Cada 19 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 19 de noviembre de 2026
- 1882 – en Argentina, Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata.
- 1965 – Luis Rubio, actor, humorista y guionista argentino.
- 1972 – en Argentina se produce el célebre abrazo entre el expresidente Juan Domingo Perón y su otrora acérrimo rival político Ricardo Balbín.
- 1976 – en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Argentina) ―en el marco de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)―, fuerzas conjuntas del Ejército, la Policía federal y la policía bonaerense asesinan en su casa de calle Juan B. Justo n.º 676 a Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fettolini, junto con sus dos hijos, Fernando (3) y María Eugenia Amestoy (5) y a Ana María del Carmen Granada (Masacre de San Nicolás).
- 1976 – Diego Gentile, actor argentino.
- 1981 – Carlos Araujo, futbolista argentino.
- 1981 – Juan Martín Fernández Lobbe, rugbista argentino.
- 1986 – Ezequiel Luna, futbolista argentino.
- 1988 – Víctor Cuesta, futbolista argentino.
- 2023 – Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Javier Milei gana las elecciones.
El 19 de noviembre de 1863, Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso de Gettysburg en la ceremonia de dedicación del cementerio de soldados en Gettysburg, Pennsylvania. Este breve pero poderoso discurso se considera uno de los más significativos en la historia de Estados Unidos, reafirmando los principios de la igualdad y la libertad. Lincoln expresó la necesidad de una nueva dedicación a la causa de la Unión y el sacrificio de aquellos que habían muerto en la batalla.
En el mundo: 19 de noviembre de 2026
- 461 – Libio Severo (420-465) es declarado emperador del Imperio romano de Occidente. El verdadero poder está en manos del magister militum Ricimero (405-472).
- 636 – El Califato Rashidún derrota al Imperio Sasánida en la batalla de al-Qadisiyya en Irak.
- 936 – En Córdoba (España), Abd al-Rahman III inicia la construcción de la Medina Azahara.
- 1095 – En Francia comienza el Concilio de Clermont, convocado por el papa Urbano II para discutir si se enviará la Primera Cruzada a Tierra Santa.
- 1404 – En los Países Bajos ocurre la primera inundación del día de santa Isabel, especialmente catastrófica en Flandes, Holanda y Zelanda (regiones que se habían inundado gravemente 29 años antes, el 8 de octubre de 1375).
- 1421 – En los Países Bajos, entre la noche del 18 y la madrugada del 19, una torrencial tormenta rompe un dique en Wieldrecht. Unas 72 aldeas son tragadas por las aguas y mueren entre 2000 y 10 000 personas. Toda Holanda y Zelanda quedan bajo el agua (segunda inundación del día de santa Isabel).
- 1423 – Alfonso V de Aragón regresa a Cataluña tras la sublevación de Nápoles, saqueando Marsella en el viaje de vuelta.
- 1493 – Cristóbal Colón ―en su segundo viaje― en el mar Caribe, desembarca en una isla que avistó el día anterior. La bautizó San Juan Bautista, que, posteriormente, será llamada Puerto Rico.
- 1499 – En Mesina (Italia) se registra un terremoto de magnitud 4,6 de la escala sismológica de Richter.
- 1523 – En Transilvania (Rumanía) se registra un terremoto de magnitud 5,3 de la escala sismológica de Richter y una intensidad X, con epicentro casi en la superficie.
- 1542 – En Gansu (China) se registra un terremoto de magnitud 5,5 de la escala sismológica de Richter, e intensidad VII.
- 1564 – Miguel López de Legazpi sale de Nueva España al mando de una expedición para conquistar y colonizar las Filipinas.
- 1755 – En Mequinez (Fez, Marruecos) se registra un terremoto con una intensidad de X, que deja un saldo de 3000 muertos.
- 1794 – Estados Unidos y el Imperio británico firman el Tratado Jay, que intenta resolver algunos de los problemas dejados por la Guerra de independencia estadounidense.
- 1802 – Llegan a la Honduras británica (actual Belice) los primeros miembros de la etnia garífuna.
- 1803 – En Haití termina el dominio francés, al entrar las tropas haitianas del general Jacques Dessalines en Cap Francais.
- 1808 – Se firma la Convención de Olkijoki donde el ejército sueco fue obligado a abandonar Finlandia. La guerra terminó oficialmente el 17 de septiembre de 1809 mediante la firma del Tratado de Fredrikshamn.
- 1809 – en la batalla de Ocaña los franceses derrotan a los españoles.
- 1810 – en España, las Cortes de Cádiz aprueban el tratado de alianza con Inglaterra del 14 de enero de 1809.
- 1816 – en Polonia se funda la Universidad de Varsovia.
- 1819 – en Madrid se inaugura el Museo del Prado, bajo la dirección del José Gabriel de Silva-Bazán y Waldstein, marqués de Santa Cruz.
- 1823 – en España tiene origen la creación del Consejo de Ministros, el rey Fernando VII dicta un Real Decreto por el que se crea el Consejo de Ministros dirigido entonces por el primer secretario de Estado, Víctor Damián Sáez.
- 1829 – en Shandong y Yidu (China) a las 2:00 (hora local) se registra un terremoto de magnitud 6,3 en la escala sismológica de Richter y una intensidad VIII, que deja un saldo de 117 muertos.
- 1837 – en Cuba se inaugura el primer ferrocarril de Iberoamérica, entre La Habana y Bejucal.
- 1847 – en Canadá se inaugura la segunda línea férrea de ese país, entre Montreal y Lachine.
- 1850 – en Madrid se inaugura el Teatro Real.
- 1854 – en San Fernando (Cádiz) tiene lugar la bendición de la Iglesia-Panteón de Marinos Ilustres.
- 1859 – comienza la guerra de África entre España y Marruecos.
- 1863 – en Gettysburg (Pensilvania) ―en el marco de la guerra civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln pronuncia su Discurso de Gettysburg, en la ceremonia de inauguración del cementerio de esa ciudad.
- 1875 – en Cataluña, el general Arsenio Martínez-Campos acaba con últimos focos de resistencia carlista.
- 1879 – en Madrid, Alfonso XII contrae segundas nupcias con la aristócrata austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena.
- 1880 – en Ecuador se crea la provincia del Carchi.
- 1881 – cerca de la aldea de Grossliebenthal, al sudoeste de Odesa (Ucrania), cae un meteorito.
- 1882 – en Argentina, Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata.
- 1885 – en el marco de la Guerra serbo-búlgara, los búlgaros vencen la batalla de Slivnitsa, lo que fortalece la unificación entre el reino de Bulgaria y Rumelia Oriental.
- 1905 – en Berlín se inaugura el primer servicio público de autobuses.
- 1906 – en Montevideo es realizado el viaje inaugural del servicio público de tranvías eléctricos, dando inicio al sistema de transporte eléctrico en la capital uruguaya (este culminaría en 1992 con los trolleys).
- 1909 – en el campo militar de Châlons (Francia) el aviador Hubert Latham consigue la plusmarca de altura al volar a 410 metros.
- 1911 – en los Dunbar Sands (bancos de arena frente a Cornualles) se hunden dos barcos, el Island Maid y el Angele. Mueren las tripulaciones completas.
- 1912 – en la actual Macedonia del Norte ―en el marco de la primera guerra de los Balcanes― el ejército serbio captura la ciudad de Bitola en la batalla de Monastir. Así terminan cinco siglos de reinado del Imperio otomano en el país.
- 1916 – Samuel Goldwyn y Edgar Selwyn establecen la empresa cinematográfica Goldwyn Pictures.
- 1931 – Adolf Windaus hace público que ha sido posible la fabricación de la vitamina D1 en forma de cristales puros.
- 1933 – en España se celebra por primera vez el sufragio universal en las Elecciones Generales y las mujeres españolas tienen por primera vez el derecho a votar. Ganan las elecciones los partidos de derechas.
- 1936 – en España, Buenaventura Durruti es herido de gravedad por una bala en el pecho. Fallecerá al día siguiente.
- 1937 – en España, el gobierno del bando sublevado decreta la creación del Consejo Nacional del Movimiento.
- 1942 – en la batalla de Stalingrado ―durante la Segunda Guerra Mundial― las fuerzas soviéticas del general Gueorgui Zhúkov comienzan la ofensiva rusa en el Volga.
- 1942 – en la actual Uganda, Mutesa II es coronado como 35.º y último kabaka (rey) de Buganda.
- 1943 – en Lemberg (Lviv), en el oeste de Ucrania ―en el marco del Holocausto nazi―, los nazis liquidan el campo de concentración de Janowska, asesinando al menos a 6000 hombres, mujeres y niños judíos, después de un fallido levantamiento e intento de escape en masa.
- 1944 – en los Estados Unidos ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)―, el presidente Franklin D. Roosevelt anuncia el sexto préstamo bélico, que consiguió vender 14 000 millones de dólares estadounidenses en bonos de guerra para ayudar a pagar el esfuerzo bélico.
- 1945 – en Francia, Charles De Gaulle es reelegido presidente de la República.
- 1946 – Afganistán, Islandia y Suecia se unen a las Naciones Unidas.
- 1950 – el general estadounidense Dwight D. Eisenhower se convierte en el Comandante Supremo de la Otán-Europa.
- 1951 – en la superficie del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Sugar, de 1,2 kilotones. Es la penúltima de la Operación Buster-Jangle, que durante un mes expuso de manera no voluntaria a unos 6500 soldados de infantería a siete explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento.
- 1952 – en Grecia, el mariscal de campo Alexander Papagos se convierte en el 152.º primer ministro de Grecia.
- 1954 – en Mónaco se inaugura Télé Monte Carlo, el canal privado de televisión más antiguo de Europa.
- 1955 – se publica el primer número de la revista National Review.
- 1959 – en los Estados Unidos, la empresa automotriz Ford Motor Company anuncia que descontinuará el impopular Edsel.
- 1967 – en Hong Kong se inaugura TVB, el primer canal comercial de televisión inalámbrica.
- 1969 – en la Luna, los astronautas del Apolo 12 Pete Conrad y Alan Bean aterrizan en el Oceanus Procellarum (Océano de las Tormentas) y se convierten en el tercer y cuarto humano en caminar por la Luna.
- 1969 – en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil), Pelé marca su milésimo gol.
- 1972 – en Argentina se produce el célebre abrazo entre el expresidente Juan Domingo Perón y su otrora acérrimo rival político Ricardo Balbín.
- 1976 – en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Argentina) ―en el marco de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)―, fuerzas conjuntas del Ejército, la Policía federal y la policía bonaerense asesinan en su casa de calle Juan B. Justo n.º 676 a Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fettolini, junto con sus dos hijos, Fernando (3) y María Eugenia Amestoy (5) y a Ana María del Carmen Granada (Masacre de San Nicolás).
- 1977 – en las islas Madeira se estrella el vuelo 425 de la empresa TAP Portugal; mueren 131 personas.
- 1979 – en Irán, el líder musulmán ayatolá Ruhollah Jomeini ordena la liberación de 13 rehenes mujeres afroestadounidenses retenidas en la embajada de Estados Unidos en Teherán.
- 1982 – en Nueva Delhi (India) comienzan los IX Juegos Asiáticos.
- 1983 – las fuerzas armadas iraníes emprenden una ofensiva contra el Kurdistán iraquí.
- 1984 – en la localidad de San Juan Ixhuatepec (Estado de México) una serie de explosiones en las instalaciones de Petróleos Mexicanos deja alrededor de 500 y 600 muertos carbonizados y varios miles de heridos, al igual que la evacuación de unas 200 000 personas del norte del valle de México.
- 1984 – en Fabero (León) la explosión de una balsa de grisú acaba con la vida de 8 mineros en la explotación de Combustibles del Río.
- 1985 – en Ginebra (Suiza) se reúnen Mijaíl Gorbachov (jefe de Gobierno soviético) y Ronald Reagan (presidente de Estados Unidos) para reiniciar las negociaciones sobre el desarme nuclear.
- 1985 – en los Estados Unidos, la empresa petrolera Pennzoil gana un juicio de 10 530 millones de dólares estadounidenses contra la empresa Texaco. Se trata del veredicto civil más grande de la historia de ese país.
- 1988 – el representante comunista y futuro presidente yugoslavo Slobodan Milošević declara públicamente que Serbia se encuentra bajo el ataque separatistas albanos en Kosovo.
- 1990 – la OTAN y el Pacto de Varsovia firman la paz.
- 1991 – el cantante mexicano Luis Miguel, lanza al mercado su octavo álbum de estudio y primer álbum grabado en boleros titulado Romance.
- 1992 – el presidente ruso Borís Yeltsin anuncia en Seúl la decisión de Rusia de paralizar la fabricación de submarinos nucleares.
- 1994 – comienzan los V Juegos Suramericanos Valencia 1994
- 1996 – el cantante español Julio Iglesias, lanza al mercado su nuevo álbum, titulado Tango.
- 1997 – en Colombia se inaugura el Viaducto César Gaviria Trujillo, que conecta Pereira con Dosquebradas.
- 1997 – en Japón finalizó la Serie Dragon Ball GT un Spin-Off de las Series Dragon Ball y Dragon Ball Z creada por Toei Animation.
- 1998 – el cuadro de Vincent van Gogh Portrait de l'artistae sans barbe (‘retrato del artista sin barba’) se vende en una subasta por 71.5 millones de dólares estadounidenses.
- 1998 – Sale al mercado el emblemático juego de Valve Half-Life
- 1999 – China lanza su primera nave espacial, Shenzhou.
- 2002 – en las costas de Galicia (España) hundimiento del buque petrolero Prestige que se inició el 13 de noviembre.
- 2002 – El supergrupo estadounidense de rock alternativo Audioslave, lanza al mercado su álbum debut homónimo de estudio, titulado Audioslave.
- 2002 – La cantante puertorriqueña Olga Tañón, lanza al mercado su octavo álbum de estudio titulado Sobrevivir.
- 2002 – El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, lanza al mercado su noveno álbum de estudio titulado Santo pecado.
- 2004 – Microsoft en asociación con Bungie lanza el videojuego Halo 2.
- 2006 – Nintendo lanza la consola Wii, la sucesora de Nintendo GameCube, que compitió contra videoconsolas como PlayStation 3 de Sony y Xbox 360 de Microsoft.
- 2007 – en España, la cantante Amaia Montero anuncia su retirada del grupo de pop español La Oreja de Van Gogh.
- 2010 – es publicada la banda sonora Burlesque: Original Motion Picture Soundtrack de Christina Aguilera.
- 2012 – la Corte Internacional de Justicia de La Haya da a conocer su fallo sobre el litigio territorial entre Colombia y Nicaragua.
- 2013 – en la ciudad de Beirut (Líbano), dos suicidas musulmanes hacen explotar sendas bombas en la embajada iraní; mueren 23 personas y quedan heridas otras 160.
- 2017 – en Chile se realizan elecciones presidenciales, que gana Sebastián Piñera.
- 2020 – Sale a la venta la PS5.
- 2023 – Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Javier Milei gana las elecciones.
- 2026 – Después de más de 13 años, Rockstar Games lanza Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 y XBox Series X|S. Su estreno culmina con la espera más grande en la historia de los videojuegos y se consolida con una colaboración a nivel mundial.