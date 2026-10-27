Efemérides del 27 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 27 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 27 de octubre de 2026
- 1894 – en San Juan (Argentina) ocurre el terremoto de mayor magnitud en la historia del país.
- 1944 – Rubén Luis Di Palma, piloto de automovilismo argentino (f. 2000).
- 1949 – Julio Cardeñosa, futbolista español.
- 1963 – en Buenos Aires (Argentina) se celebra el Primer Congreso del Movimiento Juventud Peronista. Exige la derogación de las leyes represivas, amnistía general (casi todos los líderes peronistas se encontraban presos o en el exilio), retorno inmediato e incondicional del expresidente Juan Domingo Perón, restitución al pueblo de los restos de Evita (el cadáver había sido robado, profanado y enterrado en Italia en una tumba con nombre falso).
- 1970 – en Suecia, el científico argentino Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química.
- 1974 – Elena Roger, cantante y actriz argentina.
- 1976 – Ariel Ibagaza, futbolista argentino.
- 1981 – en Nueva York otorgan el premio Moors Cabot al periodista argentino Jacobo Tímerman. En Argentina la Dictadura cívico-militar y sus medios de comunicación cómplices realizan enérgicas protestas.
- 1995 – Rodrigo Contreras, futbolista argentino.
- 2019 – en Argentina, la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner son elegidos como presidente y vicepresidenta.
El 27 de octubre de 1904, se inauguró el primer metro del mundo en Nueva York. Esta red de transporte subterráneo revolucionó la forma en que las personas se desplazaban por la ciudad, sentando las bases para sistemas de metro en ciudades de todo el mundo. Desde entonces, el metro ha jugado un papel crucial en la vida urbana moderna.
En el mundo: 27 de octubre de 2026
- 312 – en la batalla del Puente Milvio (a orillas de río Tíber, en el norte de la ciudad de Roma), el emperador Constantino I el Grande afirma durante una arenga que ha visto la cruz de Cristo en el cielo.
- 710 – en el mar Mediterráneo, los sarracenos invaden la isla de Cerdeña.
- 939 – en Inglaterra muere el rey Athelstan y es sucedido por su medio hermano Edmundo I.
- 1275 – en los Países Bajos, fecha tradicional de fundación de la villa de Ámsterdam.
- 1492 – Cristóbal Colón y sus marinos son los primeros europeos en llegar a la isla de Cuba
- 1524 – en las Guerras italianas, las tropas francesas sitian la villa de Pavía.
- 1535 – en Madrid (España), el rey Carlos I concede a la villa mexicana de Cholula de Rivadavia el título de ciudad.
- 1553 – en las afueras de Ginebra (Suiza) los calvinistas queman vivo al teólogo, médico y humanista aragonés Miguel Servet.
- 1644 – se libra la segunda batalla de Newbury en la Guerra civil inglesa.
- 1682 – en Pensilvania (Estados Unidos) se funda Filadelfia.
- 1795 – España y los Estados Unidos firman el primer tratado de amistad, límites y navegación.
- 1806 – el ejército francés entra en Berlín.
- 1807 – Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy firman el Tratado de Fontainebleau, que permite a los franceses introducir sus tropas en España para atacar Portugal junto con España.
- 1810 – en Cuba se desarrolla el segundo día de la Tormenta de la Escarcha Salitrosa (que durará 12 días, entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre). En La Habana se hunden 70 buques. El mar inunda la calle Obispo, y los botes navegan por esa calle hasta donde después estaría la librería La Moderna Poesía. El mar pasa 8 varas sobre las astas de las banderas de las fortalezas de la villa.
- 1834 – en España, en el marco de la primera guerra carlista sucede la Acción de Alegría de Álava.
- 1849 – en México se funda el Estado de Guerrero.
- 1888 – en Colombia, el presidente católico Carlos Holguín Mallarino ordena la segunda suspensión del periódico El Espectador. La Iglesia ya había prohibido a sus fieles leer este periódico, debido a las críticas que hizo su director acerca de la «fastuosidad de la Iglesia Católica en las celebraciones públicas».
- 1891 – en Mino Owari (Japón) a las 21:38 un terremoto de 8 grados deja un saldo de 7273 víctimas.
- 1894 – en San Juan (Argentina) ocurre el terremoto de mayor magnitud en la historia del país.
- 1897 – en Santiago de Chile se funda el Club Deportivo Magallanes, uno de los pioneros del fútbol de ese país.
- 1904 – en los Estados Unidos se inaugura en el Metro de Nueva York.
- 1920 – en Ecuador se decreta la creación de la escuela de aviación, génesis de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
- 1936 – en el extremo norte de la antigua frontera entre Rusia y Finlandia, en la costa del mar de Barents, a 183 km al norte de la ciudad de Múrmansk, un tal Kolnkhänen, jefe de la granja colectiva Vaida‑Guba, es asesinado de dos disparos desde el lado finlandés. Este y varios incidentes graves en la frontera finesa, llevará a la Unión Soviética a invadir Finlandia en la Guerra de Invierno (1939‑1940) para acabar con su Gobierno pronazi.
- 1938 – en Tiberíades (Palestina), 25 días después de la masacre de Tiberíades (en que los palestinos acuchillan a 8 adultos inmigrantes judíos y 11 niños), musulmanes palestinos asesinan al alcalde judío, Isaac Zaki Alhadif.
- 1948 – en Perú un golpe de Estado perpetrado por Manuel A. Odría derroca a José Luis Bustamante y Rivero.
- 1952 – en Lima (Perú) se reinaugura el Estadio Nacional de la calle José Díaz.
- 1958 – sobre una torre de 16 metros de altura, en el área 3u del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 (hora local), Estados Unidos detona la bomba atómica Chávez, de 0,0006 kilotones. Es la bomba n.º 189 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1959 – en el estado de Colima (México), un huracán categoría 5 toca tierra cerca de Manzanillo, matando a 1800 personas en la región (Huracán de México de 1959). Desaparecerá en el centro de México el 29 de octubre.
- 1960 – en la calle Estrella n.º 459, en el barrio Cervantes de La Habana (Cuba) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― Juan Alberto Jiménez Yupart (de 13 años) encuentra una bomba en la calle. Al manipularla, esta explota; el niño morirá varios días después.
- 1961 – a las 08:30 (hora local) en el Área A del sitio de prueba nuclear en el archipiélago de Nueva Zembla, Océano Ártico, al norte de Rusia, la Unión Soviética detona una bomba atómica de 16 kilotones ubicada en una barcaza a 1 metro sobre el nivel del mar. Es la prueba nuclear n.º 126 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54,9% del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo.
- 1961 – arrojada por un misil balístico en la primera prueba nuclear espacial realizada en el Cosmódromo de Kapustin Yar en el pueblo de Známensk, óblast de Astracán, la Unión Soviética detona una bomba atómica de 1,2 kilotones. Es la prueba nuclear n.º 127 K2 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54,9 % del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo.
- 1961 – arrojada por un misil balístico en una prueba nuclear espacial realizada en el Cosmódromo de Kapustin Yar en el pueblo de Známensk, óblast de Astracán, la Unión Soviética detona una bomba atómica de 1,2 kilotones. Es la prueba nuclear n.º 128 K1 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54,9% del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo.
- 1962 – en la provincia de Oriente (Cuba) ―en el marco de la Crisis de los Misiles, una batería antiaérea soviética derriba un avión espía U-2 de Estados Unidos.
- 1962 – sobre el atolón Johnston (en medio del océano Pacífico), a las 4:46 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 294: Calamity, de 800 kilotones, a 3590 metros de altura (dejada caer desde un avión).
- 1962 – a 319 metros bajo tierra, en el área U10f del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Santee, de 5 kilotones. Es la bomba n.º 295 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1963 – en Buenos Aires (Argentina) se celebra el Primer Congreso del Movimiento Juventud Peronista. Exige la derogación de las leyes represivas, amnistía general (casi todos los líderes peronistas se encontraban presos o en el exilio), retorno inmediato e incondicional del expresidente Juan Domingo Perón, restitución al pueblo de los restos de Evita (el cadáver había sido robado, profanado y enterrado en Italia en una tumba con nombre falso).
- 1968 – en el estadio de la Ciudad Universitaria de México se realiza la solemne ceremonia de clausura de los XIX Juegos Olímpicos.
- 1970 – en Suecia, el científico argentino Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química.
- 1971 – durante el proceso de «zairización», Mobutu Sese Seko rebautiza a la República del Congo como República de Zaire.
- 1979 – San Vicente y las Granadinas se independizan del imperio británico.
- 1981 – en Nueva York otorgan el premio Moors Cabot al periodista argentino Jacobo Tímerman. En Argentina la Dictadura cívico-militar y sus medios de comunicación cómplices realizan enérgicas protestas.
- 1985 – en la ciudad estadounidense de Charlotte (Carolina del Norte), el gurú Osho (Bhagwán Sri Rashnísh, 1931-1990), de paso desde el estado de Oregón es arrestado cuando planeaba salir de Estados Unidos con 10 millones de dólares en joyas. Un año antes, su secta ―que él dirigió en los últimos años― perpetró en Oregón un ataque bioterrorista.
- 1986 – en Asís (Italia) se reúnen representantes de las principales religiones del mundo para rezar por la paz mundial.
- 1990 – astrónomos descubren una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea.
- 1991 – Turkmenistán se independiza de la Unión Soviética.
- 1992 – España entra como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
- 1992 – en Nagasaki (Japón) el radiotelegrafista estadounidense Allen R. Schindler, Jr. es asesinado por sus compañeros debido a que era gay; esto precipita un debate nacional acerca de los homosexuales en la milicia, que resulta en la política «no pregunte, no lo cuente».
- 1992 – La agrupación de rock mexicana Maná publica el sencillo "Me Vale" del CD "¿Dónde jugarán los niños?", escrita por Álex Gónzalez. Se publicó simultáneamente en más de 40 países.
- 1998 – a Honduras llega el huracán Mitch.
- 1998 – en Alemania, Gerhard Schröder es nombrado canciller.
- 2002 – en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva es elegido presidente.
- 2003 – en Málaga (España) se inaugura oficialmente el Museo Picasso.
- 2004 – Los Boston Red Sox se convierten en campeones de la serie mundial después de vencer a los St. Louis Cardinals, rompiendo la maldición del bambino la cual los dejó con una racha de 86 años sin ningún título.
- 2006 – Amy Winehouse lanza su álbum Back to Black, el 4 de octubre, en el Reino Unido.
- 2008 – el futbolista de Portugal Cristiano Ronaldo es elegido «jugador del año».
- 2010 – en Tepic (México) un comando armado asesina a 15 jóvenes en un autolavado.
- 2010 – se proclama el Día Mundial de la Terapia Ocupacional por la Federación Mundial de la Terapia Ocupacional (WFOT).
- 2014 – en el metro de Santo Domingo (República Dominicana) un joven detona una mochila con pólvora, causándole graves quemaduras a 19 personas.
- 2014 – La cantautora estadunidense, Taylor Swift, publica su quinto álbum de estudio, 1989.
- 2017 – el Parlamento de Cataluña proclama la declaración unilateral de independencia de Cataluña de España.
- 2019 – en Argentina, la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner son elegidos como presidente y vicepresidenta.
- 2019 – El fundador y líder del Estado Islámico de Irak y el Levante, Abu Bakr al-Baghdadi, se suicida y mata a tres niños detonando un chaleco suicida durante la incursión militar estadounidense en Barisha en el noroeste de Siria.