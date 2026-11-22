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Cada 22 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 22 de noviembre de 2026

1861 – a 80 km al oeste de Rosario (Argentina), poco antes de la medianoche, las tropas porteñas unitarias del militar uruguayo Venancio Flores, enviadas por el general Bartolomé Mitre, asesinan a 300 soldados federales argentinos en la matanza de Cañada de Gómez. Entre los sobrevivientes se encuentran José Hernández, Rafael Hérnández y Leandro N. Alem.

– a 80 km al oeste de Rosario (Argentina), poco antes de la medianoche, las tropas porteñas unitarias del militar uruguayo Venancio Flores, enviadas por el general Bartolomé Mitre, asesinan a 300 soldados federales argentinos en la matanza de Cañada de Gómez. Entre los sobrevivientes se encuentran José Hernández, Rafael Hérnández y Leandro N. Alem. 1949 – en Argentina, el presidente y general Juan Domingo Perón establece el acceso gratuito a las universidades nacionales.

– en Argentina, el presidente y general Juan Domingo Perón establece el acceso gratuito a las universidades nacionales. 1955 – en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón― militares del Ejército Argentino ingresan en la CGT (Confederación General del Trabajo) y secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón (1919‑1953). Lo devolverán en 1973.

– en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón― militares del Ejército Argentino ingresan en la CGT (Confederación General del Trabajo) y secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón (1919‑1953). Lo devolverán en 1973. 1957 – en la ciudad argentina de Campana (provincia de Buenos Aires) se funda el club Villa Dálmine.

– en la ciudad argentina de Campana (provincia de Buenos Aires) se funda el club Villa Dálmine. 1959 – en el pueblo de Las Mercedes (provincia cubana de Manzanillo), el Che Guevara, en unión de otros miembros del Ejército Rebelde y de trabajadores de la industria del calzado de Manzanillo, realiza una jornada de trabajo voluntario en la construcción de lo que sería después la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos.

– en el pueblo de Las Mercedes (provincia cubana de Manzanillo), el Che Guevara, en unión de otros miembros del Ejército Rebelde y de trabajadores de la industria del calzado de Manzanillo, realiza una jornada de trabajo voluntario en la construcción de lo que sería después la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos. 1964 – Palo Pandolfo, músico y cantautor argentino de rock (f. 2021).

– Palo Pandolfo, músico y cantautor argentino de rock (f. 2021). 1965 – Daniel Ahmed, futbolista argentino-peruano.

– Daniel Ahmed, futbolista argentino-peruano. 1975 – Lucrecia Blanco, actriz argentina.

– Lucrecia Blanco, actriz argentina. 2015 – en Argentina se realiza por primera vez una segunda vuelta electoral para la presidencia, en la que Mauricio Macri resulta ganador con el 51,45 %, con una participación del 80,92 % del padrón electoral y un número altísimo de abstencionismo.

– en Argentina se realiza por primera vez una segunda vuelta electoral para la presidencia, en la que Mauricio Macri resulta ganador con el 51,45 %, con una participación del 80,92 % del padrón electoral y un número altísimo de abstencionismo. 2022 – la selección de fútbol de Arabia Saudita da la sorpresa del mundial tras vencer 2 a 1 a Argentina en su primer encuentro del mundial.

💡 ¿Sabías que...? El 22 de noviembre de 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas. Este trágico evento marcó un hito en la historia estadounidense y tuvo un impacto profundo en la política y la cultura del país. La conmoción por su muerte también dio pie a numerosas teorías de conspiración que perduran hasta hoy.

En el mundo: 22 de noviembre de 2026