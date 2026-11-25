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Cada 25 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 25 de noviembre de 2026

1842 – en Paraguay se inicia la reunión de un Congreso Nacional, en el que se crea la bandera paraguaya. El país se independiza de la Confederación Argentina.

– en Paraguay se inicia la reunión de un Congreso Nacional, en el que se crea la bandera paraguaya. El país se independiza de la Confederación Argentina. 1886 – en la bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), soldados argentinos liderados por el capitán Ramón Lista (1856-1897) matan a 28 indios onas (matanza de playa San Sebastián).

– en la bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), soldados argentinos liderados por el capitán Ramón Lista (1856-1897) matan a 28 indios onas (matanza de playa San Sebastián). 1910 – en Paraguay, Manuel Gondra asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Juan Bautista Gaona.

– en Paraguay, Manuel Gondra asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Juan Bautista Gaona. 1955 – en Argentina se funda la Asociación Paleontológica Argentina, celebrándose en ese país el día de la paleontología por ello.

– en Argentina se funda la Asociación Paleontológica Argentina, celebrándose en ese país el día de la paleontología por ello. 1956 – en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución cubana.

– en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución cubana. 1959 – en La Habana (Cuba), el comandante Ernesto «Che» Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba.

– en La Habana (Cuba), el comandante Ernesto «Che» Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba. 1962 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Se renuevan los 9 cargos del Consejo Nacional de Gobierno, cuya mayoría sigue en manos del Partido Nacional.

– en Uruguay se celebran elecciones generales. Se renuevan los 9 cargos del Consejo Nacional de Gobierno, cuya mayoría sigue en manos del Partido Nacional. 1987 – Ricardo Acosta, futbolista argentino.

– Ricardo Acosta, futbolista argentino. 2011 – arriban al aeropuerto de Ezeiza dos helicópteros rusos Mi-171E, adquiridos por el Ministerio de Defensa para ser incorporados a la Fuerza Aérea Argentina. Llegan desarmados en la bodega de un avión ruso Antonov An-124; luego son ensamblados en un hangar especial, y trasladados en vuelo a la VII Brigada Aérea, Moreno, para operaciones antárticas (matrículas H-94 y 95).

– arriban al aeropuerto de Ezeiza dos helicópteros rusos Mi-171E, adquiridos por el Ministerio de Defensa para ser incorporados a la Fuerza Aérea Argentina. Llegan desarmados en la bodega de un avión ruso Antonov An-124; luego son ensamblados en un hangar especial, y trasladados en vuelo a la VII Brigada Aérea, Moreno, para operaciones antárticas (matrículas H-94 y 95). 2020 – Fallece el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.

💡 ¿Sabías que...? El 25 de noviembre de 1963, se llevó a cabo el funeral del presidente estadounidense John F. Kennedy en la Catedral Nacional de Washington, D.C. Este evento atrajo a miles de personas y a numerosos líderes mundiales, marcando un momento de duelo nacional por el asesinato del presidente. La ceremonia fue un reflejo del impacto que tuvo JFK en la política estadounidense y global durante su tiempo en el cargo.

En el mundo: 25 de noviembre de 2026