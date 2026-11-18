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Cada 18 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 18 de noviembre de 2026

1928 – en Montevideo (Uruguay) se inaugura el Hospital Saint Bois.

– en Montevideo (Uruguay) se inaugura el Hospital Saint Bois. 1943 – Daniel Rabinovich, humorista y músico argentino de Les Luthiers (f. 2015).

– Daniel Rabinovich, humorista y músico argentino de Les Luthiers (f. 2015). 1958 – Daniel Brailovsky, futbolista y entrenador argentino.

– Daniel Brailovsky, futbolista y entrenador argentino. 1964 – en Rosario (Argentina) se inaugura el Canal 5

– en Rosario (Argentina) se inaugura el Canal 5 1978 – Pablo Petrecca, político argentino

– Pablo Petrecca, político argentino 1987 – Daniella Mastricchio, actriz argentina.

– Daniella Mastricchio, actriz argentina. 1996 – se despide del tenis la argentina Gabriela Sabatini.

– se despide del tenis la argentina Gabriela Sabatini. 1997 – Jordy Caicedo, futbolista ecuatoriano.

– Jordy Caicedo, futbolista ecuatoriano. 2004 – en la región del Maule (Chile) se derrumba el puente Loncomilla, estructura con menos de 10 años de antigüedad. El hecho provocará una crisis política que culminará con la renuncia del ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry.

– en la región del Maule (Chile) se derrumba el puente Loncomilla, estructura con menos de 10 años de antigüedad. El hecho provocará una crisis política que culminará con la renuncia del ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry. 2004 – Luka Romero, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 18 de noviembre de 1883, se establecieron los husos horarios en Estados Unidos, dividiendo el país en cuatro zonas horarias distintas. Esta iniciativa fue crucial para la coordinación de los horarios de los trenes y ayudó a estandarizar el tiempo en un momento en que los relojes locales variaban significativamente. La medida fue adoptada oficialmente por el gobierno estadounidense en 1918.

En el mundo: 18 de noviembre de 2026