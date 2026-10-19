Efemérides del 19 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 19 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 19 de octubre de 2026

1755 – José Joaquín de Viana funda en Uruguay (perteneciente al Imperio Español) la ciudad de San Fernando de Maldonado.

– José Joaquín de Viana funda en Uruguay (perteneciente al Imperio Español) la ciudad de San Fernando de Maldonado. 1816 – se produce la batalla de Ibirocahy, en el marco de la invasión lusobrasileña.

– se produce la batalla de Ibirocahy, en el marco de la invasión lusobrasileña. 1928 – En Argentina, aparece por primera vez el cacique tehuelche Patoruzú, en una tira del diario porteño Crítica, creado por el historietista y editor Dante Quinterno como personaje secundario de una serie que tuvo corta vida. Patoruzú obtuvo luego su propia historieta que en 1936 daría origen a la revista homónima, uno de los grandes hitos del humor gráfico en ese país.

– En Argentina, aparece por primera vez el cacique tehuelche Patoruzú, en una tira del diario porteño Crítica, creado por el historietista y editor Dante Quinterno como personaje secundario de una serie que tuvo corta vida. Patoruzú obtuvo luego su propia historieta que en 1936 daría origen a la revista homónima, uno de los grandes hitos del humor gráfico en ese país. 1954 – Se inaugura oficialmente el Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea Argentina, creado el 13 de marzo de 1953. Participan de la ceremonia el Presidente de la Nación Juan Domingo Perón, ministros del Poder Ejecutivo y altas autoridades. Primer Director: vicecomodoro médico Ricardo Roa.

– Se inaugura oficialmente el Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea Argentina, creado el 13 de marzo de 1953. Participan de la ceremonia el Presidente de la Nación Juan Domingo Perón, ministros del Poder Ejecutivo y altas autoridades. Primer Director: vicecomodoro médico Ricardo Roa. 1973 – Paulo Brunetti, actor argentino.

– Paulo Brunetti, actor argentino. 1979 – Mariano Pasini, futbolista argentino.

– Mariano Pasini, futbolista argentino. 1982 – María Fernanda Neil, actriz argentina.

– María Fernanda Neil, actriz argentina. 2007 – el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver, la cual los trae de regreso a los escenarios tras 10 años de separación.

– el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver, la cual los trae de regreso a los escenarios tras 10 años de separación. 2019 – El cierre de campaña del presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri, frente al Obelisco de Buenos Aires, reúne una gran concentración de personas.

– El cierre de campaña del presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri, frente al Obelisco de Buenos Aires, reúne una gran concentración de personas. 2020 – En Argentina, en marco de la Pandemia de CoVid-19, se superó al millón de casos positivos.

💡 ¿Sabías que...? El 19 de octubre de 1781, las fuerzas británicas se rindieron en la Batalla de Yorktown durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Esta derrota fue un golpe decisivo para el Imperio Británico, lo que llevó a la eventual independencia de las colonias americanas. La rendición se considera un momento crucial en la historia de Estados Unidos.

En el mundo: 19 de octubre de 2026