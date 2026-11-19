NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 19 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 19 de noviembre de 2026

1882 – en Argentina, Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata.

– en Argentina, Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata. 1965 – Luis Rubio, actor, humorista y guionista argentino.

– Luis Rubio, actor, humorista y guionista argentino. 1972 – en Argentina se produce el célebre abrazo entre el expresidente Juan Domingo Perón y su otrora acérrimo rival político Ricardo Balbín.

– en Argentina se produce el célebre abrazo entre el expresidente Juan Domingo Perón y su otrora acérrimo rival político Ricardo Balbín. 1976 – en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Argentina) ―en el marco de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)―, fuerzas conjuntas del Ejército, la Policía federal y la policía bonaerense asesinan en su casa de calle Juan B. Justo n.º 676 a Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fettolini, junto con sus dos hijos, Fernando (3) y María Eugenia Amestoy (5) y a Ana María del Carmen Granada (Masacre de San Nicolás).

– en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Argentina) ―en el marco de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)―, fuerzas conjuntas del Ejército, la Policía federal y la policía bonaerense asesinan en su casa de calle Juan B. Justo n.º 676 a Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fettolini, junto con sus dos hijos, Fernando (3) y María Eugenia Amestoy (5) y a Ana María del Carmen Granada (Masacre de San Nicolás). 1976 – Diego Gentile, actor argentino.

– Diego Gentile, actor argentino. 1981 – Carlos Araujo, futbolista argentino.

– Carlos Araujo, futbolista argentino. 1981 – Juan Martín Fernández Lobbe, rugbista argentino.

– Juan Martín Fernández Lobbe, rugbista argentino. 1986 – Ezequiel Luna, futbolista argentino.

– Ezequiel Luna, futbolista argentino. 1988 – Víctor Cuesta, futbolista argentino.

– Víctor Cuesta, futbolista argentino. 2023 – Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Javier Milei gana las elecciones.

💡 ¿Sabías que...? El 19 de noviembre de 1863, Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso de Gettysburg en la ceremonia de dedicación del cementerio de soldados en Gettysburg, Pennsylvania. Este breve pero poderoso discurso se considera uno de los más significativos en la historia de Estados Unidos, reafirmando los principios de la igualdad y la libertad. Lincoln expresó la necesidad de una nueva dedicación a la causa de la Unión y el sacrificio de aquellos que habían muerto en la batalla.

En el mundo: 19 de noviembre de 2026