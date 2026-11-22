Cada 22 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 22 de noviembre de 2026
- 1861 – a 80 km al oeste de Rosario (Argentina), poco antes de la medianoche, las tropas porteñas unitarias del militar uruguayo Venancio Flores, enviadas por el general Bartolomé Mitre, asesinan a 300 soldados federales argentinos en la matanza de Cañada de Gómez. Entre los sobrevivientes se encuentran José Hernández, Rafael Hérnández y Leandro N. Alem.
- 1949 – en Argentina, el presidente y general Juan Domingo Perón establece el acceso gratuito a las universidades nacionales.
- 1955 – en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón― militares del Ejército Argentino ingresan en la CGT (Confederación General del Trabajo) y secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón (1919‑1953). Lo devolverán en 1973.
- 1957 – en la ciudad argentina de Campana (provincia de Buenos Aires) se funda el club Villa Dálmine.
- 1959 – en el pueblo de Las Mercedes (provincia cubana de Manzanillo), el Che Guevara, en unión de otros miembros del Ejército Rebelde y de trabajadores de la industria del calzado de Manzanillo, realiza una jornada de trabajo voluntario en la construcción de lo que sería después la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos.
- 1964 – Palo Pandolfo, músico y cantautor argentino de rock (f. 2021).
- 1965 – Daniel Ahmed, futbolista argentino-peruano.
- 1975 – Lucrecia Blanco, actriz argentina.
- 2015 – en Argentina se realiza por primera vez una segunda vuelta electoral para la presidencia, en la que Mauricio Macri resulta ganador con el 51,45 %, con una participación del 80,92 % del padrón electoral y un número altísimo de abstencionismo.
- 2022 – la selección de fútbol de Arabia Saudita da la sorpresa del mundial tras vencer 2 a 1 a Argentina en su primer encuentro del mundial.
El 22 de noviembre de 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas. Este trágico evento marcó un hito en la historia estadounidense y tuvo un impacto profundo en la política y la cultura del país. La conmoción por su muerte también dio pie a numerosas teorías de conspiración que perduran hasta hoy.
En el mundo: 22 de noviembre de 2026
- 1307 – en Roma (península itálica), el papa Clemente V emite la bula papal Pastoralis praeeminentiae, que instruyó a todos los monarcas cristianos en Europa a asesinar a los caballeros templarios presentes en su territorio y confiscar sus bienes.
- 1462 – en España se publica la primera constancia escrita de la llegada de los gitanos a Andalucía.
- 1497 – en el extremo sur del continente africano, el navegante portugués Vasco da Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza.
- 1504 – en Madrid (España), Fernando el Católico otorga la condición de villa a Colmenar Viejo.
- 1559 – en España, Felipe II publica una ley represiva y censuradora por la que prohíbe a los españoles estudiar en el extranjero.
- 1574 – en el sur del océano Pacífico, un grupo de militares españoles al mando de Juan Fernández, durante un viaje desde el Callao (Perú) a Valparaíso (Chile), se desvía debido a una tempestad, y llega al archipiélago Juan Fernández. Son los primeros europeos en invadir esas islas.
- 1822 – el Congreso de Verona (Italia) decide el envío a España de los Cien Mil Hijos de San Luis.
- 1824 – Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la Constitución que une a los cinco países en la República Federal de Centroamérica.
- 1861 – a 80 km al oeste de Rosario (Argentina), poco antes de la medianoche, las tropas porteñas unitarias del militar uruguayo Venancio Flores, enviadas por el general Bartolomé Mitre, asesinan a 300 soldados federales argentinos en la matanza de Cañada de Gómez. Entre los sobrevivientes se encuentran José Hernández, Rafael Hérnández y Leandro N. Alem.
- 1873 – en el norte del océano Atlántico se hunde el transatlántico francés Ville du Havre en su travesía hacia Nueva York y mueren 226 personas.
- 1912 – en México, Pancho Villa es encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco.
- 1915 – el ejército otomano derrota al británico, mandado por el general Townsend.
- 1918 – en aplicación del Tratado de Brest-Litovsk, Rusia suspende sus acciones de defensa contra Alemania.
- 1922 – en Italia, el Parlamento obligada y coaccionadamente le da plenos poderes al futuro dictador Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo Gobierno de coalición.
- 1932 – entre Milán y Turín (Italia) se inaugura una autopista de 126 km.
- 1934 – en España, el piloto e ingeniero Ramón Torres Guasch parte del aeródromo de El Prat (Barcelona), en una avioneta con el objetivo de llegar a Gao, a orillas del Río Níger. Será el primer aviador español que cruzará el Desierto del Sahara.
- 1943 – Líbano se independiza y descoloniza de Francia.
- 1948 – Vietnam solicita su admisión en la Organización de las Naciones Unidas.
- 1949 – en Argentina, el presidente y general Juan Domingo Perón establece el acceso gratuito a las universidades nacionales.
- 1952 – en Venezuela se inaugura la primera estación televisiva del país, la Televisora N
- 1955 – en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón― militares del Ejército Argentino ingresan en la CGT (Confederación General del Trabajo) y secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón (1919‑1953). Lo devolverán en 1973.
- 1955 – en Siberia, el Gobierno de la Unión Soviética realiza una prueba con una bomba atómica.
- 1956 – en Melbourne se inauguran los XVI Juegos Olímpicos de verano.
- 1957 – en la ciudad argentina de Campana (provincia de Buenos Aires) se funda el club Villa Dálmine.
- 1958 – en Cuba, esbirros de dictadura batistana asesinan a los luchadores Guillermo Tejas Silva y Juan Emilio Pantoja Mayedo.
- 1959 – en el pueblo de Las Mercedes (provincia cubana de Manzanillo), el Che Guevara, en unión de otros miembros del Ejército Rebelde y de trabajadores de la industria del calzado de Manzanillo, realiza una jornada de trabajo voluntario en la construcción de lo que sería después la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos.
- 1959 – en Cuba, en la clausura del X Congreso de la CTC, los trabajadores acuerdan voluntariamente y sin ninguna presión donar un cuatro por ciento de sus salarios para la industrialización del país.
- 1963 – en Dallas (Texas) es asesinado John Fitzgerald Kennedy, 35.º presidente de los Estados Unidos. Le sucede el vicepresidente Lyndon B. Johnson.
- 1963 – la banda británica The Beatles saca a la venta su segundo disco, llamado With the Beatles.
- 1964 – en Argelia se funda el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario).
- 1965 – en Estados Unidos, el boxeador Cassius Clay ―más tarde llamado Muhammad Alí― conserva el título mundial de los pesos pesados tras su victoria sobre Floyd Patterson.
- 1968 – la banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo, The Beatles.
- 1969 – se firma en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
- 1975 – en España, Juan Carlos de Borbón es designado rey.
- 1977 – British Airways inaugura los vuelos regulares del Concorde, entre Londres y Nueva York.
- 1978 – las Cortes españolas aprueban el Estatuto de Autonomía de Galicia.
- 1982 – en la Ciudad de México. el presidente José López Portillo y el regente de la ciudad Carlos Hank González, inauguran al público la Central de Abastos de la Ciudad de México.
- 1985 – Julio Caro Baroja recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas.
- 1990 – en Reino Unido, Margaret Thatcher dimite como primera ministra. Le sucede John Major.
- 1990 – se da el debut del luchador profesional The Undertaker en WWE, en el evento Survivor Series.
- 1993 – se crea Qatar Airways.
- 1995 – en Israel, Simón Peres asume la jefatura del Gobierno y el cargo de ministro de Defensa, tras el asesinato de Isaac Rabin por parte de un ultrasionista de extrema derecha
- 2000 – en Perú, Valentín Paniagua Corazao se convierte en presidente de transición, tras la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón.
- 2004 – en Ucrania, multitudinarias protestas en contra de un fraude electoral propiciado por el gobierno desembocan en una revolución democrática dirigida por Víktor Yushchenko y Yulia Timoshenko.
- 2010 – en Phnom Penh (Camboya) una avalancha humana provoca más de 330 fallecidos durante la Fiesta del Agua.
- 2010 – se inicia el nuevo CNN en Español
- 2013 – Magnus Carlsen se proclama campeón mundial de ajedrez tras derrotar a Viswanathan Anand por 6,5-3,5.
- 2015 – en Argentina se realiza por primera vez una segunda vuelta electoral para la presidencia, en la que Mauricio Macri resulta ganador con el 51,45 %, con una participación del 80,92 % del padrón electoral y un número altísimo de abstencionismo.
- 2016 – en Japón se produce un terremoto de magnitud 7,4 a 37 km de la costa este.
- 2019 – en Bogotá (Colombia) se produce un toque de queda en tres localidades desde las 8:00 p. m. a 6:00 a. m.del 23 de noviembre y en toda la capital desde las 09:00 p. m. a 6:00 a. m. del mismo 23 de noviembre. Esta medida no se implementaba en el país desde hace 42 años.
- 2020 – el legendario luchador The Undertaker celebra su trigésimo aniversario de su debut en WWE y se retira oficialmente de la lucha libre profesional en el evento Survivor Series.
- 2021 – en Bogotá (Colombia) el estilista y maquillador Mauricio Leal es encontrado muerto junto a su madre en su casa.
- 2022 – la selección de fútbol de Arabia Saudita da la sorpresa del mundial tras vencer 2 a 1 a Argentina en su primer encuentro del mundial.