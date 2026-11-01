Efemérides del 1 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 1 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 1 de noviembre de 2026
- 1830 – en Argentina, el general Ricardo López Jordán se levanta en armas contra la provincia de Entre Ríos.
- 1878 – Nace Carlos Saavedra Lamas, político, diplomático y jurista argentino, premio Nobel de la Paz en 1936.
- 1908 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Huracán.
- 1912 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Temperley.
- 1923 – es inaugurado el primer estadio del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
- 1959 – primer vuelo de prueba del entrenador básico Beechcraft B-45 Mentor construido por la Fábrica Militar de Aviones bajo licencia estadounidense. Se fabrican 81 unidades. Piloto: comandante Raúl Enrique Borsani.
- 1973 – Magdalena Aicega, jugadora argentina de hockey sobre césped.
- 1976 – Sebastián Peratta, futbolista argentino.
- 1980 – Matías Manrique, futbolista argentino.
- 2003 – Lautaro Rivero, futbolista argentino.
El 1 de noviembre de 1954, en Argelia, comenzó la Guerra de Independencia contra el dominio francés. Este conflicto duró ocho años y tuvo un impacto significativo en la descolonización en África y en las relaciones entre Francia y sus antiguas colonias. La guerra culminó con la independencia de Argelia en 1962.
En el mundo: 1 de noviembre de 2026
- 365 – en territorio de la actual Alemania, los germanos cruzan el río Rin e invaden la Galia. El emperador Valentiniano I se traslada a París para comandar el ejército y defender las ciudades galas.
- 928 – El emir de Córdoba Abderramán III funda la casa de moneda de Córdoba para la acuñación de monedas de oro, que llevaban sin emitirse en la península ibérica desde el 744.
- 996 – el emperador Otón III escribe a Gottschalk (obispo de Freising); es el documento más antiguo conocido que utiliza el nombre de Ostarrîchi (Austria en antiguo alto alemán).
- 1009 – El califa de Córdoba al-Mahdi es derrotado en la batalla de Alcolea por los rebeldes bereberes, apoyados por el conde de Castilla Sancho García, obligándole a abandonar la capital y huir a Toledo.
- 1170 – en los Países Bajos, se produce la «Inundación de Todos los Santos de 1170», en que el Mar del Norte ingresa en el país al superar las dunas que formaban un terraplén natural. Según los Annales egmundenses]], la ciudad de Utrecht (Países Bajos) quedó inundada.
- 1290 – en Inglaterra entra en vigor el edicto de expulsión de los judíos firmado por el rey Eduardo I.
- 1304 – en la costa alemana del suroeste del mar Báltico se produce la «Inundación de Todos los Santos de 1304», una marejada ciclónica que inunda toda la región de Pomerania occidental. Mueren 271 personas.
- 1348 – en España, la Unión de Valencia (antirrealista) ataca a los judíos de Murviedro debido a que son súbditos del rey de Valencia y, por lo tanto, realistas.
- 1436 – en los Países Bajos sucede la «Inundación de Todos los Santos de 1436», una marejada ciclónica que hace desaparecer varias poblaciones sobre la bahía Alemana (en el mar del Norte).
- 1466 – en la iglesia de San Nicolás del pueblo de Villalpando (Zamora) se hace por primera vez el voto a la Inmaculada Concepción.
- 1512 – en Roma se exhibe por primera vez al público la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel.
- 1520 – el portugués Fernando Magallanes navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre (pasaje de Sudamérica que une el océano Pacífico y el Atlántico).
- 1549 – en Colombia se funda la ciudad de Pamplona, que dos siglos más tarde será la primera ciudad colombiana que declarará la secesión de España.
- 1569 – en Panamá se funda la Heroica Villa de Los Santos, cuna de la nacionalidad panameña.
- 1570 – en los Países Bajos sucede la Inundación de Todos los Santos ―posiblemente la marejada ciclónica más alta de la Historia de ese país―, que mata a unas 20 000 personas.
- 1570 – en España, los moriscos de Granada, Valle de Lecrín, la Vega y otras comarcas, son reunidos en las iglesias de cada alquería y obligados a salir hacia Córdoba, y desde allí repartidos por Extremadura y Galicia.
- 1592 – en la batalla de Busan, la marina japonesa destruye a la coreana.
- 1604 – en el Whitehall Palace de Londres se representa por primera vez la obra Otelo, de William Shakespeare.
- 1606 – en Bolivia se funda la ciudad de Oruro.
- 1611 – en el Whitehall Palace de Londres se representa por primera vez la comedia romántica La tempestad, de William Shakespeare.
- 1612 – Kitai-gorod es capturada por las tropas rusas bajo el comando de Dmitri Mikhailovich Pozharski.
- 1625 – La flota combinada de Inglaterra y las Provincias Unidas al mando de Sir Edward Cecil, ataca la ciudad española de Cádiz con la intención de capturar la flota de Indias. La mala organización y errores estratégicos, así como las defensas coordinadas por Fernando Girón y Manuel de Guzmán y Silva supusieron el fracaso total del ataque.
- 1683 – la colonia británica de Nueva York es subdividida en 12 condados.
- 1745 – en Roma, el papa Benedicto XIV publica la encíclica Vix pervenit, acerca de la usura.
- 1755 – en Portugal, a las 10:16 (hora local) un terremoto de magnitud 8,7-9,0 en la escala sismológica de Richter destruye por completo la ciudad de Lisboa. El tsunami resultante ahoga a los sobrevivientes. Mueren entre 70 000 y 100 000 personas. El terremoto se sintió en Francia y los Estados Unidos. El tsunami producido afectó también la costa atlántica de la península ibérica y el norte de África.
- 1765 – para pagar las operaciones militares en Norteamérica, el parlamento británico activa la Stamp Act (‘ley del sello’) de las 13 colonias.
- 1790 – Edmund Burke publica Reflexiones de la Revolución en Francia, en la que predice que la Revolución francesa acabará en desastre.
- 1800 – en los Estados Unidos, el presidente John Adams se convierte en el primer presidente que vive en la Mansión Ejecutiva (más tarde llamada Casa Blanca).
- 1805 – Napoleón Bonaparte invade el Imperio austríaco durante la Guerra de la Tercera Coalición.
- 1814 – en Viena (Austria) se abre un congreso para rediseñar el mapa político de Europa luego de la derrota de Napoleón.
- 1830 – en Argentina, el general Ricardo López Jordán se levanta en armas contra la provincia de Entre Ríos.
- 1848 – en Boston (Massachusetts), se abre la primera escuela de medicina para mujeres, The Boston Female Medical School (que más tarde será absorbida por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston).
- 1855 – en Turín (Italia) se funda la editorial Claudiana.
- 1859 – se inaugura el faro de Cape Lookout (Carolina del Norte). Sus lentes de Fresnel se pueden ver desde 30 kilómetros.
- 1861 – en la Guerra civil de los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln nombra a George B. McClellan como comandante de las fuerzas unionista en sustitución del veterano general Winfield Scott.
- 1870 – en los Estados Unidos, la Oficina del Clima realiza su primera previsión meteorológica.
- 1870 – en la ciudad de Atenas (Grecia) se inaugura de la segunda edición de los Juegos Olímpicos de Zappas, el primer intento de resucitar los antiguos juegos olímpicos; en estos juegos participaron solo nacionales griegos.
- 1876 – en Nueva Zelanda se disuelve el sistema de gobierno provincial.
- 1885 – en Roma, el papa León XIII publica la encíclica Misericors dei filius, acerca de la naturaleza sobrenatural de la Iglesia, las relaciones entre el poder eclesiástico y el poder civil, la «iniquidad» del humanismo y la libertad religiosa, la tendencia moderna a marginar la autoridad de la Iglesia, y la «injusticia» de las concepciones libertarias.
- 1891 – en Chile se disuelve la Junta de Gobierno de Iquique, tras el Ataque a Iquique.
- 1894 – en Rusia, Nicolás II se convierte en el nuevo zar después de la muerte de su padre Alejandro II.
- 1896 – en los Estados Unidos se muestran por primera vez los pechos desnudos de una mujer en una revista no pornográfica (National Geographic).
- 1897 – en Turín (Italia), un grupo de estudiantes del Liceo Clásico Mássimo D’Azeglio funda el club de fútbol Juventus.
- 1901 – en la universidad Richmond College ―en Richmond (Virginia)― se funda la fraternidad Sigma Phi Epsilon, la más grande del país.
- 1908 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Huracán.
- 1910 – en España se funda la organización obrera anarcosindicalista CNT (Confederación Nacional del Trabajo).
- 1911 – durante un combate en la guerra ítalo-turca, se deja caer por primera vez una bomba desde un aeroplano.
- 1912 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Temperley.
- 1914 – durante la Primera Guerra Mundial (1914‑1918), Alemania vence por primera vez a la Marina Real británica en la batalla de Coronel, al oeste de las costas de Chile.
- 1914 – en Roma, el papa Benedicto XV publica la encíclica Ad beatíssimi apostolorum principis, acerca de las funestas condiciones que llevan a la guerra, los males y los errores de las concepciones modernas, las divisiones entre los católicos, los males del modernismo, y la excesiva independencia de los sacerdotes.
- 1918 – Ucrania se independiza del Imperio ruso.
- 1922 – en Turquía renuncia el último sultán, Mehmet VI. Se disuelve así oficialmente el Imperio otomano.
- 1923 – es inaugurado el primer estadio del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
- 1929 – en España, la catedral de Granada es declarada Monumento Nacional.
- 1939 – nace el primer conejo nacido por inseminación artificial.
- 1943 – en las Islas Salomón ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― la 3.ª División de Marines estadounidenses aterrizan en la isla de Bougainville y libran la Batalla de la Bahía de Empress Augusta.
- 1944 – en Países Bajos, unidades de la British Army aterrizan en Walcheren (Segunda Guerra Mundial).
- 1945 – en Corea del Norte se inaugura el periódico oficial Rodong Sinmun (con el nombre de Chongro).
- 1945 – Australia se une a las Naciones Unidas.
- 1948 – al sudeste de Manchuria, mueren 6000 personas al explotar un navío mercante chino.
- 1950 – en Blair House, los nacionalistas puertorriqueños Griselio Torresola y Óscar Collazo atentan contra el presidente estadounidense Harry S. Truman, luego de tres días de insurrección nacionalista en ciudades de Puerto Rico.
- 1950 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII establece la infalibilidad papal cuando formalmente define como dogma la Asunción de María.
- 1950 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII afirma haber presenciado el mismo «milagro del Sol» de Fátima (Portugal) pero en los jardines vaticanos.
- 1951 – en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Dog, de 21 kilotones, dejándola caer desde un bombardero B-50. Es la cuarta bomba de la operación Buster-Jangle (que expondrá de manera no voluntaria durante un mes a unos 6500 soldados de infantería a siete explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento) y la n.º 21 de las 1127 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1952 – las 7:15 (hora local) ―o a las 19:15 del 31 de octubre (hora mundial)―, en el atolón de Enewetak (Islas Marshall), Estados Unidos hace detonar a Ivy Mike (la primera bomba de hidrógeno).
- 1954 – en Argelia, el Frente de Liberación Nacional empieza a actuar en la guerra de Independencia de Argelia.
- 1955 – cerca de Longmont (Colorado) explota un avión Douglas DC-6B (el vuelo 629 de United Airlines) por una bomba puesta por Jack Gilbert Graham para matar a su madre. Muere esta y los demás 43 pasajeros y tripulantes. Graham será ejecutado el 11 de enero de 1957.
- 1955 – en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos realiza la primera de las cuatro pruebas atómicas Project 56, que no genera una reacción nuclear porque su propósito era determinar si una cabeza nuclear explotaría en caso de que sus componentes explosivos detonaran. En estas cuatro pruebas quedarán contaminados con plutonio 3,62 km² de terreno.
- 1955 – Comienza la guerra de Vietnam
- 1956 – en India se forman los estados de Andhra Pradesh (antes llamado Nizam), Karnataka (antes Mysore) y Kerala.
- 1957 – sobre el lago Míchigan se abre al tráfico el puente del Estrecho de Mackinac (el puente colgante más largo del mundo).
- 1959 – primer vuelo de prueba del entrenador básico Beechcraft B-45 Mentor construido por la Fábrica Militar de Aviones bajo licencia estadounidense. Se fabrican 81 unidades. Piloto: comandante Raúl Enrique Borsani.
- 1960 – durante la campaña electoral, el presidente estadounidense John F. Kennedy anuncia la idea de los Cuerpos de Paz.
- 1962 – la Unión Soviética lanza la sonda Mars 1 a Marte, con la cual se perdió contacto cuando estaba a unos 106 millones de kilómetros de la Tierra.
- 1962 – en Italia sale el primer número del cómic Diabolik.
- 1963 – en Arecibo (Puerto Rico), se inaugura el observatorio Arecibo, el radiotelescopio más grande del mundo.
- 1968 – se presenta el "Wonderwall Music" de George Harrison, el primer álbum en solitario de un miembro de The Beatles, publicado por Apple Records.
- 1968 – en los Estados Unidos, The Motion Picture Association of America inaugura su sistema de calificación de películas (G, M, R y X).
- 1969 – en los Estados Unidos, Elvis Presley publica Suspicious minds, después de siete años lejos de los escenarios.
- 1970 – en Saint-Laurent-du-Pont (Francia) se incendia una sala de baile. Mueren 144 personas.
- 1973 – en los Estados Unidos, Leon Jaworski es nombrado fiscal del caso en el escándalo Watergate.
- 1973 – en India, el estado de Mysore cambia su nombre por el de Karnataka.
- 1977 – en Covadonga, España el entonces príncipe Felipe VI de España, es proclamado solemnemente Príncipe de Asturias.
- 1979 – en Bolivia se produce un golpe de Estado encabezado por el Gral. Alberto Natusch Busch que derroca a Wálter Guevara Arze con un saldo de 100 muertos en la ciudad de la Paz.
- 1980 – El grupo inglés de rock progresivo The Alan Parsons Project realiza el lanzamiento de su quinto álbum de estudio The Turn of a Friendly Card.
- 1981 – Antigua y Barbuda se independizan del imperio británico.
- 1982 – en Marysville (Ohio), la empresa japonesa Honda inaugura una fábrica. Se convierte así en la primera compañía automotriz extranjera que produce autos en los Estados Unidos. Producen el Honda Accord.
- 1986 – en la playa de Wakayama (al oeste de Japón) siete mujeres de entre 20 y 30 años ―conocidas como las «novias» del dios Jehová― miembros de la iglesia Amigos de la Verdad (1950) se suicidan incendiándose con queroseno cerca de la casa de su líder Kiyoharu Miyamoto, muerto el día anterior por enfermedad.
- 1991 – en la University of Iowa el estudiante Gang Lu mata a 5 profesores a tiros.
- 1993 – entra en vigor el Tratado de Maastricht, dando paso a la creación de la Unión Europea.
- 1994 – Universidad Católica se consagra campeón de la Copa Interamericana.
- 1995 – comienza la conferencia de Dayton.
- 1998 – en Colombia ocurre la toma de Mitú.
- 1998 – se instituye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- 2004 – en los Pirineos es asesinada Cannelle, la última osa originaria del lugar. Su cachorro escapó a los cazadores, pero no se conoce su paradero.
- 2005 – en Canadá se da a conocer la primera parte del Informe Gomery, que trata acerca de manipulación política de dinero.
- 2008 – en Suiza se funda el Partido Burgués Democrático.
- 2009 – en Finlandia zarpa en su viaje inaugural el crucero más grande del mundo, el Oasis of the Seas, de 361 m de largo, con capacidad para 6300 pasajeros.
- 2016 – Miroslav Klose, hasta la fecha el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, se retira oficialmente del fútbol.