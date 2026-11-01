Efemérides del 1 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 1 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 1 de noviembre de 2026

1830 – en Argentina, el general Ricardo López Jordán se levanta en armas contra la provincia de Entre Ríos.

– en Argentina, el general Ricardo López Jordán se levanta en armas contra la provincia de Entre Ríos. 1878 – Nace Carlos Saavedra Lamas, político, diplomático y jurista argentino, premio Nobel de la Paz en 1936.

– Nace Carlos Saavedra Lamas, político, diplomático y jurista argentino, premio Nobel de la Paz en 1936. 1908 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Huracán.

– en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Huracán. 1912 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Temperley.

– en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Atlético Temperley. 1923 – es inaugurado el primer estadio del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

– es inaugurado el primer estadio del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. 1959 – primer vuelo de prueba del entrenador básico Beechcraft B-45 Mentor construido por la Fábrica Militar de Aviones bajo licencia estadounidense. Se fabrican 81 unidades. Piloto: comandante Raúl Enrique Borsani.

– primer vuelo de prueba del entrenador básico Beechcraft B-45 Mentor construido por la Fábrica Militar de Aviones bajo licencia estadounidense. Se fabrican 81 unidades. Piloto: comandante Raúl Enrique Borsani. 1973 – Magdalena Aicega, jugadora argentina de hockey sobre césped.

– Magdalena Aicega, jugadora argentina de hockey sobre césped. 1976 – Sebastián Peratta, futbolista argentino.

– Sebastián Peratta, futbolista argentino. 1980 – Matías Manrique, futbolista argentino.

– Matías Manrique, futbolista argentino. 2003 – Lautaro Rivero, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 1 de noviembre de 1954, en Argelia, comenzó la Guerra de Independencia contra el dominio francés. Este conflicto duró ocho años y tuvo un impacto significativo en la descolonización en África y en las relaciones entre Francia y sus antiguas colonias. La guerra culminó con la independencia de Argelia en 1962.

En el mundo: 1 de noviembre de 2026