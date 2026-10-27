Efemérides del 27 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 27 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 27 de octubre de 2026

1894 – en San Juan (Argentina) ocurre el terremoto de mayor magnitud en la historia del país.

– en San Juan (Argentina) ocurre el terremoto de mayor magnitud en la historia del país. 1944 – Rubén Luis Di Palma, piloto de automovilismo argentino (f. 2000).

– Rubén Luis Di Palma, piloto de automovilismo argentino (f. 2000). 1949 – Julio Cardeñosa, futbolista español.

– Julio Cardeñosa, futbolista español. 1963 – en Buenos Aires (Argentina) se celebra el Primer Congreso del Movimiento Juventud Peronista. Exige la derogación de las leyes represivas, amnistía general (casi todos los líderes peronistas se encontraban presos o en el exilio), retorno inmediato e incondicional del expresidente Juan Domingo Perón, restitución al pueblo de los restos de Evita (el cadáver había sido robado, profanado y enterrado en Italia en una tumba con nombre falso).

– en Buenos Aires (Argentina) se celebra el Primer Congreso del Movimiento Juventud Peronista. Exige la derogación de las leyes represivas, amnistía general (casi todos los líderes peronistas se encontraban presos o en el exilio), retorno inmediato e incondicional del expresidente Juan Domingo Perón, restitución al pueblo de los restos de Evita (el cadáver había sido robado, profanado y enterrado en Italia en una tumba con nombre falso). 1970 – en Suecia, el científico argentino Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química.

– en Suecia, el científico argentino Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química. 1974 – Elena Roger, cantante y actriz argentina.

– Elena Roger, cantante y actriz argentina. 1976 – Ariel Ibagaza, futbolista argentino.

– Ariel Ibagaza, futbolista argentino. 1981 – en Nueva York otorgan el premio Moors Cabot al periodista argentino Jacobo Tímerman. En Argentina la Dictadura cívico-militar y sus medios de comunicación cómplices realizan enérgicas protestas.

– en Nueva York otorgan el premio Moors Cabot al periodista argentino Jacobo Tímerman. En Argentina la Dictadura cívico-militar y sus medios de comunicación cómplices realizan enérgicas protestas. 1995 – Rodrigo Contreras, futbolista argentino.

– Rodrigo Contreras, futbolista argentino. 2019 – en Argentina, la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner son elegidos como presidente y vicepresidenta.

💡 ¿Sabías que...? El 27 de octubre de 1904, se inauguró el primer metro del mundo en Nueva York. Esta red de transporte subterráneo revolucionó la forma en que las personas se desplazaban por la ciudad, sentando las bases para sistemas de metro en ciudades de todo el mundo. Desde entonces, el metro ha jugado un papel crucial en la vida urbana moderna.

En el mundo: 27 de octubre de 2026