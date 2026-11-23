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Cada 23 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 23 de noviembre de 2026

1941 – Oscar Alem, músico, pianista, contrabajista y compositor argentino (f. 2017).

– Oscar Alem, músico, pianista, contrabajista y compositor argentino (f. 2017). 1946 – Adela Basch, escritora argentina.

– Adela Basch, escritora argentina. 1972 – Antonio Orozco, cantautor español.

– Antonio Orozco, cantautor español. 1977 – en la ciudad argentina de Caucete (provincia de San Juan) se produce un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, con el resultado de 65 víctimas mortales y numerosos daños materiales. (Terremoto de Caucete de 1977).

– en la ciudad argentina de Caucete (provincia de San Juan) se produce un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, con el resultado de 65 víctimas mortales y numerosos daños materiales. (Terremoto de Caucete de 1977). 1981 – César Pereyra, futbolista argentino.

– César Pereyra, futbolista argentino. 1983 – Gastón Dalmau, actor y cantante argentino.

– Gastón Dalmau, actor y cantante argentino. 1991 – Facundo Regalia, automovilista argentino.

– Facundo Regalia, automovilista argentino. 1997 – el equipo argentino de fútbol Newell's Old Boys abandono en un partido frente a su clásico rival Rosario Central después de que este último goleara 4 a 0 al rojinegro.

– el equipo argentino de fútbol Newell's Old Boys abandono en un partido frente a su clásico rival Rosario Central después de que este último goleara 4 a 0 al rojinegro. 2019 – En la final de la Conmebol Libertadores, el Flamengo derrota a River Plate por 2 - 1 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, tras una remontada histórica en 3 minutos con 2 goles de Gabriel Barbosa - Gabigol -, consagrándose como el campeón de América tras 38 años.

– En la final de la Conmebol Libertadores, el Flamengo derrota a River Plate por 2 - 1 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, tras una remontada histórica en 3 minutos con 2 goles de Gabriel Barbosa - Gabigol -, consagrándose como el campeón de América tras 38 años. 2024 – en Asunción (Paraguay), Racing Club de Argentina vence 3–1 a Cruzeiro de Brasil en el Estadio General Pablo Rojas, y se consagra campeón de la Copa Sudamericana 2024.

💡 ¿Sabías que...? El 23 de noviembre de 1963 se emitió el primer episodio de la famosa serie de ciencia ficción "Doctor Who" en la televisión británica. Este programa se convirtió en un fenómeno cultural y ha tenido un impacto duradero en la cultura popular, siendo uno de los programas de televisión de ciencia ficción más longevos de la historia. Desde entonces, "Doctor Who" ha generado una vasta cantidad de episodios, spin-offs y una base de fans apasionada en todo el mundo.

En el mundo: 23 de noviembre de 2026