Efemérides del 9 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 9 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 9 de noviembre de 2026

1879 – en Lima (Perú), los plenipotenciarios jurisconsultos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela firman un tratado para unificar la legislación americana.

– en Lima (Perú), los plenipotenciarios jurisconsultos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela firman un tratado para unificar la legislación americana. 1917 – en Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, El apóstol.

– en Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, El apóstol. 1934 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura la tercera línea del subterráneo porteño, la Línea C.

– en Buenos Aires (Argentina) se inaugura la tercera línea del subterráneo porteño, la Línea C. 1961 – en Argentina se crea el Centro de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea sobre la base de la Jefatura de Vuelos de la Fábrica Militar de Aviones y del Departamento Ensayos en Vuelo del Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales.

– en Argentina se crea el Centro de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea sobre la base de la Jefatura de Vuelos de la Fábrica Militar de Aviones y del Departamento Ensayos en Vuelo del Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales. 1981 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza la primera manifestación popular contra el dictadura militar argentina desde el golpe de 1976.

– en Buenos Aires (Argentina) se realiza la primera manifestación popular contra el dictadura militar argentina desde el golpe de 1976. 1985 – Rosario Ortega, cantante argentina.

– Rosario Ortega, cantante argentina. 1996 – Agustín Palavecino, futbolista argentino.

– Agustín Palavecino, futbolista argentino. 1997 – Matías Viña, futbolista uruguayo.

– Matías Viña, futbolista uruguayo. 1998 – Lorenzo Ferro, actor y cantante argentino.

– Lorenzo Ferro, actor y cantante argentino. 2019 – en Paraguay, se hace la primera final única de fútbol internacional de la Copa Sudamericana y Conmebol que la terminaría ganando el club Independiente del Valle por 3 a 1.

💡 ¿Sabías que...? El 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del Muro de Berlín, un evento crucial que simbolizó el fin de la Guerra Fría y la división de Europa. Este acontecimiento marcó el inicio de la reunificación de Alemania y el colapso de regímenes comunistas en Europa del Este. La imagen de berlinenses reunidos para derribar el muro se convirtió en un símbolo de libertad y esperanza para millones.

En el mundo: 9 de noviembre de 2026