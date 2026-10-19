Efemérides del 19 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 19 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 19 de octubre de 2026
- 1755 – José Joaquín de Viana funda en Uruguay (perteneciente al Imperio Español) la ciudad de San Fernando de Maldonado.
- 1816 – se produce la batalla de Ibirocahy, en el marco de la invasión lusobrasileña.
- 1928 – En Argentina, aparece por primera vez el cacique tehuelche Patoruzú, en una tira del diario porteño Crítica, creado por el historietista y editor Dante Quinterno como personaje secundario de una serie que tuvo corta vida. Patoruzú obtuvo luego su propia historieta que en 1936 daría origen a la revista homónima, uno de los grandes hitos del humor gráfico en ese país.
- 1954 – Se inaugura oficialmente el Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea Argentina, creado el 13 de marzo de 1953. Participan de la ceremonia el Presidente de la Nación Juan Domingo Perón, ministros del Poder Ejecutivo y altas autoridades. Primer Director: vicecomodoro médico Ricardo Roa.
- 1973 – Paulo Brunetti, actor argentino.
- 1979 – Mariano Pasini, futbolista argentino.
- 1982 – María Fernanda Neil, actriz argentina.
- 2007 – el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver, la cual los trae de regreso a los escenarios tras 10 años de separación.
- 2019 – El cierre de campaña del presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri, frente al Obelisco de Buenos Aires, reúne una gran concentración de personas.
- 2020 – En Argentina, en marco de la Pandemia de CoVid-19, se superó al millón de casos positivos.
El 19 de octubre de 1781, las fuerzas británicas se rindieron en la Batalla de Yorktown durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Esta derrota fue un golpe decisivo para el Imperio Británico, lo que llevó a la eventual independencia de las colonias americanas. La rendición se considera un momento crucial en la historia de Estados Unidos.
En el mundo: 19 de octubre de 2026
- -202 – en las cercanías de Cartago (actual Túnez) Escipión el Africano, general romano, vence a Aníbal Barca en la Batalla de Zama.
- 439 – en el norte de África, los vándalos ―liderados por el rey Genserico― toman la ciudad de Cartago.
- 1216 – Juan I de Inglaterra muere en Newark-on-Trent y es sucedido en el trono por su hijo de nueve años Enrique.
- 1386 – en Alemania, la Universidad de Heidelberg realiza su primera lectura, convirtiéndose en la universidad más antigua de Alemania.
- 1453 – Guerra de los Cien Años – Tres meses tras la Batalla de Castillon, los franceses toman la ciudad de Burdeos y despojan a Inglaterra de su último territorio en el sur de Francia. Este es la última operación militar de la guerra, por lo que algunos historiadores la consideran como el fin de esta. Sin embargo, la paz no fue firmada hasta 1475 (Paz de Picquigny).
- 1466 – la Guerra de los Trece Años finaliza con el Segundo tratado de Paz de Thorn.
- 1469 – en el Palacio de los Vivero, en Valladolid (España), se casan Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, preludio de la unificación de las coronas de Castilla y Aragón.
- 1493 – en el mar Caribe, el navegante Cristóbal Colón arriba a la isla de Puerto Rico.
- 1512 – Martín Lutero se doctora en teología (doctor en Biblia).
- 1649 – la ciudad de New Ross (en la región irlandesa de Wexford), se rinde a Oliver Cromwell.
- 1755 – José Joaquín de Viana funda en Uruguay (perteneciente al Imperio Español) la ciudad de San Fernando de Maldonado.
- 1781 – en Yorktown (Virginia) capitula el general Charles Cornwallis.
- 1789 – John Jay es nombrado como el primer juez presidente de la historia de los Estados Unidos.
- 1805 – finaliza la batalla de Ulm donde las fuerzas austríacas lideradas por Karl Mack von Leiberich son derrotadas por las tropas napoleónicas.
- 1813 – en la actual Alemania, las tropas de Napoleón Bonaparte sufren la más importante derrota en la batalla de Leipzig.
- 1816 – se produce la batalla de Ibirocahy, en el marco de la invasión lusobrasileña.
- 1822 – en Parnaíba, Simplício Dias da Silva, João Cândido de Deus e Silva y Domingos Dias declaran la independencia del estado de Piauí.
- 1845 – La opera de Wagner, Tanhaüuser, se estrenó en Dresde.
- 1866 – el Véneto y Mantua se anexionan a Italia: en el Hotel Europa, Austria cede la soberanía del Véneto a Francia, que la cede inmediatamente a Italia.
- 1868 – en España se establece la peseta como unidad monetaria.
- 1876 – la isla de Cuba es azotada por un violento huracán.
- 1876 – fue aprobada por la Real Academia Española la fundación de la Academia Salvadoreña de la Lengua.
- 1889 – en Portugal, Carlos I se convierte en rey.
- 1892 – en Honduras, el Gobierno convierte en municipio la villa de El Progreso.
- 1900 – en su casa de Grunewald, a las afueras de Berlín (Alemania), Max Planck descubre la ley de la emisión del cuerpo negro (ley de Planck).
- 1906 – en España, el 1 de mayo es declarado fiesta nacional.
- 1912 – Italia toma posesión de Trípoli (Libia) del Imperio otomano.
- 1914 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, comienza la primera batalla de Ypres.
- 1915 – el Gobierno de Estados Unidos reconoce a Venustiano Carranza como presidente de México.
- 1921 – en Lisboa (Portugal), el primer ministro António Granjo y otros políticos son asesinados en un golpe de Estado.
- 1922 – en el Carlton Club (Londres), el partido conservador británico vota romper la coalición de gobierno que mantienen con el Partido Liberal de David Lloyd George.
- 1924 – llega a Cuba el huracán Diez, de categoría 5. Recorre la zona más pobre del país, la provincia de Pinar del Río, donde mata a unas 90 personas. El meteorólogo José Carlos Millás Hernández (1889-1965) lo describió como el más potente huracán de la Historia de Cuba.
- 1928 – En Argentina, aparece por primera vez el cacique tehuelche Patoruzú, en una tira del diario porteño Crítica, creado por el historietista y editor Dante Quinterno como personaje secundario de una serie que tuvo corta vida. Patoruzú obtuvo luego su propia historieta que en 1936 daría origen a la revista homónima, uno de los grandes hitos del humor gráfico en ese país.
- 1933 – Alemania se retira de la Liga de Naciones.
- 1934 – acaba la Revolución de 1934, movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre durante el bienio radical-cedista de la II República española.
- 1935 – la Liga de Naciones establece sanciones económicas a Italia por haber invadido Etiopía.
- 1937 – En el contexto de la guerra civil española, la aviación republicana bombardea Córdoba en un intento de debilitar la retaguardia del bando sublevado.
- 1943 – el joven microbiólogo Albert Schatz (1922-2005), de 20 años de edad, descubre la estreptomicina (antibiótico que permitirá combatir la tuberculosis). Su jefe, Selman Waksman (1888-1973), se atribuye el descubrimiento, y ganará por ello el Premio Nobel de Medicina de 1952.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas estadounidenses desembarcan en Filipinas.
- 1950 – en Tíbet (China) el Ejército Popular de Liberación toma el control de la ciudad de Qamdo, lo que comúnmente se conoce como la Invasión del Tíbet.
- 1950 – China se une a la guerra de Corea enviando cientos de tropas por el río Yalu para luchar contra las fuerzas de las Naciones Unidas.
- 1950 – Irán se convierte en el primer país que acepta asistencia técnica de las Naciones Unidas bajo el programa Point Four.
- 1951 – en España se funda la Junta de Energía Nuclear.
- 1954 – Se inaugura oficialmente el Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea Argentina, creado el 13 de marzo de 1953. Participan de la ceremonia el Presidente de la Nación Juan Domingo Perón, ministros del Poder Ejecutivo y altas autoridades. Primer Director: vicecomodoro médico Ricardo Roa.
- 1956 – en Moscú (Unión Soviética), la Unión Soviética y Japón firman una declaración conjunta de paz.
- 1960 – Estados Unidos comienza el bloqueo económico y financiero en contra del gobierno cubano luego que este expropiara compañías estadounidenses en la isla de Cuba.
- 1960 – España ingresa en la Asociación Internacional de Desarrollo.
- 1961 – en la provincia de Cienfuegos (Cuba), la banda de Engelberto González Garnica ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, bajo las órdenes del presidente John Fitzgerald Kennedy― asaltan la cooperativa de Lajas, donde asesinan al campesino Enrique Gazán Morales y hieren al miliciano Roque de León Machado.
- 1967 – se anuncia el Premio Nobel de Literatura para el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias.
- 1969 – en Túnez, el presidente Habib Burguiba nombra al primer ministro Bahi Ladgham.
- 1973 – en el sureste de España, lluvias de hasta 600 mm provocan fuertes inundaciones, con más de 200 muertos.
- 1973 – en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon rechaza la apelación de la Corte Suprema para que entregue las cintas del caso Watergate.
- 1973 – se publica el disco Pin Ups de David Bowie.
- 1974 – la isla de Niue se independiza de Nueva Zelanda.
- 1976 – en el Líbano se libra en la batalla de Aishiya.
- 1980 – en Grecia, el Gobierno acuerda ingresar en la estructura militar de la OTAN.
- 1982 – en Alicante (España), una precipitación de 220 mm causa algunas muertes y cuantiosos daños materiales.
- 1983 – En la isla de Granada, el primer ministro Maurice Bishop es asesinado por su vicepresidente Bernard Coard.
- 1986 – cerca de la cordillera Lebombo (Sudáfrica) cae un avión Tupolev 134. Mueren el presidente de Mozambique, Samora Machel y otros 33 pasajeros.
- 1987 – en Nueva York (Estados Unidos), sucede el Lunes Negro: el índice Dow Jones pierde más de 500 puntos, la peor caída desde el crack de 1929.
- 1989 – en la Central nuclear de Vandellós I (España) sucede un accidente nuclear.
- 1989 – Camilo José Cela obtiene el premio Nobel de Literatura
- 2000 – Venezuela suscribe el Acuerdo Energético de Caracas con diez países de Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, El Salvador, Panamá, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Jamaica y Belice, estableciendo que Venezuela vendería petróleo bajo condiciones preferenciales de pago, algunas de la cual fueron un año de gracia y quince años de crédito, con 2 % de tasa de interés anual.
- 2003 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II beatifica a la monja albanesa Teresa de Calcuta.
- 2005 – la Corte Constitucional de Colombia declara la constitucionalidad de la propuesta de la reelección inmediata, promovida por Álvaro Uribe.
- 2005 – en Irak comienza el primer juicio contra Sadam Huseín.
- 2006 – en Bogotá (Colombia) explota un coche bomba en el parqueadero de la Escuela Superior de Guerra.
- 2007 – el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver, la cual los trae de regreso a los escenarios tras 10 años de separación.
- 2008 – el grupo pop mexicano Jeans termina su carrera tras 13 años de trayectoria.
- 2011 – Google lanza la versión 4.0 de Android, lo cual unificó a celulares y tablets.
- 2015 – Elecciones federales de Canadá de 2015: El Partido Liberal de Canadá, liderado por Justin Trudeau, gana la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes.
- 2016 – en Lima (Perú), tres bomberos de la Compañía de Bomberos Voluntarios Roma N.º 2 fallecen intentando sofocar un incendio en el distrito de El Agustino.
- 2016 – en la UAM (España) cientos de estudiantes participan en un escrache a Felipe González y a Cebrián.
- 2017 – En Hawái, en el Observatorio Haleakalā, el astrofísico y astrónomo canadiense Robert Weryk, descubre a través del telescopio Pan-STARRS el primer objeto interestelar conocido dentro del sistema solar. Fue nombrado formalmente 1I/2017/U1 "Oumuamua".
- 2019 – El cierre de campaña del presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri, frente al Obelisco de Buenos Aires, reúne una gran concentración de personas.
- 2019 – En Chile, se inicia el estallido social que culmina con la convocatoria a un Plebiscito para cambiar la Constitución.
- 2020 – En Argentina, en marco de la Pandemia de CoVid-19, se superó al millón de casos positivos.
- 2025 – En París, Francia, se produce un robo en la Galería de Apolo del museo del Louvre.