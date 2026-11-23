Cada 23 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 23 de noviembre de 2026
- 1941 – Oscar Alem, músico, pianista, contrabajista y compositor argentino (f. 2017).
- 1946 – Adela Basch, escritora argentina.
- 1972 – Antonio Orozco, cantautor español.
- 1977 – en la ciudad argentina de Caucete (provincia de San Juan) se produce un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, con el resultado de 65 víctimas mortales y numerosos daños materiales. (Terremoto de Caucete de 1977).
- 1981 – César Pereyra, futbolista argentino.
- 1983 – Gastón Dalmau, actor y cantante argentino.
- 1991 – Facundo Regalia, automovilista argentino.
- 1997 – el equipo argentino de fútbol Newell's Old Boys abandono en un partido frente a su clásico rival Rosario Central después de que este último goleara 4 a 0 al rojinegro.
- 2019 – En la final de la Conmebol Libertadores, el Flamengo derrota a River Plate por 2 - 1 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, tras una remontada histórica en 3 minutos con 2 goles de Gabriel Barbosa - Gabigol -, consagrándose como el campeón de América tras 38 años.
- 2024 – en Asunción (Paraguay), Racing Club de Argentina vence 3–1 a Cruzeiro de Brasil en el Estadio General Pablo Rojas, y se consagra campeón de la Copa Sudamericana 2024.
El 23 de noviembre de 1963 se emitió el primer episodio de la famosa serie de ciencia ficción "Doctor Who" en la televisión británica. Este programa se convirtió en un fenómeno cultural y ha tenido un impacto duradero en la cultura popular, siendo uno de los programas de televisión de ciencia ficción más longevos de la historia. Desde entonces, "Doctor Who" ha generado una vasta cantidad de episodios, spin-offs y una base de fans apasionada en todo el mundo.
En el mundo: 23 de noviembre de 2026
- -43 – en Roma, la Lex Titia hace oficial el pacto por cinco años de gobierno común entre Marco Antonio, Octavio (heredero de Julio César) y Marco Emilio Lépido. Comienza el Segundo Triunvirato.
- 1097 – en España, Alfonso VI confirma una carta de donación de tierras hecha a su yerno, Enrique de Borgoña, conde de Portugal.
- 1248 – el caíd de Sevilla Axataf, entrega las llaves de la ciudad a las tropas cristianas mandadas por el rey Fernando III el Santo, quien obligaría a todos los musulmanes a marcharse.
- 1499 – el pretendiente al trono de Inglaterra Perkin Warbeck es ahorcado por intentar escapar de la Torre de Londres. Invadió Inglaterra en 1497, denominándose el hijo perdido del rey Eduardo IV de Inglaterra.
- 1510 – primera campaña de las tropas otomanas contra el reino de Imereti (actual Georgia oriental). Las tropas otomanas saquean su capital Kutaisi e incendian el monasterio de Gelati.
- 1535 – en Londres, Enrique VIII de Inglaterra consigue que el Parlamento confirme la supremacía eclesiástica que este rey se atribuye sobre sí mismo.
- 1554 – en España, el rey Carlos I publica una real orden por la que se autoriza al Puerto de Málaga para que ejerza comercio de carga y descarga con los musulmanes de Berbería.
- 1595 – en la isla de Puerto Rico, los corsarios británicos Francis Drake y John Hawkins inician el ataque sorpresa al puerto de San Juan de Puerto Rico. Tras cometer errores tácticos, son derrotados (y Hawkins pierde la vida).
- 1624 – en Roma, Urbano VIII beatifica a Francisco de Borja.
- 1642 – en México empieza el gobierno del virrey Conde de Salvatierra.
- 1644 – en Alemania la caballería imperial bajo el mando de Adrian von Enkevort fue derrotado por los suecos bajo Torstennson.
- 1700 – en Roma, Giovanni Francesco Albani es nombrado papa, adoptando el nombre de Clemente XI.
- 1808 – en España ―en el marco de la Guerra de la Independencia― se libra la batalla de Tudela - Navarra.
- 1811 – las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la «Lotería nacional».
- 1816 – el colombiano Francisco Morales es fusilado por sus acciones revolucionarias contra las autoridades establecidas.
- 1825 – en México, Pedro Sáinz logró la rendición del último reducto de las tropas españolas en territorio mexicano.
- 1851 – el escritor y polígrafo venezolano Andrés Bello es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su Gramática de la lengua castellana.
- 1852 – en Francia, el Moniteur anuncia la elección de Napoleón III como emperador de Francia.
- 1863 – en los Estados Unidos, y en el ámbito de la guerra de Secesión, comienza la batalla de Chattanooga donde las tropas de la Unión lideradas por el general Ulysses S. Grant refuerzan las tropas para iniciar el contraataque ante el ejército confederado.
- 1889 – la primera gramola entra en funcionamiento en el Palais Royale Saloon de San Francisco.
- 1909 – en Madrid se inaugura el Palacio de Comunicaciones.
- 1909 – en Nueva York comienza la Huelga en las fábricas de camisas de Nueva York en 1909.
- 1910 – Johan Alfred Ander se convierte en la última persona ejecutada en Suecia.
- 1912 – en Madrid se constituye la Editorial Católica.
- 1912 – en Santiago de Cali (Colombia) se funda el primer equipo de fútbol profesional colombiano: El Deportivo Cali, conocido en ese entonces con el nombre de Cali Football Club.
- 1914 – se retiran de Veracruz las últimas tropas estadounidenses de ocupación que quedaban en la ciudad.
- 1920 – en España, la CNT es declarada ilegal.
- 1924 – Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa, como se creía anteriormente. De esta manera, se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo.
- 1928 – se cierra el acuerdo para la disputa de la primera Liga de Fútbol en España.
- 1940 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica declara la guerra a Italia.
- 1940 – Rumanía firma el Pacto Tripartito, pasando a formar parte de las potencias del Eje.
- 1943 – dentro de la Segunda Guerra Mundial, Tarawa y el atolón Makin (Butaritari) se rinden ante las fuerzas estadounidenses.
- 1944 – liberación de Estrasburgo en el decurso de la Segunda Guerra Mundial.
- 1946 – la armada francesa abre fuego sobre Hai Phong (Vietnam matando a 6000 civiles).
- 1949 – se crea bajo decreto presidencial el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Venezuela).
- 1955 – las Islas Cocos son transferidas del control del Reino Unido a Australia.
- 1957 – en Ifni, bandas nacionalistas marroquíes atacan las guarniciones españolas.
- 1959 – el general y presidente de Francia Charles de Gaulle, declara en un histórico discurso su visión de Europa, "desde el Atlántico hasta los Urales".
- 1963 – en Reino Unido, el canal BBC Television estrena el primer episodio de Doctor Who, la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de la historia.
- 1965 – la Unión Soviética lanza la sonda Cosmos 96 a Venus, que fracasa al no lograr abandonar la órbita terrestre.
- 1967 – en los Estados Unidos, atletas negros estadounidenses deciden boicotear los Juegos Olímpicos de 1968 para protestar contra el ''apartheid'' estadounidense.
- 1972 – la Unión Soviética hace un intento final del lanzamiento del cohete N-1.
- 1975 – tras una misa y un desfile militar ante su féretro, frente al Palacio Real de Madrid, Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos.
- 1977 – en la ciudad argentina de Caucete (provincia de San Juan) se produce un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, con el resultado de 65 víctimas mortales y numerosos daños materiales. (Terremoto de Caucete de 1977).
- 1983 – la Unión Soviética interrumpe oficialmente las negociaciones con Estados Unidos sobre reducción de armamento nuclear de alcance medio.
- 1985 – en el Úlster, más de 100 000 protestantes se manifiestan contra el acuerdo entre Londres y Dublín.
- 1990 – en Chile, Televisión Nacional de Chile cambia su imagen corporativa, terminando así con el logo usado durante la Dictadura militar.
- 1991 – en Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH.
- 1993 – la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses publica el álbum The Spaghetti Incident?.
- 1997 – el equipo de fútbol argentino Newell's Old Boys abandona frente a su clásico rival, Rosario Central, después de que este último goleara 4 a 0 al conjunto rojinegro.
- 2001 – España firma en Budapest el Convenio sobre cibercriminalidad.
- 2003 – en Georgia, el presidente Eduard Shevardnadze renuncia después de protestas masivas.
- 2005 – en Liberia, Ellen Johnson Sirleaf es elegida presidenta y se convierte en la primera líder femenina de la historia de África.
- 2005 – en Chile se reinaugura el Metro Valparaíso, desde la Estación Puerto hasta Estación Limache Con estaciones nuevas como Estación Francia,Estación Recreo y Estación Hospital (Metro Valparaíso). Y así eliminando la estaciones:Estación Colegio Alemán , Estación Laboral , Estación Valencia y Estación Rumié y siendo mencionadas la Rumié esta quedaría sin posibilidad de recontruirse en el futuro.
- 2008 – en Venezuela se celebran elecciones regionales.
- 2010 – Nintendo lanza el juego Super Mario Galaxy 2, la secuela de Super Mario Galaxy, que fue lanzado primero para las plataformas de Wii y posteriormente en la Consola Virtual de Wii U.
- 2011 – en el marco de la Primavera Árabe, después de once meses de protestas en Yemen, el presidente Ali Abdullah Saleh acepta el acuerdo de transferir el poder del vicepresidente, a cambio inmunidad legal.
- 2013 – se produce el 50 aniversario de la serie de televisión británica Doctor Who.
- 2013 – se celebra en Barcelona un acto de presentación nacional de la plataforma civil Movimiento Ciudadano.
- 2016 – se celebra en Atenas el día internacional de las etimologías griegas.
- 2019 – En la final de la Conmebol Libertadores, el Flamengo derrota a River Plate por 2 - 1 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, tras una remontada histórica en 3 minutos con 2 goles de Gabriel Barbosa - Gabigol -, consagrándose como el campeón de América tras 38 años.
- 2023 – Daniel Noboa Azín es posesionado como el 48° presidente del Ecuador, siendo el primer mandatario que asume el poder tras la activación del artículo 148 de la Constitución, conocido como "muerte cruzada", por parte de su antecesor Guillermo Lasso, que convocaba a elecciones presidenciales y legislativas para completar el período para el que fue electo (2021-2025).
- 2024 – en Asunción (Paraguay), Racing Club de Argentina vence 3–1 a Cruzeiro de Brasil en el Estadio General Pablo Rojas, y se consagra campeón de la Copa Sudamericana 2024.