- 1833 – en el mar al sur de la isla de Sumatra, a 175 km al sur de Padang (Indonesia 2°30′S 100°30′E / -2.5, 100.5) a las 20:00 (hora local) se registra un terremoto de 8,9 grados en la escala sismológica de Richter, que dura cinco minutos. Es mucho más duradero y mortífero que el que sucedió en el mismo sitio 37 años antes. El tsunami resultante produjo un número indeterminado de víctimas en los continentes cercanos. La erupción resultante de dos volcanes produjo una inundación que sepultó varios pueblos bajo 6 m de barro.
- 1839 – en el estado de Andhra Pradesh (India), una marejada ciclónica (de 12 m de altura) provocada por un inmenso ciclón golpea el puerto de Coringa, destruye 2000 barcos y mata a 20 000 personas. Ya en 1789 había sucedido lo mismo, con la misma cantidad de víctimas.
- 1842 – en Paraguay se inicia la reunión de un Congreso Nacional, en el que se crea la bandera paraguaya. El país se independiza de la Confederación Argentina.
- 1870 – en Paraguay se jura la Constitución Nacional. Cirilo Antonio Rivarola asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda en la vicepresidencia Cayo Miltos.
- 1874 – en Paraguay, Juan Bautista Gill asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Higinio Uriarte. El presidente Gill decreta amnistía política y libertad a presos políticos.
- 1878 – en Paraguay, Cándido Bareiro asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Adolfo Saguier.
- 1882 – en Paraguay, Bernardino Caballero asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Juan Antonio Jara.
- 1885 – en Atlanta (Estados Unidos) se vota la «ley seca», que entrará en vigor en 1886.
- 1886 – en la bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), soldados argentinos liderados por el capitán Ramón Lista (1856-1897) matan a 28 indios onas (matanza de playa San Sebastián).
- 1886 – en Paraguay, Patricio Escobar asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda José del Rosario Miranda.
- 1890 – en Paraguay, Juan Gualberto González asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Marcos Morínigo.
- 1891 – el periodista español Mariano de Cavia publica una crónica en el diario El Liberal describiendo la supuesta destrucción del Museo del Prado por un violento incendio, con el objetivo de forzar al Gobierno de España a tomar medidas destinadas a mejorar las instalaciones del museo.
- 1894 – en Paraguay, Juan Bautista Egusquiza asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Facundo Ynsfrán Caballero.
- 1897 – en Madrid, Luis Muñoz Rivera recibe la Carta Autonómica de Puerto Rico, de manos del presidente del Gobierno español, Práxedes Mateo Sagasta.
- 1898 – en Paraguay, Emilio Aceval asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Andrés Héctor Carvallo Acosta.
- 1902 – en Paraguay, Juan Antonio Escurra asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Manuel Domínguez.
- 1902 – en Chile, se funda por decreto supremo la comuna de Peralillo.
- 1906 – en Paraguay, Benigno Ferreira asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Emiliano González Navero.
- 1910 – en Paraguay, Manuel Gondra asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Juan Bautista Gaona.
- 1911 – el gobierno británico publica el tratado secreto con Francia suscrito en 1904, por el que Egipto quedó en la zona de influencia británica y Marruecos en la francesa.
- 1915 – en Berlín (Alemania), el físico Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la relatividad general.
- 1915 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, el ejército de Mackensen conquista Amselfeld (Cosovia). Los restos del ejército serbio se refugian en Albania.
- 1918 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, entra en Estrasburgo el mariscal francés Philippe Pétain.
- 1919 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, Alemania y Polonia firman un tratado sobre el desalojo de Prusia Occidental por parte alemana.
- 1921 – en Japón, el príncipe Hirohito (heredero del Imperio japonés) se convierte en regente.
- 1922 – en Italia, Benito Mussolini, primer ministro del nuevo Gobierno de coalición, recibe plenos poderes del Parlamento italiano.
- 1933 – en Paraguay, se publica una reconstrucción del Himno Nacional, realizada por Juan Manuel Sosa Escalada (1860-1940).
- 1935 – en Grecia, regresa al país el rey Jorge II, exiliado en 1923.
- 1936 – en Berlín —en el periodo preliminar a la Segunda Guerra Mundial— se firma el pacto Antikomintern, acuerdo político-militar suscrito por Alemania y Japón.
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria y el gobierno chino de Nankín se adhieren al pacto Antikomintern.
- 1945 – en Polonia, Jan Olszewski es nombrado jefe del nuevo Gobierno.
- 1955 – en Argentina se funda la Asociación Paleontológica Argentina, celebrándose en ese país el día de la paleontología por ello.
- 1956 – en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución cubana.
- 1959 – en La Habana (Cuba), el comandante Ernesto «Che» Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba.
- 1960 – en República Dominicana, el asesinato de las hermanas Mirabal, por su oposición al dictador Rafael Leónidas Trujillo, supone el comienzo del final de esta dictadura y el motivo de que se elija esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- 1962 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Se renuevan los 9 cargos del Consejo Nacional de Gobierno, cuya mayoría sigue en manos del Partido Nacional.
- 1963 – en los Estados Unidos se llevan a cabo simultáneamente los funerales del expresidente John F. Kennedy y de Lee Harvey Oswald (su supuesto asesino).
- 1965 – Mobutu Sese Seko (jefe de las Fuerzas Armadas) depone al presidente de Zaire, Joseph Kasa-Vubu, y usurpa el poder político.
- 1967 – en la ciudad de Chiquinquirá, 135 km al norte de Bogotá (Colombia) mueren más de 85 personas, la mayoría de ellos niños, luego de consumir pan contaminado con insecticida.
- 1970 – en el cuartel general del ejército japonés en Tokio (Japón), el escritor y dramaturgo Yukio Mishima (45) comete el suicidio ritual seppuku.
- 1971 – el régimen franquista clausura el diario Madrid tras tres años de presión gubernamental a raíz de un artículo que demandaba sutilmente la retirada del poder de Francisco Franco. El régimen argumentó supuestas irregularidades en la financiación de la empresa editora.
- 1975 – Surinam se independiza de Países Bajos.
- 1980 – en el distrito de San Isidro de la ciudad de Lima (Perú) se inaugura el Centro Comercial Camino Real.
- 1986 – la Unesco declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental mudéjar de Teruel y el parque nacional de Garajonay.
- 1992 – en Tayikistán se adopta una nueva bandera.
- 1997 – el Tribunal Constitucional del Ecuador emite la sentencia del Caso 111-97-TC, con la que despenalizó la homosexualidad en el país.
- 1999 – en la ciudad de Miami (Estados Unidos), el niño cubano Elián González es rescatado tras perder a su madre y otras personas al naufragar la lancha en que huían hacia el estado de Florida; en los meses siguientes este caso se convirtió en una crisis diplomática.
- 2001 – en Worcester (Estados Unidos), la empresa de biotecnología Advanced Cell Technology informa que ha logrado una clonación de células embrionarias humanas.
- 2006 – tras ofrecer un concierto en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, es asesinado el cantante de regional mexicano Valentín Elizalde "El Gallo de Oro".
- 2011 – arriban al aeropuerto de Ezeiza dos helicópteros rusos Mi-171E, adquiridos por el Ministerio de Defensa para ser incorporados a la Fuerza Aérea Argentina. Llegan desarmados en la bodega de un avión ruso Antonov An-124; luego son ensamblados en un hangar especial, y trasladados en vuelo a la VII Brigada Aérea, Moreno, para operaciones antárticas (matrículas H-94 y 95).
- 2013 – One Direction lanza su tercer álbum de estudio, titulado Midnight memories.
- 2014 – el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ratifica el apoyo del Gobierno a Hezbolá y Hamás.
- 2020 – Fallece el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.
- 2021 – se estrena el primer capítulo del documental "The Beatles: Get Back", donde se muestran grabaciones nunca antes vistas hechas para la película de 1970, Let It Be.
- 2024 – el asteroide 2024 PT5, de 11 metros de diámetro, escapa de la gravedad del planeta Tierra, a la que estuvo atado como una «miniluna» durante un período de 57 días (desde el 29 de septiembre).