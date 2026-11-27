Cada 27 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 27 de noviembre de 2026
- 1887 – en Quilmes (Buenos Aires) se funda el primer club de fútbol de Argentina, el Quilmes Atlético Club.
- 1966 – en Uruguay se celebraron elecciones generales. Simultáneamente se realiza un plebiscito constitucional, en el mismo la ciudadanía decide terminar con el ejecutivo colegiado y volver a la presidencia unipersonal. Así las cosas, resulta vencedora la fórmula Óscar Gestido-Jorge Pacheco Areco.
- 1968 – Alejandro Chomski, cineasta argentino.
- 1975 – Martín Gramática, jugador argentino de fútbol americano.
- 1976 – Máximo López May, chef argentino.
- 1979 – Sebastián Blázquez, futbolista argentino.
- 1983 – En Uruguay se realiza el Acto del Obelisco, en contra de la dictadura por la que atravesaba el país.
- 1994 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Julio María Sanguinetti gana por segunda vez, en esta ocasión por muy escaso margen; el Parlamento queda inusualmente repartido en tercios.
- 2016 – Argentina gana por primera vez la Copa Davis
- 2020 – En Ecuador, en el encuentro entre Liga de Quito y Centro Deportivo Olmedo, el árbitro Gabriel Ismael González Cordero paró el juego a los diez minutos exactos del primer tiempo, en plena jugada, para homenajear a Diego Armando Maradona, a los tres días de su fallecimiento.
El 27 de noviembre de 1978, el concejal de San Francisco Harvey Milk y el alcalde George Moscone fueron asesinados por Dan White, un exconcejal descontento. Este hecho marcó un momento crucial en la lucha por los derechos civiles y la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos. La muerte de Milk lo convirtió en un ícono y símbolo de la lucha por la igualdad.
En el mundo: 27 de noviembre de 2026
- 25 – Luoyang es declarada capital de la Dinastía Han por el emperador Liu Xiu.
- 176 – el emperador Marco Aurelio concede a su hijo Cómodo el rango de Imperator y comandante supremo de las legiones romanas.
- 395 – Rufino, prefecto pretoriano del Este, es asesinado por mercenarios godos en Gainas.
- 511 – el rey Clodoveo I muere en París (Lutetia) y es enterrado en la Abadía de St. Genevieve. Los merivingios continuará con sus cuatro hijos (Teodorico I, Clodomiro, Childeberto I y Clotario I, que dividen el reino franco en cuatro partes con capitales en Metz, Orleans, París y Soissons.
- 602 – el emperador Mauricio es forzado a ver la ejecución de sus cinco hijos antes de ser decapitado. Sus cuerpos serán lanzados al mar y sus cabezas exhibidas en Constantinopla.
- 1095 – en el Concilio de Clermont (Francia), el papa Urbano II convoca a la Primera Cruzada.
- 1295 – los representantes de Lancashire son llamados al palacio de Westminster por el rey Eduardo I de Inglaterra, llamada que sería conocida como «Parlamento modelo».
- 1515 – es fundada la ciudad de Cumaná, la primera ciudad fundada en América.
- 1520 – en el extremo sur de América, Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre.
- 1703 – El faro de Eddystone es destruido por una tormenta.
- 1755 – en Mequinez (Marruecos) se registra un terremoto que deja un saldo de 3000 muertos.
- 1807 – La Monarquía portuguesa escapa de Lisboa huyendo de las fuerzas napoleónicas. Su destino será Río de Janeiro, donde se instalará la corte.
- 1810 – en España se crea el primer reglamento de las Cortes de Cádiz.
- 1811 – las Provincias Unidas de la Nueva Granada (Hoy, Colombia) se declaran independientes del dominio español.
- 1820 – en Santa Ana de Trujillo (Venezuela), el general Simón Bolívar (presidente de la República de Gran Colombia) y el general Pablo Morillo (capitán de las fuerzas realistas en Venezuela) firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra.
- 1830 – en París, la joven monja francesa Catalina Labouré (1806-1876) declara que supuestamente "se le apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa".
- 1838 – se inicia la batalla de San Juan de Ulúa (1838) donde las tropas francesas comandados por el almirante Charles Baudin derrotarán a al Ejército Mexicano al mando de los generales Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, México.
- 1839 – fundación de la American Statistical Association, en Boston, Massachusetts.
- 1852 – muere Ada Lovelace una famosa matemática e informática debido a cáncer uterino.
- 1856 – un golpe de Estado en Luxemburgo adopta una nueva constitución más reaccionaria.
- 1868 – el Emperador Meiji de Japón traslada su residencia de la ciudad de Kioto a Edo, que en adelante se llamaría Tokio.
- 1871 – en La Habana (Cuba) las autoridades españolas ordenan el fusilamiento a ocho estudiantes de la cátedra de Medicina de la Universidad de La Habana.
- 1879 – en Tarapacá, tiene lugar una batalla en la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico donde se enfrentan fuerzas chilenas y peruanas, saldándose la batalla con la victoria de estas últimas.
- 1885 – en España, Sagasta jura el cargo de presidente del Consejo ante la reina regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena.
- 1886 – El juez alemán Emil Hartwich recibe heridas fatales en un duelo, telón de fondo de la novela "Effi Briest", un clásico de la literatura alemana.
- 1887 – en Quilmes (Buenos Aires) se funda el primer club de fútbol de Argentina, el Quilmes Atlético Club.
- 1895 – Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los cinco premios Nobel.
- 1907 – en Madrid, el Congreso español aprueba una ley para reconstruir la Armada.
- 1912 – Francia y España firman un tratado para el reparto de Marruecos, que concede a España la dominación de la zona norte del país. Francia, por su parte, asumirá la parte centro y sur del país norteafricano.
- 1915 – Alemania lleva a cabo un ataque aéreo contra Inglaterra.
- 1931 – en España, Niceto Alcalá Zamora es elegido miembro de la Real Academia Española.
- 1935 – las tropas invasoras japonesas entran en las ciudades chinas de Beiping (actual Pekín) y de Tianjin.
- 1938 – El Club Alianza Lima desciende a Segunda División del Perú tras perder ante el Club Mariscal Sucre.
- 1939 – Se estrena en los cines del Palacio de la Prensa e Imperial de Madrid la película María de la O tras un retraso de tres años causado por la resistencia al golpe de estado franquista.
- 1940 – En Rumanía, el partido fascista Garda de Fier arrestó y ejecutó cerca de 60 exiliados de la corte de Carol II de Rumanía, entre los que se encuentran el ministro Nicolae Iorga.
- 1965 – Invasión Estadounidense de Vietnam: El Pentágono explicó al presidente Lyndon B. Johnson sus planes para ganarle al vietcong (que fracasarán) Para ellos se necesitaba incrementar el número de tropas de los 120 000 a 400 000.
- 1966 – en Uruguay se celebraron elecciones generales. Simultáneamente se realiza un plebiscito constitucional, en el mismo la ciudadanía decide terminar con el ejecutivo colegiado y volver a la presidencia unipersonal. Así las cosas, resulta vencedora la fórmula Óscar Gestido-Jorge Pacheco Areco.
- 1970 – en Manila (Filipinas) se realiza un atentado frustrado contra el papa Pablo VI, durante su viaje a Extremo Oriente.
- 1970 – El músico británico George Harrison saca a la venta su primer álbum de estudio posterior a la separación de The Beatles, llamado All Things Must Pass.
- 1971 – el programa soviético Mars 2 intenta el descenso por Marte y aunque no lo logra Es el primer objeto humano que llega a la superficie del planeta rojo.
- 1975 – en la Iglesia de San Jerónimo el Real (Madrid) se celebró una Misa de Espíritu Santo como inauguración del reinado de Juan Carlos I como rey de España
- 1978 – El partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en fundado en Riha (Urfa) en Turquía.
- 1983 – Accidente aéreo en Madrid del Vuelo 11 de Avianca, un avión Boeing 747 de la aerolínea Avianca, que cubría el vuelo París-Madrid-Bogotá.
- 1983 – En Uruguay se realiza el Acto del Obelisco, en contra de la dictadura por la que atravesaba el país.
- 1984 – España y Gran Bretaña firman la "Declaración de Bruselas", en la cual, por primera vez, la parte británica admite que se abordarán cuestiones de soberanía sobre el contencioso de Gibraltar.
- 1989 – En Jordania, el rey Hussein inaugura la primera sesión del nuevo parlamento, tras una ausencia de vida parlamentaria en el país de más de 20 años.
- 1989 – En Colombia, el Vuelo 203 de Avianca que volaba de Bogotá a Cali, estalla en pleno vuelo. Mueren todos sus ocupantes. Se culpa a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha.
- 1991 – Resolución 721 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 1992 – en Venezuela, las fuerzas militares intentan un segundo golpe de Estado igual que el encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero.
- 1994 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Julio María Sanguinetti gana por segunda vez, en esta ocasión por muy escaso margen; el Parlamento queda inusualmente repartido en tercios.
- 2003 – en un lago de la República Democrática del Congo mueren más de 160 personas y desaparecen 100 más en el naufragio de una embarcación.
- 2005 – el Sur de Irán es asolado por un terremoto de 5,9 grados en la escala de Richter: diez muertos y cientos de heridos.
- 2009 – Atentado en un vagón del tren que hace la línea Moscú-San Petersburgo con el resultado de 39 fallecidos.
- 2011 – El mariachi, expresión musical de México, es declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
- 2012 – Bon Jovi publica su segundo álbum en vivo, Inside Out.
- 2014 – la inteligencia del gobierno israelí reprime una acción armada del grupo revolucionario Hamás en el estadio más importante de Jerusalén.
- 2016 – Argentina gana por primera vez la Copa Davis
- 2016 – América de Cali derrota 2-1 a Deportes Quindío y vuelve a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano después de 5 años.
- 2020 – En Ecuador, en el encuentro entre Liga de Quito y Centro Deportivo Olmedo, el árbitro Gabriel Ismael González Cordero paró el juego a los diez minutos exactos del primer tiempo, en plena jugada, para homenajear a Diego Armando Maradona, a los tres días de su fallecimiento.