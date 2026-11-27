NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 27 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 27 de noviembre de 2026

1887 – en Quilmes (Buenos Aires) se funda el primer club de fútbol de Argentina, el Quilmes Atlético Club.

– en Quilmes (Buenos Aires) se funda el primer club de fútbol de Argentina, el Quilmes Atlético Club. 1966 – en Uruguay se celebraron elecciones generales. Simultáneamente se realiza un plebiscito constitucional, en el mismo la ciudadanía decide terminar con el ejecutivo colegiado y volver a la presidencia unipersonal. Así las cosas, resulta vencedora la fórmula Óscar Gestido-Jorge Pacheco Areco.

– en Uruguay se celebraron elecciones generales. Simultáneamente se realiza un plebiscito constitucional, en el mismo la ciudadanía decide terminar con el ejecutivo colegiado y volver a la presidencia unipersonal. Así las cosas, resulta vencedora la fórmula Óscar Gestido-Jorge Pacheco Areco. 1968 – Alejandro Chomski, cineasta argentino.

– Alejandro Chomski, cineasta argentino. 1975 – Martín Gramática, jugador argentino de fútbol americano.

– Martín Gramática, jugador argentino de fútbol americano. 1976 – Máximo López May, chef argentino.

– Máximo López May, chef argentino. 1979 – Sebastián Blázquez, futbolista argentino.

– Sebastián Blázquez, futbolista argentino. 1983 – En Uruguay se realiza el Acto del Obelisco, en contra de la dictadura por la que atravesaba el país.

– En Uruguay se realiza el Acto del Obelisco, en contra de la dictadura por la que atravesaba el país. 1994 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Julio María Sanguinetti gana por segunda vez, en esta ocasión por muy escaso margen; el Parlamento queda inusualmente repartido en tercios.

– en Uruguay se celebran elecciones generales. Julio María Sanguinetti gana por segunda vez, en esta ocasión por muy escaso margen; el Parlamento queda inusualmente repartido en tercios. 2016 – Argentina gana por primera vez la Copa Davis

– Argentina gana por primera vez la Copa Davis 2020 – En Ecuador, en el encuentro entre Liga de Quito y Centro Deportivo Olmedo, el árbitro Gabriel Ismael González Cordero paró el juego a los diez minutos exactos del primer tiempo, en plena jugada, para homenajear a Diego Armando Maradona, a los tres días de su fallecimiento.

💡 ¿Sabías que...? El 27 de noviembre de 1978, el concejal de San Francisco Harvey Milk y el alcalde George Moscone fueron asesinados por Dan White, un exconcejal descontento. Este hecho marcó un momento crucial en la lucha por los derechos civiles y la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos. La muerte de Milk lo convirtió en un ícono y símbolo de la lucha por la igualdad.

En el mundo: 27 de noviembre de 2026