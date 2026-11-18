Cada 18 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 18 de noviembre de 2026
- 1928 – en Montevideo (Uruguay) se inaugura el Hospital Saint Bois.
- 1943 – Daniel Rabinovich, humorista y músico argentino de Les Luthiers (f. 2015).
- 1958 – Daniel Brailovsky, futbolista y entrenador argentino.
- 1964 – en Rosario (Argentina) se inaugura el Canal 5
- 1978 – Pablo Petrecca, político argentino
- 1987 – Daniella Mastricchio, actriz argentina.
- 1996 – se despide del tenis la argentina Gabriela Sabatini.
- 1997 – Jordy Caicedo, futbolista ecuatoriano.
- 2004 – en la región del Maule (Chile) se derrumba el puente Loncomilla, estructura con menos de 10 años de antigüedad. El hecho provocará una crisis política que culminará con la renuncia del ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry.
- 2004 – Luka Romero, futbolista argentino.
El 18 de noviembre de 1883, se establecieron los husos horarios en Estados Unidos, dividiendo el país en cuatro zonas horarias distintas. Esta iniciativa fue crucial para la coordinación de los horarios de los trenes y ayudó a estandarizar el tiempo en un momento en que los relojes locales variaban significativamente. La medida fue adoptada oficialmente por el gobierno estadounidense en 1918.
En el mundo: 18 de noviembre de 2026
- 401 – los Visigodos, liderados por el rey Alarico I, cruzan los Alpes e invaden el norte de Italia.
- 656 – en España comienza el VII Concilio de Toledo.
- 871 – en Wasit (Irak) se registra un terremoto que deja un saldo de 20 000 víctimas. (Posiblemente se trate del mismo terremoto que se registró como sucedido el 22 de junio del 872).
- 1096 – en España, Pedro I, rey de Navarra y Aragón, conquista Huesca.
- 1226 – cerca de la aldea kurda de Halabja, unos 240 km al noreste de Bagdad (Irak) a las 6:00 (hora local) se registra un terremoto de magnitud 6,3 en la escala sismológica de Richter (intensidad IX) con epicentro a una profundidad de 9 km.
- 1307 – en Suiza, según la leyenda, el héroe nacional Guillermo Tell realiza la hazaña de acertar a una manzana situada sobre la cabeza de su hijo.
- 1421 – en Países Bajos, entre la noche del 18 y la madrugada del 19, una torrencial tormenta rompe un dique en Wieldrecht. Unas 72 aldeas son tragadas por las aguas y mueren entre 2000 y 10 000 personas. Toda Holanda y Zelanda quedan bajo el agua. (Inundación del día de Santa Isabel).
- 1434 – en España, Juan II de Castilla, en agradecimiento a los servicios prestados, hace donación de la villa de Rute (Córdoba) a su doncel Ramiro Yáñez de Barnuevo y Sotomayor.
- 1517 – en España, Carlos I llega a Valladolid, donde pronto se harán patentes las rivalidades entre la aristocracia flamenca y la española.
- 1541 – en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel finaliza el fresco El Juicio Final.
- 1626 – en la Ciudad del Vaticano la Basílica de San Pedro finaliza su construcción
- 1667 – en Shamaji (Azerbaiyán) se registra un terremoto que deja un saldo de 80 000 víctimas.
- 1727 – en Tabriz (Irán) se registra un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de magnitud de onda superficial (intensidad X) con epicentro a 15 km de profundidad, que deja un saldo de 77 000 víctimas. (Posiblemente se trate del mismo terremoto que se registró como sucedido el 26 de abril de 1721).
- 1738 – firma del Tratado de Viena de 1738, con el que acaba la llamada Guerra de sucesión polaca.
- 1755 – en Boston (Estados Unidos) se registra un terremoto que no deja víctimas. Véase Terremotos anteriores al siglo XX.
- 1803 – en Vertières, cerca del cabo Francés, en el norte de la antigua colonia francesa de Saint-Domingue (hoy Haití), el líder indígena Jean-Jacques Dessalines vence definitivamente a las tropas francesas.
- 1818 – en Paraguay, el Gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia divide la República en seis departamentos electorales e implanta el voto secreto.
- 1820 – en Ecuador, la villa de Loja se independiza del Imperio español.
- 1823 – en Lima (Perú), el Congreso nombra al general José Bernardo de Tagle como primer presidente constitucional de la República del Perú.
- 1824 – en México se crea el Distrito Federal como capital de la República, con sede en la Ciudad de México.
- 1829 – en Anhui (China) se registra un terremoto de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter (intensidad VII), que deja un saldo de «muchos» muertos.
- 1846 – en España se establece en Villaviciosa de Odón la Escuela de Ingenieros de Montes.
- 1852 – en Chile se funda la ciudad de San Javier de Loncomilla.
- 1903 – Panamá y Estados Unidos firman un tratado para la construcción del Canal de Panamá.
- 1909 – en Nicaragua, el dictador José Santos Zelaya manda a ejecutar a unos 500 revolucionarios.
- 1910 – en Puebla (México), treinta policías al mando del general Miguel Cabrera pretenden penetrar por fuerza a la casa de los hermanos Serdán. Dos días después se inicia la Revolución mexicana.
- 1918 – Letonia declara su independencia.
- 1918 – Aleksandr Kolchak dirige un golpe de Estado en Omsk que derroca al directorio y le nombra gobernante supremo de Rusia
- 1928 – Se estrena el cortometraje animado Steamboat Willie, marcando el debut de Mickey Mouse y Minnie Mouse y revolucionando la animación al ser el primer dibujo animado con sonido totalmente sincronizado.
- 1928 – en Montevideo (Uruguay) se inaugura el Hospital Saint Bois.
- 1933 – en Venezuela, el aviador estadounidense Jimmy Angel sobrevuela el Salto Ángel (979 metros), pero recién un par de años después (el 24 de marzo de 1935) es acompañado por un fotógrafo, que da a conocer al mundo su descubrimiento.
- 1934 – Alianza Lima se corona campeón de la Primera división del Perú por cuarta vez consecutiva. Luego de derrotar por 2-1 a Universitario de Deportes.
- 1945 – en Ciudad de México, México se recibe con desfile militar al Escuadrón 201 a su regreso de la Segunda Guerra Mundial.
- 1952 – la Unesco admite a España, que ingresará el 30 de enero de 1953.
- 1960 – en Países Bajos, el Tribunal de La Haya resuelve el viejo conflicto fronterizo entre Nicaragua y Honduras a favor de esta última.
- 1964 – en Rosario (Argentina) se inaugura el Canal 5
- 1966 – en los Estados Unidos, el escritor Jack Kerouac se casa con su novia Stella.
- 1976 – en España, tras el final de la dictadura franquista, las Cortes aprueban la Ley para la Reforma Política, que abrirá el camino a la democracia.
- 1976 – la Asamblea General de las Naciones Unidas urge nuevamente a los gobiernos de España y Gran Bretaña a que inicien negociaciones sobre el problema de Gibraltar.
- 1978 – en Jonestown mueren más de 900 miembros de la secta El Templo del Pueblo, dirigida por el reverendo Jim Jones, en un hecho que es conocido como la Tragedia de Jonestown.
- 1982 – en España se constituyen las nuevas Cortes Generales.
- 1985 – en Puebla (México) se inaugura el Aeropuerto Internacional de Puebla.
- 1987 – en Londres (Reino Unido), un incendio daña la estación de metro de King's Cross-Saint Pancras.
- 1987 – en Washington (Estados Unidos), el Congreso responsabiliza al presidente Ronald Reagan por el escándalo Irangate.
- 1987 – en los Estados Unidos se estrena la primera versión del lenguaje de programación Perl.
- 1988 – en los Estados Unidos se estrena la primera entrega cinematográfica de la franquicia The Land Before Time.
- 1990 – el astrónomo Eric Elst descubre el asteroide (10093) Diesel.
- 1991 – Uzbekistán adopta su actual bandera.
- 1993 – en España, la Ley de Seguridad Ciudadana es declarada inconstitucional, lo que provoca la dimisión del ministro del interior, José Luis Corcuera.
- 1996 – en el Eurotúnel del Canal de la Mancha se incendia un tren de carga.
- 1996 – se despide del tenis la argentina Gabriela Sabatini.
- 1998 – Cartoon Network estrena Las chicas superpoderosas
- 2000 – en Panamá, a instancias de un aviso cubano, la policía detiene al terrorista cubano Luis Posada Carriles y a otros contrarrevolucionarios.
- 2000 – el actor estadounidense Michael Douglas (1944-) se casa con la actriz británica Catherine Zeta-Jones (1969-).
- 2001 – en los Estados Unidos se disuelve la pareja de luchadores profesionales The Brothers of Destruction (formada por Undertaker y Kane).
- 2004 – en Venezuela es asesinado el fiscal venezolano chavista Danilo Anderson en atentado terrorista con coche bomba.
- 2004 – Rusia ratifica el Protocolo de Kioto
- 2004 – en la región del Maule (Chile) se derrumba el puente Loncomilla, estructura con menos de 10 años de antigüedad. El hecho provocará una crisis política que culminará con la renuncia del ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry.
- 2006 – en los Estados Unidos, la actriz estadounidense Katie Holmes se casa con el actor estadounidense Tom Cruise con rituales de la secta Cienciología.
- 2007 – la Wikipedia en español publica su artículo número 300 000.
- 2011 – Se lanza la versión oficial del videojuego Minecraft.
- 2012 – la empresa japonesa Nintendo lanza la consola Wii U.
- 2016 – La agrupación musical Serenata Guayanesa es declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de Venezuela.
- 2022 – en Perú, accidente del Vuelo 2213 de LATAM Perú, aeronave A320Neo la cual colisiona en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima con un vehículo de emergencia mientras estaba en carrera de despegue hacia la ciudad de Juliaca.