Efemérides del 9 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 9 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 9 de noviembre de 2026
- 1879 – en Lima (Perú), los plenipotenciarios jurisconsultos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela firman un tratado para unificar la legislación americana.
- 1917 – en Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, El apóstol.
- 1934 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura la tercera línea del subterráneo porteño, la Línea C.
- 1961 – en Argentina se crea el Centro de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea sobre la base de la Jefatura de Vuelos de la Fábrica Militar de Aviones y del Departamento Ensayos en Vuelo del Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales.
- 1981 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza la primera manifestación popular contra el dictadura militar argentina desde el golpe de 1976.
- 1985 – Rosario Ortega, cantante argentina.
- 1996 – Agustín Palavecino, futbolista argentino.
- 1997 – Matías Viña, futbolista uruguayo.
- 1998 – Lorenzo Ferro, actor y cantante argentino.
- 2019 – en Paraguay, se hace la primera final única de fútbol internacional de la Copa Sudamericana y Conmebol que la terminaría ganando el club Independiente del Valle por 3 a 1.
El 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del Muro de Berlín, un evento crucial que simbolizó el fin de la Guerra Fría y la división de Europa. Este acontecimiento marcó el inicio de la reunificación de Alemania y el colapso de regímenes comunistas en Europa del Este. La imagen de berlinenses reunidos para derribar el muro se convirtió en un símbolo de libertad y esperanza para millones.
En el mundo: 9 de noviembre de 2026
- 324 – en Roma (Italia), el papa Silvestre I consagra la Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista.
- 694 – en el Reino visigodo de Toledo (España) se realiza el XVII Concilio de Toledo. El rey Égica acusa a los judíos de ayudar a los musulmanes, y los sentencia a la esclavitud.
- 1025 – Después de que el califa de Córdoba Muhámmad III huyera de la ciudad disfrazado de mujer, Yahya al-Muhtal toma el control y se proclama califa por segunda vez.
- 1282 – Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio, deshereda a su segundo hijo con derecho al trono, el infante don Sancho, en el Alcázar de Sevilla, tras sublevarse éste contra aquél, a la muerte del primogénito del monarca, Fernando de la Cerda.
- 1313 – Luis de Baviera derrota a su primo Federico el Hermoso en la batalla de Gamelsdorf.
- 1375 – en Castillo de Garcimuñoz (España), Alfonso de Aragón, primer marqués de Villena, otorga el Privilegio de Villazgo a Albacete.
- 1417 – muere el rey nazarí de Granada Yusuf III, y le sucede Muhammad VIII.
- 1441 – en España, la localidad de Antequera es declarada ciudad por una real cédula.
- 1506 – en Córdoba (España), los habitantes de la ciudad asaltan el Alcázar para linchar al inquisidor Lucero El Tenebroso, quien había sembrado un régimen de terror por perseguir y condenar indiscriminadamente a personas de todas las clases sociales acusadas de practicar el judaísmo.
- 1539 – en Perú se funda la localidad de Camaná.
- 1620 – frente a las costas de Cape Cod (Massachusetts), los peregrinos a bordo del barco Mayflower ven tierra.
- 1697 – en Italia, el papa Inocencio XII funda la localidad de Cervia.
- 1720 – en Jerusalén, la sinagoga de Yehudah he-Hasid (activista polaco que hizo una gran migración de judíos polacos a Israel) es quemada por fanáticos musulmanes, que lleva al exilio de los askenazi de Israel.
- 1770 – en Nueva Orleans el gobernador ilustrado español-estadounidense Luis de Unzaga y Amézaga compilará sus Ordenanzas, código pionero y referente jurídico para los futuros Estados Unidos.
- 1799 – en Francia, Napoleón derroca al Directorio (18 de Brumario), establece el consulado y se convierte en el primer cónsul francés.
- 1848 – en Viena (Austria) el Gobierno imperial ejecuta al demócrata alemán Robert Blum.Pintura de Carl Constantin Heinrich Steffeck de la ejecución de Robert Blum, 1848.
- 1857 – en Boston se funda la revista The Atlantic.
- 1863 – en República Dominicana, el comandante del ejército español Valeriano Weyler, al mando de una tropa de 150 soldados, pierde la posición del río Jaina tras tres días de lucha contra 500 milicianos independentistas. Se retira sin abandonar muertos, heridos ni material. Por dicha acción se le concederá la Cruz Laureada de San Fernando.
- 1867 – en Japón, el emperador derroca al shogunado Tokugawa, iniciando la Restauración Meiji.
- 1872 – en los Estados Unidos sucede el Gran Incendio de Boston. Mueren al menos 30 personas.
- 1879 – en Lima (Perú), los plenipotenciarios jurisconsultos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela firman un tratado para unificar la legislación americana.
- 1888 – en Whitechapel (en el East End londinense), Mary Jane Kelly, quinta y última víctima de Jack el Destripador, es asesinada en su habitación de Miller's Court.
- 1897 – el sacerdote católico alemán Lorenz Werthmann funda en la ciudad de Colonia la organización Caritas.
- 1900 – en Madrid (España), se inaugura del I Congreso Hispanoamericano.
- 1909 – en Madrid (España), un incendio iniciado en las calderas provoca la destrucción del Teatro de la Zarzuela.
- 1913 – en la región de los Grandes Lagos (entre Canadá y los Estados Unidos) sucede el Gran Ciclón de los Grandes Lagos de 1913, el mayor desastre natural ocurrido en la región. Destruye 19 barcos y mata a más de 250 personas.
- 1917 – en Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, El apóstol.
- 1918 – en el cierre de la Primera Guerra Mundial (1914‑1918), debido a la derrota de Alemania, el emperador Guillermo II abdica la corona. Comienza la República de Weimar, la primera democracia alemana.
- 1918 – en Berlín (Alemania), Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fundan el periódico Die Rote Fahne (‘la bandera roja’) como órgano de la Liga Espartaquista.
- 1921 – en el Congreso de Ingenieros Civiles reunido en Francia, Henri Bresier presenta un proyecto de túnel bajo el estrecho de Gibraltar.
- 1923 – en Alemania fracasa el Putsch de Múnich organizado por Adolf Hitler y Erich Ludendorff.Múnich durante el Putsch.
- 1932 – toca tierra en Cuba el huracán de Camagüey, categoría 5 ―que el día anterior generó una marejada ciclónica que mató 110 personas en la isla Caimán Brac― que mata a unas 3033 personas en las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila y Las Tunas. Fue el huracán más letal que llegó a la isla. Solo en la ciudad de Santa Cruz del Sur (Camagüey), una marejada ciclónica de 6 metros mata a 2500 personas.
- 1934 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura la tercera línea del subterráneo porteño, la Línea C.
- 1937 – en China, los japoneses ocupan la ciudad de Shanghái.
- 1938 – en Alemania, los nazis detienen y destruyen las propiedades de más de 35.000 judíos en la Noche de los Cristales Rotos.
- 1940 – en Barcelona (España) se estrena el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
- 1953 – Camboya se independiza de Francia.
- 1961 – en Argentina se crea el Centro de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea sobre la base de la Jefatura de Vuelos de la Fábrica Militar de Aviones y del Departamento Ensayos en Vuelo del Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales.
- 1965 – una interrupción en el suministro eléctrico durante 12 horas afecta a siete estados del noreste de los Estados Unidos y dos provincias de Canadá, suceso conocido como el Gran Apagón, que afectó a 30 millones de personas.
- 1965 – frente al edificio de las Naciones Unidas, en Nueva York, un miembro de Movimiento del Trabajador Católico llamado Roger Allen LaPorte (de 22 años) se suicida prendiéndose fuego como protesta por la guerra de Vietnam.
- 1966 – Dicen que Paul McCartney, integrante de The Beatles, muere este día y tiene un doble que termina tocando con dicha banda.
- 1967 – desde Cabo Kennedy (Florida) la NASA lanza la nave no tripulada Apolo 4 mediante un cohete Saturno V.
- 1967 – en Estados Unidos se edita el primer número de la revista Rolling Stone.
- 1968 – en la Comunidad Económica Europea entra en vigor el acuerdo sobre libre circulación de los trabajadores entre los países miembros.
- 1979 – un error humano pone a Estados Unidos en prealerta general para la guerra termonuclear.
- 1981 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza la primera manifestación popular contra el dictadura militar argentina desde el golpe de 1976.
- 1982 – en Afganistán, una emboscada de los muyahidines asesina a más de mil jóvenes trabajadores desarmados.
- 1983 – en España, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley sobre objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria.
- 1984 – en España, el Gobierno aprueba nuevas normas por las que el servicio militar durará doce meses y comenzará a los diecinueve años.
- 1985 – en Moscú, el soviético Gari Kaspárov de 22 años se erige campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov.
- 1988 – en dos túneles separados a 289 metros bajo tierra, en las áreas U3lk y U6i del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 12:15 (hora local), Estados Unidos detona simultáneamente sus bombas atómicas Monahans 1 y 2, de menos de 20 kilotones respectivamente. Son las bombas n.º 1083 y 1084 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1988 – se estrena en cines de Estados Unidos la película de terror Child's Play (Chucky: el muñeco diabólico).
- 1989 – la República Democrática Alemana decide la apertura de sus fronteras a Occidente, conocida como la caída del Muro de Berlín.
- 1990 – en Nepal se dicta una nueva Constitución que restaura la democracia.
- 1993 – en la localidad de Mostar (Bosnia), tras varios días de bombardeo ―en el marco de la Guerra de Bosnia― se cae el puente Stari Most, construido en 1566. Será reconstruido en 2003.
- 1994 – en la Compañía para la Investigación de Iones Pesados, en Darmstadt (Alemania) se descubre un nuevo elemento químico: el darmstadio.
- 1997 – en la isla de Margarita (Venezuela) se clausura la VII Cumbre Iberoamericana.
- 1997 – en Canadá se perpetra la Traición de Montreal.
- 1998 – en España, Christianne Fando, la abogada de los presos de la banda terrorista ETA en las negociaciones de Argel en 1987, declara tras diez años de silencio que se pactó amnistiar a los presos etarras y a los del GAL.
- 1998 – el Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea opina que España puede mantener el Fondo de Cohesión.
- 1998 – en los Estados Unidos, un juez federal condena a 37 casas de bolsa a pagar 1030 millones de dólares estadounidenses a inversionistas estafados de NASDAQ para compensar la fijación de precios. Se trata del mayor arreglo civil en la historia de ese país.
- 1998 – en Reino Unido, Tony Blair apoya al ministro que tuvo que declarar públicamente su homosexualidad para evitar ser chantajeado.
- 1998 – en Reino Unido se abole completamente la pena de muerte, que estaba abolida solo para casos de asesinato.
- 1998 – la Unión Europea debate un plan urgente para reconstruir Centroamérica.
- 1999 – en España, José María Aznar destituye a los altos cargos que se beneficiaron de contratos del AVE, entre ellos, familiares del presidente de Renfe.
- 1999 – en la reunión de la Internacional Socialista se pudo observar que se encuentra dividida entre la Tercera Vía de Tony Blair y la izquierda humanista de Lionel Jospin.
- 1999 – en la Unión Europea se limita a un máximo de dos meses el periodo de convivencia del euro con las monedas nacionales.
- 1999 – a unos kilómetros de Uruapan (México) se accidenta un vuelo de la aerolínea TAESA: mueren 18 personas.
- 2000 – en España, denuncian a Pepe Rei por el vídeo en el que justifica el asesinato de José Luis López de Lacalle.
- 2000 – España cierra sus fronteras a las reses reproductoras procedentes de Francia e Irlanda debido al mal de las vacas locas.
- 2005 – en Amán (Jordania), suceden los atentados de 2005 en Amán: fanáticos musulmanes realizan ataques suicidas en tres hoteles. Mueren al menos 67 personas.
- 2005 – desde el cosmódromo de Baikonur (en Kazajistán), la Agencia Espacial Europea lanza la sonda espacial Venus Express rumbo a Venus.
- 2010 – Bon Jovi publica su segundo álbum recopilatorio, Greatest Hits.
- 2012 – es publicado el álbum Lotus de Christina Aguilera.
- 2012 – Justin Welby es nombrado 105.º arzobispo de Canterbury.
- 2013 – en Rusia, María Gabriela Isler es coronada como Miss Universo siendo la séptima venezolana en ganar el certamen.
- 2014 – en Cataluña (España), Artur Mas organiza una votación sobre la independencia de la región.
- 2016 – en Estados Unidos, Donald Trump gana las elecciones presidenciales y se proclama 45.º presidente de los Estados Unidos.
- 2019 – en Paraguay, se hace la primera final única de fútbol internacional de la Copa Sudamericana y Conmebol que la terminaría ganando el club Independiente del Valle por 3 a 1.
- 2020 – en Perú, el Congreso de la República destituye con 105 votos a favor al presidente Martín Vizcarra tras dos años de mandato.
- 2021 – se estrena oficialmente para todo el público el videojuego Forza Horizon 5 inspirado en México.
- 2021 – la cápsula Endeavour, de la misión SpaceX Crew-2, ameriza en el golfo de México, con sus tripulantes Robert S. Kimbrough, K. Megan McArthur, Akihiko Hoshide y Thomas Pesquet. Por primera vez una cápsula Dragon reutilizada, fue portada por cohetes Falcon 9 reutilizados.
- 2022 – En la guerra de Ucrania las tropas rusas anuncian su retirada de la orilla occidental del Dniéper, propiciando la reconquista ucraniana de la importante ciudad de Jersón.